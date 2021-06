Op een iPad kun je snel een notitie maken. Dat kan op twee manieren: door met de Apple Pencil op het toegangsscherm te tikken óf met de nieuwe functie Snelle notities in iPadOS 15. Beide manieren leggen we hier uit.

Snel ideeën noteren op je iPad

Op de iPad kun je gemakkelijk notities maken, zowel getypte als handgeschreven. Door iets te noteren weet je zeker dat je het niet vergeet en kun je je hoofd weer leegmaken voor andere zaken. Je gebruikt daarvoor de Notities-app of een van de vele notitie-apps van derden. Snel even iets noteren kan op allerlei manieren: met je vinger, het toetsenbord of de Apple Pencil. In deze tip leggen we twee manieren uit om snelle notities te maken.

Snelle notities in iPadOS 15

iPadOS 15 krijgt een nieuwe optie voor snelle notities: Quick Note. Dit is een systeembrede functie die overal beschikbaar is. Je kunt daarmee snel iets noteren en daarna verder werken. De notitie ligt bovenop je andere apps en schermen. Of je nu het internet afstruint met Safari of een restaurantje zoekt op Yelp: je kunt altijd Snelle notities erbij pakken om een aantekening te maken en links erbij te zetten, zodat je snel weer terugvindt waar je was.

Je kunt een Snelle notitie op verschillende manieren starten: door omhoog te vegen vanuit de hoek van het scherm (met je vinger of Apple Pencil). Maar je kunt ook het Bedieningspaneel of een sneltoets gebruiken. Je kunt allerlei informatie kwijt in een Snelle notitie: Safari-linkjes, gemarkeerde tekst, handgeschreven tekst, een telefoonnummer en nog veel meer. Al deze notities verschijnen in een apart lijstje Snelle notities in de Notities-app.

Snelle notities zijn overal te gebruiken, ongeacht welke app je geopend hebt. Het werkt vanaf je beginscherm, in fullscreen weergave en in Split Screen. Ook kun je tekenen, schetsen en typen met alle beschikbare tools. Je kunt de grootte en de positie van een Snelle notitie aanpassen of deze verbergen, waarna je ze snel weer tevoorschijn kunt toveren.

Een Snelle notitie kan ook een link bevatten vanuit een app. Markeer je bijvoorbeeld een stuk tekst op een webpagina in de Safari-browser, dan zul je bij terugkeer naar dezelfde webpagina een thumbnail te zien krijgen van jouw notitie. Deze verschijnt in een hoekje, zodat je weet wat je eerder hebt gedaan. Dit kan handig zijn als je vaak moet terugkeren naar een website om informatie te raadplegen.

Snel notitie maken vanaf het toegangsscherm

De hierboven genoemde methode werkt met je vinger of Apple Pencil. Er is ook een tweede manier die alleen geschikt is voor de Apple Pencil: daarbij tik je met de penpunt op het toegangsscherm. Er wordt dan meteen een nieuwe notitie geopend, waarna je kunt beginnen met schrijven, zonder dat je de iPad hoeft te ontgrendelen.

Dit werkt met alle iPads die geschikt zijn voor de Pencil:

Het werkt als volgt:

Tik met de Apple Pencil op het toegangsscherm wanneer de iPad nog vergrendeld is. Er wordt nu direct een nieuwe notitie geopend, zonder dat je je iPad hoeft te ontgrendelen. Je kunt daardoor meteen aantekeningen maken. Wil je je andere notities zien, tik dan linksboven op Alle notities en gebruik Touch ID, Face ID of voer je toegangscode in.

Apple Pencil op toegangsscherm werkt niet?

Werkt het niet? Controleer dan of de functie ingeschakeld staat. Dit doe je via Instellingen > Notities > Open Notities in toegangsscherm. Je kunt hier ook instellen welke notitie er geopend moet worden, zodra je met de Apple Pencil op het scherm tikt.

Omdat deze functie gebruikmaakt van de Apple Pencil, werkt dit alleen op de verschillende iPad-modellen die geschikt zijn voor de Pencil. Het werkt bovendien alleen met Apple’s eigen Pencil (de originele en tweede generatie) maar niet met andere soortgelijke tekenpennen.

Bonus: Notitie snel op je iPhone openen

De iPhone ondersteunt (nog) geen Apple Pencil, maar je kan ook daar vanaf het toegangsscherm snel een notitie openen. Dit werkt via de knop in het Bedieningspaneel. Voeg eerst de knop toe door het Bedieningspaneel aan te passen en doe dan het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Notities. Scroll naar onderen en tik op Open Notities in toegangsscherm. Kies nu voor Maak altijd nieuwe notitie aan of Hervat laatste notitie. Op het toegangsscherm veeg je nu omhoog en tik je op de knop voor Notities.

Er wordt nu snel een notitie geopend, nog voordat je je iPhone hoeft te ontgrendelen.

