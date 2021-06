Apple Kaarten in iOS 15 en macOS Monterey

Apple zit nog middenin de overgang naar de eigen verzamelde kaarten. In Nederland reden Apple’s auto’s de afgelopen maanden rond om ons land opnieuw in kaart te brengen. Helaas komen de nieuwe gedetailleerde kaarten voor de Apple Kaarten dit jaar nog niet naar Nederland, maar desondanks komen er wel nieuwe functies en verbeteringen. Apple geeft de huidige kaarten een nieuw likje verf, er is een 3D-aardbol en meer. Dit is er nieuw in Apple Kaarten in iOS 15 en macOS Monterey.

#1 Design krijgt nieuw likje verf

Beschikbaar in Nederland en België: Ja

Het eerste wat je merkt als je Apple Kaarten opent in iOS 15 of macOS Monterey, is dat de kaarten er nieuw uit zien. Dit zijn in Nederland dus nog niet de extra gedetailleerde kaarten van Apple zelf, maar slechts om een nieuwe visuele weergave. Dat is in het begin best even wennen. Sommige gebieden zien er op de kaart ineens een stuk groener uit (vooral als je uitzoomt), terwijl daar bijvoorbeeld een ziekenhuis is. De aanpassing komt niet altijd even goed uit de verf. Hoofdwegen zijn ook grijs in plaats van geel. We hopen dat Apple nog gaat sleutelen aan de kleurweergave.



iOS 14 vs iOS 15

Waar de nieuwe kleuren wel goed over komen, is bij het gebruik van de donkere modus. De kleuren zijn dan een stuk feller, waaronder bij het water en bij bossen, zodat je beter het onderscheid ziet tussen straten en andere delen op de kaart. In onderstaande screenshots zie je het verschil, waarbij de iOS 15-versie wel een stuk duidelijker is.



iOS 14 vs iOS 15

#2 3D-aardbol

Beschikbaar in Nederland en België: Ja

Ook nieuw is de 3D-aardbol. Als je ver genoeg uitzoomt, kun je de aarde in 3D bekijken en er zelf een draai aan geven. Gebruik je de satellietweergave, dan zie je ook waar het overdag en waar het nacht is. Het lijkt daarmee een beetje op Google Earth. Zodra je ver genoeg inzoomt, vervaagt het onderscheid tussen dag en nacht en bekijk je gewoon de normale satellietbeelden. Iets om rekening mee te houden: op de Mac is de 3D-aardbol alleen te zien op modellen met M1-chip.

#3 Vernieuwde locatiekaarten

Beschikbaar in Nederland en België: Ja

De informatiekaarten van locaties en interessante plekken, denk aan winkels, restaurants, musea en meer, is ook opnieuw ontworpen. Openingstijden zijn duidelijker weergegeven en ook andere nuttige informatie over een locatie zijn allemaal wat duidelijker in beeld gebracht. Foto’s van een locatie zijn ook een stukje groter, zodat je een betere indruk krijgt van hoe de locatie eruit ziet.



iOS 14 vs iOS 15

#4 Kaartkeuzes uitgebreid

Beschikbaar in Nederland en België: Ja

Momenteel heb je in Apple Kaarten de keuze tussen drie soorten kaarten: de standaardkaart, ov en satelliet. Bij de standaardkaart kan je nog kiezen om Verkeer in te schakelen, zodat je ziet waar het druk is. In iOS 15 heeft Verkeer zijn eigen kaart gekregen genaamd Auto. Als je voor Auto kiest, heb je dus meteen altijd alle drukte op de wegen in beeld. Verken is vooral geschikt voor als je alleen wil zien wat er in de buurt is.

#5 Profiel toegevoegd

Beschikbaar in Nederland en België: Ja

De Apple Kaarten-app heeft nu ook een profielsectie. Deze zie je rechtsonder, naast de zoekbalk. Je herkent deze aan je eigen profielfoto. Vanuit hier spring je meteen naar je favorieten, gidsen en pas je de voorkeuren aan. Het is voor het eerst dat je op een centrale plek enkele instellingen van Apple Kaarten kan aanpassen. Denk aan je vervoerdersvoorkeur (auto, ov of lopend) en of je tolwegen wil vermijden.

#6 Verbeterd zoeken

Beschikbaar in Nederland en België: Ja

De zoekfunctie is ook aangepakt. Het is nu makkelijker om te filteren als je bijvoorbeeld zoekt naar een restaurant. De lijst met zoekrestulaten kun je ook makkelijker sorteren op basis van afstand, beoordelingen of beste overeenkomst. En als je eenmaal een zoekterm ingevoerd heeft, worden de resultaten live bijgewerkt zodra je door de kaart bladert. Je hoeft dan dus niet meer handmatig op de Zoek hier-knop te drukken.

#7 Nieuwe plek voor stadsgidsen

Beschikbaar in Nederland en België: Ja

Sinds iOS 14 heeft Apple al de stadsgidsen in Apple Kaarten. Bedrijven als Lonely Planet kunnen hier stadsgidsen aanbieden waarin de mooiste plekken uit een regio te bekijken zijn. Vanaf iOS 15 kun je filteren tussen regio’s en blader je op uitgever. Je ziet dan veel beter welke gidsen er allemaal beschikbaar zijn, zonder dat je er zelf actief hoeft naar te zoeken.

#8 Nieuwe weergave van steden

Beschikbaar in Nederland en België: Nee

Voor enkele grote wereldsteden heeft Apple nieuwe weergaves gemaakt. Er is extra veel detail in steden als San Francisco, Los Angeles, Londen en New York. Je ziet hoogteverschillen in het landschap, bekende gebouwen zijn extra gedetailleerd en wegmarkeringen zijn ook een stuk duidelijker. Je ziet precies waar de rijbanen liggen, waar er een zebrapad is en meer. Onderdeel van deze verbetering is de nieuwe weergave voor navigatie, waarbij er meer rekening gehouden is met over elkaar lopende snelwegen. Helaas is dit dus niet in Nederland of België beschikbaar en dat gaat voorlopig ook niet gebeuren.

#9 AR-navigatie voor lopen

Beschikbaar in Nederland en België: Nee

Apple gaat in deze steden ook navigatie in augmented reality aanbieden. Dat is vooral handig als je net uit een metrostation komt lopen en niet weet waar je naartoe moet. Je bekijkt de wereld om je heen via de camera van je iPhone, waarna via duidelijke pijlen in de echte wereld aangegeven wordt waar je heen moet lopen. Het is daarmee vergelijkbaar met Live View in Google Maps, wat sinds vorig jaar ook al in Europa uitgerold wordt. Maar Apple’s variant komt voorlopig nog niet bij ons beschikbaar.

Bekijk ook Google Maps krijgt 'Live View' in Europese steden Google heeft aangekondigd dat er een 'Live View' wordt toegevoegd in enkele grote steden, ook in Europa. Daarmee kun je met Augmented Reality rondkijken naar bezienswaardigheden zoals de Eiffeltoren in Parijs en het Pantheon in Rome.

#10 Verbeterde ov-weergave

Beschikbaar in Nederland en België: Nee

Een andere verbetering voor de eerder genoemde wereldsteden is de opnieuw ontworpen kaart voor openbaar vervoer. Apple Kaarten waarschuwt je ook als je bijvoorbeeld bijna bij de halte bent en uit de bus, tram of metro moet stappen. Belangrijke ov-routes zijn volgens Apple duidelijker in beeld gebracht. Er komt ook een nieuw scherm om ov-haltes in de buurt te bekijken.

#11 Makkelijker een probleem melden

Beschikbaar in Nederland en België: Ja

Apple heeft het makkelijker gemaakt om een probleem te melden in Apple Kaarten. De flow voor het aangeven van een fout is versimpeld en verbeterd. Je kan vanuit hier ook meteen een locatie toevoegen, die dan door het team gecheckt wordt. Je kiest in iOS 15 meteen welk probleem je met een kaart hebt: probleem met een straat, met een plaats of met een route. Stapsgewijs kun je de verbeterde gegevens invoeren.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting! Of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.