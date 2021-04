Heb je een Apple Kaarten-auto op de Nederlandse weg gespot? Je kunt het nu zelf melden in onze nieuwe tool. Bekijk ook waar de Apple Kaarten auto's al gezien zijn en of ze ook al bij jou in de buurt rondrijden.

Sinds deze maand rijden de Apple Kaarten-auto’s door Nederland om scans van de wegen en de omgeving te maken. Apple verzamelt hiermee eigen kaartmateriaal, om de Kaarten-app een flinke update te geven. Dit levert uiteindelijk gedetailleerdere kaarten op, iets wat Apple inmiddels al gedaan heeft in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In april en mei rijden de auto’s ook kriskras door Nederland en België en de afgelopen weken hebben we al tientallen foto’s van lezers doorgestuurd gekregen. De locatie van deze Apple Maps-auto’s in Nederland verzamelen we in dit artikel, zodat je weet waar ze al gespot zijn. En draag ook zelf een steentje bij door jouw foto door te sturen. Samen met jou brengen we de vorderingen van de Apple Kaarten-auto’s in Nederland en België in kaart!



Apple Kaarten auto gespot? Meld het ons!

In onze nieuwe tool kun je aangeven waar jij een Apple Kaarten-auto rond hebt zien rijden. Heb je een foto gemaakt, dan kun je die ook meteen uploaden. Aanwezige metadata in de foto – zoals locatie, datum en tijd – wordt automatisch opgehaald, maar als deze gegevens niet beschikbaar zijn kun je dit ook zelf handmatig toevoegen. Vervolgens checkt de iCulture-redactie je inzending en verschijnt deze bij goedkeuring op de kaart. Het insturen van je naam en foto is volledig optioneel. We slaan verder geen andere (privé)gegevens op; het formulier is louter bedoeld voor deze inzendingen.

Maak je een foto, doe dat dan alleen op een veilige manier. Maak dus géén foto’s tijdens het rijden.



Locatie Apple Kaarten-auto’s in Nederland: hier zijn ze gezien

Apple heeft zelf een eigen webpagina waarin je kan zien door welke provincies de Apple Maps-auto’s rondrijden. Maar die pagina is niet bepaald gedetailleerd: je ziet alleen dat ze in april en mei door de twaalf provincies van Nederland rijden. Dat moet beter kunnen en daarom brengen wij de locaties van de Apple Kaarten-auto’s in kaart.

Een aantal eerdere inzendingen via ons contactformulier hebben we al verwerkt, maar zie je jouw foto er nog niet tussen staan, meld deze dan alsnog aan!

Bekijk ook op de kaart of de auto al in jouw buurt gespot is. Is dat nog niet het geval? Geen paniek, want dat betekent niet dat de auto jouw omgeving niet gescand heeft of niet gaat scannen. Uiteindelijk brengt Apple heel Nederland in kaart, van de snelwegen tot de woonwijken.

Hoe herken ik een Apple Kaarten-auto?

Het is niet lastig om een Apple Kaarten-auto te herkennen. Het zijn witte Subaru’s met daar bovenop een flinke camera-uitrusting om de omgeving te scannen. Op de ramen aan de zij- en achterkant zie je een Apple Maps-opdruk, met een link naar de website van Apple. De auto’s rijden veelal met een Duits (met het bijzondere nummerbord M-AC-XXXX , waarbij de M voor München staat) of een Spaans kenteken.