Al sinds het prille begin van de iPhone staat de adresbalk in Safari boven in je scherm. Vanaf iOS 15 komt hier verandering in. Alle knoppen én de adresbalk staan standaard onderin, zodat je de browser makkelijker met één hand kan bedienen. Voor iedereen die dat niet ziet zitten, laat Apple je ook de oude weergave kiezen. De Safari adresbalk staat dan weer boven. Deze weergave is nagenoeg gelijk aan oudere versies van iOS. We laten je zien hoe je de locatie van de Safari-adresbalk op de iPhone aanpast.



Zo zet je de Safari adresbalk weer boven

Er zijn twee manieren om te kiezen welke weergave je wil gebruiken. Het kan zowel via Safari als via de Instellingen-app. Welke je gebruikt, maakt niet veel uit. Het voordeel van Safari is dat je het resultaat meteen kan bekijken en beoordelen en dat het wisselen een stuk makkelijker gaat. We leggen je beide manieren uit.



Links zie je de “oude” weergave en rechts de nieuwe iOS 15-stijl.

Via Safari

We beginnen met de uitleg voor Safari. Zoals gezegd zie je hier meteen het resultaat, dus dat is prettig als je nog niet zeker weet wat je prettiger vindt. Volg deze stappen:

Open Safari en surf naar een website naar keuze. Tik links in de adresbalk op de aA-knop. Kies nu voor Show Top Address Bar. Het wordt nu gewijzigd. Toch weer terug? Tik linksboven op de aA-knop en kies Show Bottom Tab Bar.

De namen van de knoppen zijn op dit moment nog in het Engels. Dat komt omdat we momenteel in de betafase van iOS 15 zitten waar nog niet alles vertaald is. Bij de uiteindelijke release zal alles in het Nederlands zijn.

Via de Instellingen-app

Ook via de Instellingen-app kun je je voorkeuren aangeven. Dit heeft hetzelfde effect als wanneer je het via Safari doet. Volg deze stappen:

Open de Instellingen-app. Scrol naar beneden en kies Safari. Scrol weer wat naar beneden en tik op ‘Eén tabblad’ onder het bijbehorende plaatje.

Je kunt via deze weg altijd weer terug naar de iOS 15-weergave. Dat kan zoals eerder uitgelegd ook via Safari zelf, mocht je daar de voorkeur aan geven.

Makkelijker tabbladen wisselen met adresbalk onder

Hoewel de Safari-adresbalk boven op de iPhone je misschien een vertrouwder gevoel geeft, heeft de adresbalk aan de onderkant wel een extra functie. Plaats je de adresbalk onder, dan kun je namelijk veel makkelijker tussen tabbladen wisselen of een nieuw tabblad openen. Het enige wat je dan hoeft te doen is van rechts naar links over het tabblad vegen. Heb je meerdere tabbladen, dan zie je aan de zijkant (links, rechts of beide) een stukje van de adresbalk van het andere tabblad.

Een andere nieuwe functie in Safari is dat de browser meekleurt met de website. Dat kan voor een betere weergave zorgen, maar ook dit is uit te schakelen. Dat werkt ook op de iPad en Mac. Hoe je dat doet, lees je in onze tip over het meekleuren van Safari tabbladen.