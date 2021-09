Apple Kaarten heeft een interactieve 3D-aardbol die je kan ronddraaien en waarop gebergten, woestijnen en meer te bekijken zijn. We laten je zien hoe je de 3D-wereldbol van Apple Kaarten gebruikt en wat er mogelijk is.

Je bent misschien wel bekend met Google Earth, de grote interactieve 3D-wereldbol van Google. Maar ook Apple heeft zijn eigen variant, hoewel deze iets minder gedetailleerd en uitgebreid is. Vanaf iOS 15 heeft Apple Kaarten in alle type kaartweergaven een 3D-aardbol. Maar wist je dat je ook in iOS 14 een 3D-versie van de wereldbol kan bekijken? In deze tip laten we het je zien.



3D-wereldbol in Apple Kaarten bekijken

De manier waarop je de 3D-wereldbol kunt bekijken, verschilt per iOS-versie. Vanaf iOS 15 heb je de meeste mogelijkheden en gaat het bekijken van de 3D-aardbol in Apple Kaarten een stukje makkelijker. Hou er rekening mee dat je een toestel met A12-chip of nieuwer nodig hebt. Dit is de iPhone XS (Max) en iPhone XR en nieuwer, iPad mini 2019 en nieuwer, iPad Air 2019 en nieuwer en iPad 2020 en nieuwer. Op de Mac heb je een model met M1-chip of nieuwer nodig.

iOS 15

Volg vanaf iOS 15 deze stappen:

Open de Apple Kaarten-app. Kies met de knop rechtsboven de soort kaart die je wil gebruiken. Zoom helemaal uit met twee vingers. Je kunt ook twee keer tikken met één vinger en deze bij de tweede tik naar beneden bewegen. De app schakelt over naar de 3D-wereldbol.

Je kan nu eenvoudig aan de wereldbol draaien door er met je vinger overheen te vegen. In de standaardweergave zie je met kleuren waar grote zandvlaktes (beige), bebossing (groen) en gebergtes (grijs) zich bevinden. Bij sommige gebergtes zie je ook een kleine 3D-weergave door de aardbol te kantelen. Bij de OV-kaart zijn de kleuren een stuk doffer, zodat je de hoofdlijnen van de ov-routes kan zien. Tot slot is er nog de satellietweergave, waarbij je zelfs het verloop van de zon kan zien. Je ziet precies waar het al nacht is en met lichtgevende stipjes zijn de grote wereldsteden te herkennen.

iOS 14 en ouder

Gebruik je iOS 14 of ouder, dan kun je de 3D-wereldbol alleen bekijken in de satellietweergave. Ook dan zie je de scheidingslijn tussen dag en nacht over de aarde lopen, inclusief de verlichte wereldsteden. Je hebt in dit geval geen toestel met A12-chip of nieuwer nodig. Om in iOS 14 of ouder de 3D-aardbol te bekijken, doe je het volgende:

Open de Apple Kaarten-app. Wissel met het i’tje rechtsboven naar de satellietweergave. Druk rechtsboven op de 3D-knop. Zoom vervolgens helemaal uit met je vingers. De 3D-wereldbol verschijnt vanzelf in beeld.

Op zoek naar nog meer handige Apple Kaarten-tips? We hebben een uitgebreide verzameling van handige tips en trucs voor Apple Kaarten.