In deze verlaten fabriek werden iPhones en iPads gemaakt [video]

Apple is bezig om steeds meer productie naar andere landen te verplaatsen, zoals Vietnam en India. Welke gevolgen dat heeft is te zien in deze video.

Om een idee te geven van de schaalgrootte van zo’n Foxconn-fabriek: op deze locatie in de Chinese stad Nanjing werden dagelijks 280 varkens, 80.000 kippen, 60 ton rijst en 1,2 miljoen eieren aangevoerd. Vroeger werkten hier 50.000 mensen, nu is het een spookstad. De eetzaal bood plaats aan 12.000 medewerkers tegelijk. In de video zijn het fabrieksterrein, de lege straten en de verlaten huizen te zien. Het laat zien wat een enorme impact het heeft als Apple opdracht geeft aan toeleveranciers om de productie te verplaatsen. Opmerkelijk is ook, dat dit niet eens een van Foxconn’s belangrijkste fabrieken is. Er zijn nog massalere fabrieksterreinen waar nog meer mensen werken.

Lege woonwijken

De enigszins verontrustende video laat zien hoe het vertrek van Foxconn niet alleen invloed heeft op het fabrieksterrein zelf, maar ook op de woonwijken eromheen. Woonwijken in Nanjing zijn nu extra goedkoop geworden, om mensen aan te moedigen er te gaan wonen. Ondertussen zijn er nieuwe regio’s waar een snelle groei plaatsvindt en waar een gebrek is aan woonruimte.

Apple wil minder afhankelijk zijn van China en heeft daarom de afgelopen jaren steeds meer van de productie verplaatst naar andere gebieden, vooral Vietnam. Momenteel wordt één op de zeven iPhones in India gemaakt en zal stijgen naar de helft van de iPhones in 2027. En sinds maart 2024 is Apple bezig met de assemblage van de iPhone 15 in Brazilië. Dit heeft overigens ook nog een ander doel: Brazilië heft hoge belastingen op importgoederen en daarom worden veel westerse producten ook in lokale fabrieken gemaakt. Voor de meeste gebruikers zal het niet veel uitmaken waar hun iPhone wordt gefabriceerd – als het maar weinig kosten met zich meebrengt.

Een Mac Pro-fabriek in Austin (VS): een mooi prestigeproject, maar uiteindelijk wordt maar een klein deel van de Apple-producten in eigen land gemaakt.

De aankomende iPhone 16-modellen zullen overigens nog steeds grotendeels in China worden gemaakt, maar het aandeel van andere landen neemt gaandeweg toe. Apple heeft ook geprobeerd om de productie van de