Scoupy waarschuwt twee miljoen gebruikers voor een datalek, waarbij vorige week persoonlijke gegevens van klanten zijn buitgemaakt. Hoe het lek is ontstaan laat het bedrijf in het midden.

Scoupy datalek

Bij het datalek zijn erg persoonlijke gegevens op straat komen te liggen, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kassabonnen en versleuteld wachtwoord en versleuteld bankrekeningnummer (IBAN). Scoupy is bezig de beveiliging aan te scherpen en belooft dat de komende tijd te blijven doen, waardoor de app en website tijdelijk niet beschikbaar kunnen zijn. Scoupy is een cashback-app waarmee je geld terugkrijgt bij aankoop van allerlei actieproducten in de supermarkt en bij de drogist. Je maakt daarbij een foto van de kassabon en krijgt geld terug.



Scoupy waarschuwt gebruikers dat er in de nabije toekomst phishingaanvallen kunnen plaatsvinden, waarbij iemand zich bijvoorbeeld voordoet als bankmedewerker en probeert om pincodes en wachtwoorden te achterhalen. Het bedrijf adviseert om de komende tijd extra alert te zijn voor oplichting. De Scoupy-wachtworoden zijn versleuteld opgeslagen en zijn “waarschijnlijk niet te gebruiken”, aldus de supportpagina van Scoupy. “Desondanks is het belangrijk je wachtwoord regelmatig te wijzigen.” Zelf kunnen we daaraan toevoegen, dat het bij apps die niet van officiële instanties zijn en waarbij de gegevens alleen voor marketingdoeleinden worden gebruikt, het altijd een goed idee is om niet je echte geboortedatum en dergelijke in te vullen (als dat mogelijk is).





Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en er is ook aangifte gedaan bij de politie. “Het lek is gevonden en gedicht”, aldus Scoupy. Ook heeft het bedrijf onmiddellijk een gespecialiseerd cybersecurity bedrijf ingehuurd en Scoupy vindt dan ook correct en adequaat op de situatie te hebben reageren.

Scoupy terug bij oprichters

In het verleden hebben we regelmatig over Scoupy geschreven. De app is ontstaan vanuit een startup, werd overgenomen door Sanoma/DPG Media, waar het niet de nodige aandacht kreeg en kwam in 2020 weer in handen van de oprichters. Daarbij werd een “stevige reorganisatie” beloofd door de originele bedenkers Geert Luyendijk, Jeroen Lubbers en Valentijn Bras.