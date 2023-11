Apple wil van iOS 18 de meest 'ambitieuze update in jaren' maken, schrijft Mark Gurman van Bloomberg in zijn Power On-nieuwsbrief.

Eerder deze week meldde Bloomberg dat Apple de ontwikkeling van nieuwe functies voor iOS 18 tijdelijk heeft gepauzeerd om zich te concentreren op het oplossen van bugs. Dit betekent niet dat iOS 18 een kleine update met alleen maar kleine verbeteringen zal worden. Apple zou grote ambities hebben voor de software-update van 2024. Intern heeft Apple de iOS 18-update “ambitieus en meeslepend” genoemd. Er komen belangrijke nieuwe functies aan, met daarnaast natuurlijk de gebruikelijke verbeteringen in prestaties en beveiliging.

In de laatste editie van zijn Power On nieuwsbrief meldt Mark Gurman van Bloomberg dat Apple iOS 18 intern “ambitieus en interessant” heeft genoemd. Het doel is dat iOS 18 wordt geleverd met “belangrijke nieuwe functies en designs”, naast aanzienlijke verbeteringen op het gebied van prestaties en beveiliging. Gurman wijst erop dat iOS 18 volgt op een paar jaar van bescheiden updates. De laatste grote update was volgens hem iOS 14 in 2020, waarin ondersteuning voor widgets op het beginscherm werd toegevoegd. In 2024 wordt dat allemaal anders en kunnen we een baanbrekende update verwachten – als we Mark Gurman mogen geloven.

Veel Siri-functies in iOS 18

Eerder meldde Bloomberg al dat Apple voor iOS 18 veel nieuwe functies voor Siri en kunstmatige intelligentie in ontwikkeling heeft. Ook meldde de verslaggever dat Apple de ontwikkeling van iOS 18-functies een week lang heeft gepauzeerd om aan bugs te werken. Volgens Gurman heeft dat echter geen invloed op de uiteindelijke release. In het ergste geval betekent het volgens hem, dat Apple “iets minder tijd heeft aan het einde van de ontwikkelingscyclus om last-minute fouten op te lossen.

Over zeven maanden krijgen we de eerste functies van iOS 18 te zien tijdens WWDC 2024. Apple heeft dus nog geruime tijd om aan die functies te werken. De officiële release volgt dan over negen maanden.