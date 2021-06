Met tags is je Notities-app een stuk opgeruimder en vind je je aantekeningen sneller terug. We leggen je uit hoe je het gebruikt en hoe je slimme mappen maakt.

Notities-app met tags

Als je niks wil vergeten, maak je er een aantekening van in de Notities-app. Je zult ondertussen misschien een heel veel notities hebben verzameld, waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Vanaf iOS 15 kun je gebruikmaken van zogenoemde tags om orde en structuur in Notities-app aan te brengen. Met een slimme map wordt het helemaal handig sorteren. We leggen je in deze tip uit hoe je tags gebruikt en hoe je een slimme map aanmaakt.

De tags in de Notities-app zijn beschikbaar vanaf iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey. Deze versies zijn nu als beta te gebruiken, maar komen later dit jaar voor iedereen beschikbaar.

Tags toevoegen in de Notities-app doe je zo

Je kunt je krabbels en notities in mappen zetten om alles een beetje te ordenen. Het vergt nogal wat tijd om steeds al je documenten netjes in die bestaande mappenstructuur op te slaan. Structuren kan een stuk sneller als je gebruikmaakt van tags, ook wel hashtags genaamd. Ook zorgen tags ervoor dat je niet eindeloos door lagen mappen hoeft te navigeren. Je kunt eenvoudig allerlei categorieën verzinnen en ze gebruiken als filter zodra je iets zoekt.

Zo voeg je vanaf iOS 15 en iPadOS 15 een tag toe aan je notities:

Open een nieuwe of bestaande notitie in de Notities-app. Type ergens in de aantekening een #. Bedenk vervolgens een woord dat de inhoud van je notitie omvat. Druk op spatie om verder te typen in het document.

Zo simpel is het. Je zult zien dat het woord nu geel wordt, wat betekent dat de tag is aangemaakt. Als je wil, kun je meerdere tags aan een document toevoegen.

Zoeken met behulp van tags

Het zoeken van aantekeningen wordt makkelijker door tags. Als je een tag hebt aangemaakt, verschijnt op het Mappen-overzicht namelijk een nieuw kopje Tags. Hieronder zie je al je hashtags staan. Vanuit dit overzicht kun je snel alle documenten met bijvoorbeeld de #zomer of #fietsen tevoorschijn toveren. Het stappenplan legt uit hoe je meerdere tags kunt selecteren.

Ga naar het Mappen-overzicht in de Notities-app. Druk onder Tags op één van je hashtags. Scroll onder de zoekbalk van rechts naar links door de lijst met andere tags. Tik aan welke je nog meer wil selecteren.

Naarmate je je zoekopdracht verfijnt, wordt ook het aantal resultaten beperkter.

Tags en slimme mappen

Wil je niet steeds een tag moeten selecteren om bijvoorbeeld alle vakantieplannen op een rijtje te hebben? Dan kun je met behulp van een slimme map de aantekeningen met een bepaalde hashtag groeperen, zodat je alles een stuk sneller in een overzicht hebt staan. Een slimme map kun je zelf aanmaken op basis van één of meerdere tags. De slimme map verschijnt vervolgens in het overzicht met al je andere mappen. Zo maak je een slimme map aan.

Zorg dat je je begeeft in het Mappen-overzicht. Druk linksonder in beeld op het mapje met het plusje. Kies hier voor Nieuwe slimme map. Geef je map een naam en kies onder Selecteer tags welke verzameling tags je wil aanmaken. Druk rechtsboven op Gereed en de map wordt aangemaakt.

Je kunt bij het aanmaken van een slimme map ook een nieuwe tag verzinnen die je later kunt gebruiken. Door nu de desbetreffende tag aan een Notitie-documentje toe te voegen, verschijnt deze automatisch in de slimme map. Op deze manier houd je dus moeiteloos je zaken op orde en vind je snel alles terug.

Wil je meer tips over Notities? Lees dan zeker dit onderstaande artikel!