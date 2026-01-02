Disney+ is sinds november 2019 beschikbaar in Nederland. Wat is er te bekijken, wat kost het en welke Disney Originals zijn er te zien? We praten je bij over alles rondom Disney+!

Disney Plus: alles wat je wilt weten

De streamingdienst van Disney bevat een flinke collectie films, series en documentaires voor het hele gezin. Sinds de start op 12 november 2019 zijn er vele originals zoals The Mandalorian en klassiekers zoals Lady en de Vagebond toegevoegd. Disney is van plan om ook continu nieuwe Disney+ Originals toe te blijven voegen. Hoog tijd dus voor een uitgebreid overzicht van alle ontwikkelingen rondom Disney+. De streamingdienst concurreert met Apple’s TV, Netflix en Amazon Prime Video, die allemaal een heel andere insteek hebben.

Disney Plus in het kort

Disney+: wat is het?

Via Disney Plus kun je voor een vast, maandelijks bedrag onbeperkt kijken naar series, films en documentaires. Er zitten ook veel tekenfilms van Disney en natuurdocumentaires van National Geographic in het aanbod. Daarnaast is er veel ouder materiaal uit de Disney-archieven terug te vinden, dus wil je de klassiekers Steamboat Willie of Peter Pan terugzien, dan kan dat. Je krijgt geen reclames tussendoor.

Disney+ is goedkoper dan Netflix en biedt alles voor €9,99 per maand (of €5,99 per maand met reclame). Wil je in 4K-kwaliteit kijken, dan betaal je €13,99 per maand. Wel is het zo dat het aanbod van Disney+ beperkt is tot de grote merken Marvel, Pixar en dergelijke, maar ook content van Hulu en andere bekende Disney-merken en films en series waar Disney de rechten voor heeft.

Welke Disney Originals kan ik kijken?

Disney+ bevat een groot aanbod van originele films en series, waaronder The Mandalorian, Lady en de Vagebond, Noelle, Marvel’s Hero Project en meer. Disney+ stelt elke week nieuw materiaal beschikbaar (meestal op woensdag), zodat je tijdens het weekend kunt kijken.

Naast al het oudere materiaal zijn dit enkele originals die je kunt kijken:

Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke — De arrestatie van vlogger Ruby Franke wordt al snel een van de grootste verhalen in Amerika.

— De arrestatie van vlogger Ruby Franke wordt al snel een van de grootste verhalen in Amerika. Good American Family — Een echtpaar uit het Midden-Westen adopteert een meisje met een zeldzame vorm van dwerggroei.

— Een echtpaar uit het Midden-Westen adopteert een meisje met een zeldzame vorm van dwerggroei. The Bear — In seizoen vier wil het team niet alleen overleven, maar ook The Bear naar een hoger niveau tillen.

— In seizoen vier wil het team niet alleen overleven, maar ook The Bear naar een hoger niveau tillen. Daredevil: Born Again — De blinde advocaat Matt Murdock en de voormalige maffiabaas Wilson Fisk liggen op ramkoers.

— De blinde advocaat Matt Murdock en de voormalige maffiabaas Wilson Fisk liggen op ramkoers. High Potential — High Potential gaat over een vrijgezelle moeder die een gave heeft voor het oplossen van misdrijven.

— High Potential gaat over een vrijgezelle moeder die een gave heeft voor het oplossen van misdrijven. Paradise — De rust wordt bruut verstoord door een schokkende moord en een grootschalig onderzoek.

— De rust wordt bruut verstoord door een schokkende moord en een grootschalig onderzoek. Andor — Cassian Andor vervolgt het pad naar zijn heldhaftige rebellenlot.

— Cassian Andor vervolgt het pad naar zijn heldhaftige rebellenlot. Tracker — Een survivalist zwerft rond en werkt voor beloningen, terwijl hij worstelt met zijn gebroken gezin.

— Een survivalist zwerft rond en werkt voor beloningen, terwijl hij worstelt met zijn gebroken gezin. Captain America: Brave New World — Captain America onderzoekt een wereldwijd complot voordat het meesterbrein een conflict ontketent.

— Captain America onderzoekt een wereldwijd complot voordat het meesterbrein een conflict ontketent. Shōgun — Yoshii Toranaga vecht voor zijn leven, totdat een Europees schip strandt nabij een vissersdorpje.

Daarnaast zijn er nog de short-form series Pixar IRL en Disney Family Sundays en de geanimeerde korte filmcollectie SparkShorts.

Hulu

In oktober 2025 heeft het oude Star-kanaal ruimte gemaakt voor het Hulu-tabblad, een naam die voor sommigen misschien wel bekend klinkt. Veel van de content die vanuit Star beschikbaar was, is daar ook weer te vinden, maar dan onder de groene Hulu-vlag. Dit stuk van Dinsey+ bestaat vooral uit content zoals misdaad, drama, romantiek en horror, met de bijbehorende leeftijdsclassificaties. Je kunt onder andere kijken naar de animatieserie Family Guy, de comedyserie How I Met Your Mother, misdaadseries zoals 24 en Prison Break, maar ook het mysterie Lost en The X-Files. Wat films betreft kun je onder andere Die Hard en Die Hard 4 kijken. Je hebt de mogelijkheid om profielen met een pincode af te schermen, zodat kinderen niet naar gewelddadige inhoud kunnen kijken.

Wanneer kan ik Disney Plus kijken?

Nederland had de primeur voor Disney Plus: als enige land ter wereld mochten we in september en oktober 2019 gratis kijken. Daarna ging de dienst op 12 november 2019 officieel van start. Sinds 15 september 2020 is Disney+ ook beschikbaar in België. Het standaardabonnement kost, net als in andere Europese landen, €10,99 per maand of €109,90 per jaar. Wil je het Premium-abonnement, dan betaal je €15,99 per maand of €159,90 per jaar. Er is ook een abonnement waar je reclame te zien krijgt. Dit kost je €6,99 per maand.

Dit was de uitrol:

12 november 2019: Nederland, Verenigde Staten en Canada

19 november 2019: Australië en Nieuw-Zeeland

24 maart 2020: Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk en meer landen

15 september 2020: België, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, IJsland en Luxemburg

Vanwege rechtenkwesties kan het aanbod per land verschillen.

Disney Plus-app downloaden

De Disney Plus-app is beschikbaar in de App Store en is te installeren op de iPhone, iPad en Apple TV. Je hebt minimaal iOS 16.5 nodig en een Apple TV 4 of nieuwer. Ook kun je Delen met gezin inschakelen, zodat je met de hele familie kunt kijken. In de app kun je 7 profielen aanmaken en je kunt op 4 apparaten tegelijk kijken. De app onthoudt je voortgang op alle apparaten, dus je kunt verder kijken waar je gebleven was.

Disney+ Versie 4.18.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.5+ Grootte 227.37 MB Uitgever Disney Leeftijd 4+ Talen 🇳🇱 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇸 ➕

Op welke apparaten kan ik Disney Plus kijken?

Deze apparaten zijn geschikt voor Disney Plus:

Apple TV (tvOS)

iPhone (iOS)

iPad (iPadOS)

Mac: via de desktop webbrowser

Apple Vision Pro

Android smartphones en tablets

Android TV

Chromecast, ook als het is ingebouwd in apparaten

Roku TV en streaming players

Samsung smart-tv’s

Sony tv’s die op Android draaien

LG smart-tv’s die op webOS draaien

PlayStation 4

Xbox One

Amazon Fire TV, Fire TV Edition Smart TV’s en Fire Tablets

Ziggo TV-box

Audi, Mercedes, BMW

Wat kost Disney+?

Disney+ kost in Nederland €10,99 per maand of €109,99 per jaar. Er is een goedkoper abonnement beschikbaar voor €6,99 per maand, maar hier krijg je reclame te zien. Voor 4K-kwaliteit betaal je €15,99 per maand of €159,90 per jaar.

Aanvankelijk was er een proefperiode van 7 dagen, maar in de zomer van 2020 is Disney hiermee gestopt. Disney richt zich in de VS vooral op het aanbieden van pakketten. Zo kost de combinatie Disney+, ESPN en Hulu $44,99 in de VS. In Europa zijn dergelijke pakketten niet verkrijgbaar.

Zo kun je Disney Plus kijken

Als je Disney Plus wilt kijken, moet je een van de hierboven genoemde apparaten hebben. Vervolgens ga je als volgt aan de slag:

Stap 1: App installeren

Installeer de app op je iPhone, iPad of ander geschikt apparaat.

Stap 2: Disney+ account aanmaken

Het aanmaken van een account kan via de app of via de website. Doe je het met je Apple Account, dan ga je akkoord in de app en hoef je geen verdere stappen te ondernemen als er al een betaalmethode aan je Apple Account is gekoppeld.

Maak je een account aan via de website van Disney+, dan moet je €0,01 betalen via iDEAL of 1 euro via PayPal om je bankrekening aan je account te koppelen.

Wil je ook buiten Nederland kijken, dan moet je hier apart toestemming voor geven. Je ontvangt hierover een mailtje om het kijken in andere EU-landen te activeren. Hiervoor moet je je creditcardgegevens registreren.

Stap 3: Inloggen in de app

Na het maken van een account kun je inloggen in de app op al je apparaten. Je kunt op meerdere apparaten tegelijk ingelogd zijn, maar je kunt maar op 4 apparaten tegelijk kijken.

Stap 4: Profielen maken

Meestal zul je met meerdere mensen kijken naar Disney+. Je kunt 7 profielen aanmaken, voor elk gezinslid een. Zo kan iedereen zelf bepalen waar hij of zij naar kijkt. Je kunt bij het maken van een nieuw profiel aangeven of het een kinderprofiel moet zijn. Je krijgt dan alleen content te zien die voor kinderen te zien is.

Stap 5: Films en series kijken

Je kunt nu gaan kijken. Bovenin beeld staan de aanbevelingen, zodat je meteen naar de leukste content kunt kijken. Ook kun je gericht zoeken met het vergrootglas-icoon. Verder kun je een categorie kiezen en onderscheid maken tussen films en series. Op elke pagina krijg je onder het kopje Ontdek suggesties om te gaan kijken.

Je kunt de films en series ook vanaf je iPhone of iPad streamen naar een oudere Apple TV of Chromecast. Heb je een nieuwere Apple TV, dan kun je beter de Disney+ app installeren.

Wat is er op Disney+ te zien?

Met alle merken die Disney de afgelopen jaren heeft opgekocht (Star Wars, Marvel, Pixar) heeft Disney een flinke basis gelegd voor Disney+. En dan zijn er ook nog de animatieklassiekers als Jungle Book en Snow White, die meteen vanaf het begin op het kanaal te zien waren. Daarnaast worden er exclusief voor Disney+ films en series gemaakt die niet op tv of in de bioscoop zullen verschijnen. Een volledige lijst van wat er nu en in de toekomst op Disney+ te zien is, staat hier.

Je kunt kijken naar:

Tijdloze animatiefilms uit de Walt Disney Signature Collection van Walt Disney Animation Studios, gemaakt of geïnspireerd door Walt Disney. Denk hierbij aan Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Belle en het Beest, Pinokkio, Bambi, De Leeuwenkoning, Lady en de Vagebond, Peter Pan, De Kleine Zeemeermin, Assepoester en meer.

Drie van de vier meest winstgevende films aller tijden: Avengers: Endgame, Avatar en Star Wars: The Force Awakens.

37 seizoenen van The Simpsons.

Blockbusters van Marvel Studios waaronder Avengers: Endgame en Captain America: Civil War, Guardians of the Galaxy, The Avengers, Iron Man 3, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Captain Marvel, Iron Man, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Iron Man 2, Thor, Avengers: Age of Ultron, Captain America: The First Avenger en Ant-Man. Ook Avatar is op het platform te bekijken.

Duizenden afleveringen van Disney Channel en Disney Junior-series zoals Suite Life van Zack en Cody, Kim Possible, Mickey Mouse Clubhuis, PJ Masks en Jake en de Nooitgedachtland Piraten samen met meer dan 100 originele Disney Channel-films, waaronder Descendants, High School Musical en Camp Rock.

Alle films uit de Pixar Animation Studios, waaronder Wall-E, Up, Monsters Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Toy Story, Inside Out en Brave. Ook alle shorts van Pixar, zoals Bao en Super Team, zijn te kijken.

Meer dan 600 uur aan content van National Geographic, inclusief de bekroonde documentaire Free Solo en het streamingdebuut van Science Fair.

De zes originele Star Wars-films uitgebracht tussen 1977-1999, plus recente blockbusters als Star Wars: The Force Awakens en Rogue One: A Star Wars Story. Daarnaast kan je op Disney+ ook alle andere Star Wars prequels, sequels en spin-offs zien.

Marvel-televisieseries uit de jaren zeventig tot heden, inclusief X-Men, Spider-Man en Marvel’s Runaways.

Dankzij Hulu zie je ook meer content voor volwassenen, zoals 9-1-1 en American Horror Story.

Disney Plus kijken in 4K en HDR

Een groot aantal films en series is in 4K Ultra HD en HDR beschikbaar met het Premium-abonnement (€15,99/maand of €159,90/jaar). Hierbij kan je sommige content ook kijken in Dolby Vision en Dolby Atmos – mits je televisie en/of geluidsinstallatie dit ondersteunt.

Ook heb je bij Disney Plus de mogelijkheid om titels offline te downloaden, zodat je ze onderweg kunt bekijken zonder internetverbinding. Bijvoorbeeld voor in het vliegtuig. Onbeperkt downloaden is mogelijk op tien verschillende apparaten. Je krijgt geen reclame te zien (tenzij je voor dit abonnement kiest) en er zijn ook geen in-app aankopen.

Kijklijst maken voor films en series in Disney Plus

Als je tijdens het zoeken naar films iets tegenkomt wat je graag wilt zien, dan kun je deze toevoegen aan je kijklijst. Deze is per profiel verschillend, dus je hebt nooit te maken met de kijklijst van andere mensen die jouw account gebruiken.

Weet je even niet wat je ook alweer wilt kijken, dan kun je gemakkelijk naar je kijklijst gaan als je zeeën van tijd hebt.

Zo voeg je iets toe aan je kijklijst van Disney Plus: Open de Disney Plus-app op je iPhone of iPad. Zoek de film of serie die je later wilt bekijken. Onder de knop Afspelen zie je een plusje met label Mijn Lijst. Druk hierop. Het plusje verandert in een vinkje en het items staat op jouw lijst.

Om de kijklijst te raadplegen ga je naar je profiel. Tik daarvoor op je profielfoto en tik vervolgens op Mijn lijst. Je ziet nu welke films en series je op de lijst hebt gezet. Door het vinkje weg te halen kun je een film verwijderen uit de lijst.

Data besparen met Disney+

Je kunt het beste films en series downloaden om offline te kijken, voordat je de deur uitgaat. Maar wil je toch onderweg kijken en heb je een beperkte databundel, dan kun je ook zorgen dat de app minder data gebruikt. Dit kan op twee manieren: door de databesparende modus in te schakelen of door de downloadkwaliteit te wijzigen.

Zo kun je data besparen:

Ga in de Disney Plus-app naar je profiel. Tik op App-instellingen. Tik op Mobiel dataverbruik. Kies Data besparen.

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om alleen downloads via Wi-Fi toe te staan.

Streaming videokwaliteit van Disney+ wijzigen

Je kunt ook het downloaden versnellen en zorgen dat je niet zoveel data verbruikt door de beeldkwaliteit aan te passen. Kies je voor een lagere videokwaliteit, dan nemen de films ook minder opslagruimte op je iPhone in beslag als je ze offline wilt opslaan.

Zo kun je de downloadkwaliteit van films en series aanpassen op Disney Plus:

Ga in de Disney Plus-app naar je profiel. Tik op App-instellingen. Tik op Videokwaliteit. Kies Hoog, Gemiddeld of Standaard.

Normaal staat dit ingesteld op Gemiddeld, maar je kunt ook een lagere kwaliteit kiezen door voor Standaard te kiezen. Je kunt in de kleine lettertjes zien hoeveel uur aan content je nog op je toestel kunt opslaan. Kies je voor Hoog, dan worden de video’s in de hoogst mogelijke kwaliteit opgeslagen. Dit is fijn als je een groot scherm hebt, zoals een iPad.

Films en series offline kijken op Disney Plus

Je kunt bijna alle films, series en andere content op Disney Plus downloaden om offline te kijken. Zo kun je bijvoorbeeld in het vliegtuig of de trein kijken op moment dat er geen internetverbinding is. Je bespaart hiermee bovendien mobiele data, als je thuis alvast alles downloadt wat je wilt kijken.

Zo werkt het:

Open de Disney Plus app op je iPhone of iPad. Zoek de film of serie die je wilt kijken. Tik op het download-icoon. Dit is een omlaag wijzend pijltje. Het icoon verandert nu naar een vierkant met rondje. Wacht tot de download klaar is.

Heb je even geen internetverbinding? Dan kun je de film of serie ook in de wachtrij zetten. Het downloaden gaat dan van start zodra er weer verbinding is.

Om de offline bewaarde films en series te bekijken op je iPhone of iPad tik je op het icoon met omlaag wijzend pijltje (derde van links). Je krijgt dan de lijst te zien met offline bewaarde content en kunt meteen kijken.

Ben je klaar met kijken, dan tik je op het icoontje achter het item. In de pop-up die verschijnt kies je Download verwijderen. Wil je alle downloads in één keer verwijderen, dan kan dat via je profielpagina. Tik op App-instellingen > Alle downloads verwijderen.

Disney Plus opzeggen

Wil je niet langer kijken, dan moet je voor afloop van de lopende periode opzeggen. Betaal je per jaar, dan is de vervaldatum dus ook per jaar. Betaal je per maand, dan kun je maandelijks opzeggen. Alles over Disney+ opzeggen lees je in onderstaande tip!

Heb je het account via de website afgesloten, dan moet je naar de accountpagina op de Disney Plus-website gaan en op Abonnement klikken. In dit scherm zie je wanneer de volgende periode in rekening gebracht wordt. Kies Abonnement opzeggen, bevestigd je keuze en tik op Voltooien.

Waarom begint Disney eigenlijk met Disney+?

Disney is met de overname van 20th Century Fox in 2019 uitgegroeid tot het grootste entertainmentbedrijf ter wereld. En met het kopen van bedrijven als Pixar, Marvel, Lucasfilm (Star Wars) en National Geographic hebben ze in één klap de sterkste merken in medialand in handen weten te krijgen.

Maar daar houdt het niet op. Disney heeft ook de Amerikaanse tv-zender ABC, de sportzender ESPN en het VOD-kanaal Hulu in bezit. Programma’s en films genoeg dus om een eigen kanaal te kunnen vullen.

Op dit punt staat Apple met TV wel op een flinke achterstand. Apple heeft geen filmstudio’s of tv-zenders en zal dus net als Netflix flink in eigen producties moeten investeren. Tegenwoordig hebben ze vele hitseries zoals Pluribus en Severance en ook worden er verschillende films geproduceerd, zoals de grote F1-film. Wij hebben een overzicht gemaakt met alles wat je over Disney+ moet weten.

Disney heeft de afgelopen jaren flink verdiend aan het verkopen van film- en serierechten aan Netflix, maar denkt met een eigen kanaal dit nog beter te kunnen doen. Naast Disney hebben ook andere studio’s hun eigen streamingdienst. Zo heeft Warney Bros Discovery HBO Max en heeft Universal SkyShowtime.

