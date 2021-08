Vanaf iOS 15 kan iCloud-sleutelhanger jouw verificatiecodes voor tweestapsverificatie regelen. Je hebt dan geen aparte app meer nodig. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

Met tweestapsverificatie kun je je online accounts beter beveiligen. Naast een wachtwoord heb je namelijk ook een extra beveiligingscode nodig. Deze code wordt iedere halve minuut ververst en is dus lastig na te bootsen. Vanaf iOS 15 kun je gebruikmaken van tweestapsverificatie codes in iCloud-sleutelhanger. Het werkt ook op de iPad en de Mac.

Tweestapsverificatie codes via iCloud-sleutelhanger instellen

Voordat je de codes kunt laten genereren door iCloud, moet je het account voor de website of dienst hiervoor instellen. Enkele bekende voorbeelden van websites die dit gebruiken zijn Amazon, LinkedIn, Reddit en Twitter. Per website werkt het anders, maar het principe blijft gelijk. Het gaat om zogenaamde TOTP (Time-based One-Time Passwords). Er zijn allerlei apps voor tweestapsverificatie, maar die heb je dankzij iCloud-sleutelhanger in iOS 15 eigenlijk niet meer nodig. Het voordeel van tweestapsverificatie codes in iCloud-sleutelhanger is dat je zowel het wachtwoord als de verificatiecode automatisch in kan laten vullen.

Alle websites met ondersteuning voor deze beveiliging bieden een QR-code en/of een configuratiesleutel om je account te koppelen aan iCloud-sleutelhanger. Als je de mogelijkheid hebt, is het gebruik van een QR-code vaak wat makkelijker. Zo ga je te werk:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Scroll naar beneden en tik op Wachtwoorden. Verifieer jezelf met Face ID, Touch ID of je toegangscode. Tik op het account in kwestie of sla een account op in iCloud-sleutelhanger. Tik onderin op Configureer verificatiecode en kies voor Scan QR-code of Voer configuratiesleutel in. Zorg op de website in kwestie dat je één van de twee methodes bij de hand hebt en neem de gegevens over op je iPhone of iPad.

Wanneer je kiest voor de QR-code moet je deze scannen vanaf de website in kwestie. De configuratiesleutel vind je hier ook. Je iPhone kan zonder deze verstrekte gegevens niets aanvangen. Heb je hulp nodig op een website, neem dan vooral contact op met die website. Wil je meer uitleg over het toevoegen van wachtwoorden in iCloud-sleutelhanger, check dan onze tip.

Verificatiecode uit iCloud-sleutelhanger gebruiken

Heb je eenmaal je code ingesteld, dan is hij meteen klaar voor gebruik. In theorie werkt het zowel in Safari als in apps, maar vooral voor dat laatste is het soms nog wel lastig. Appmakers moeten hun app namelijk zo bouwen dat de iPhone kan herkennen dat er om een verificatiecode wordt gevraagd. Op het moment van schrijven is de Amazon-app hier bijvoorbeeld niet voor geschikt. Gelukkig is er een oplossing.

Codes in Safari

We beginnen met de werking van tweestapsverificatie met iCloud-sleutelhanger in Safari. Heb je een website al geconfigureerd, dan zou het moeten werken. Eigenlijk is het heel simpel: je logt in met je gebruikersnaam en wachtwoord en je gaat verder. Wanneer er om een verificatiecode wordt gevraagd, verschijnt hiervoor een knop boven je toetsenbord. Tik erop en je wordt meteen doorgestuurd naar de volgende pagina. Zie je deze optie niet, dan is er een alternatieve oplossing.

Codes in apps

Zoals eerder gezegd, moet de app waar je wil inloggen ondersteuning bieden voor de verificatiecodes. In feite werkt het hier hetzelfde als in Safari. Het is een kwestie van inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord, waarna je wordt doorgestuurd naar de verificatiepagina. Hier verschijnt een knop boven je toetsenbord met de verificatiecode.

Het voordeel van deze knop is dat je de verificatiecode direct kunt invullen. Als je eerst naar een alternatieve app moet gaan, kan het zijn dat de code verloopt in het proces. Verschijnt de knop niet, lees dan even door.

Alternatieve methode

Als de verificatiecode om welke reden dan ook niet verschijnt, heb je de mogelijkheid om deze handmatig op te zoeken. Dat komt ook van pas als je de code moet invullen op een apparaat dat niet van jou is. Volg deze stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Scroll naar beneden en tik op Wachtwoorden. Verifieer jezelf met Face ID, Touch ID of je toegangscode. Tik op het account in kwestie. Tik nu op de verificatiecode en kopieer deze. Je kunt nu schakelen naar een andere app.

Onder de verificatiecode zie je een timer. Wanneer de teller op 0 staat, is de verificatiecode verlopen. Kom je op deze pagina en is de timer al bijna afgelopen, dan raden we aan om een paar secondes te wachten op de nieuwe code. Zo voorkom je dat je alles twee keer moet doen vanwege een verlopen code.

Het gebruiken van tweestapsverificatie in iCloud-sleutelhanger is nieuw in iOS 15. Het is één van de manieren waarop wachtwoorden in 2021 worden verbeterd bij Apple. Weten wat er straks nog meer kan? Check ons artikel!