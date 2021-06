Zo gaat Apple je privacy verbeteren in iOS 15

Apple heeft meerdere maatregelen gepland om je privacy nog verder te verbeteren. We lopen ze hieronder met je langs. Zo wordt de audio voor spraakherkenning door Siri lokaal op je iPhone verwerkt, waardoor het sneller kan. Privacybescherming in Mail voorkomt dat de afzender kan zien of je een mailtje hebt geopend en verbergt ook het IP-adres. En het privacyrapport laat zien hoe apps die toegang hebben tot je locatie, foto’s, camera, microfoon en contacten daar de afgelopen zeven dagen gebruik van hebben gemaakt. Ook zie je met welke domeinen daarbij contact is gelegd. Kortom, heel wat verbeteringen waarvan we de belangrijkste bespreken.

#1 E-mailadres verbergen

Je e-mailadres verbergen kan met de nieuwe functie ‘Verberg mijn e-mailadres’. Dit is een uitbreiding op Sign in with Apple, waarbij je ook een anoniem e-mailadres kunt gebruiken. Nu kun je echter op elk moment een ‘wegwerp-mailadres’ aanmaken, ook voor sites die geen Sign in with Apple ondersteunen. Je kunt dit e-mailadres op allerlei manieren gebruiken, als je bijvoorbeeld met een ontwikkelaar of bedrijf wilt communiceren. Volgens een voetnoot onder het privacy-persbericht van Apple komt het later beschikbaar iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey en iCloud.com., maar wij troffen het al aan in de beta van iOS 15.

De e-mailadressen die je met deze functie aanmaakt zijn nog wel goed leesbaar. Ze bestaan meestal uit twee Engelstalige woorden, gecombineerd met cijfers en streepjes. ‘Verberg mijn e-mailadres’ zit ingebouwd in Safari, Mail en iCloud.

#2 Gegevens afschermen in Mail

E-mailtjes met reclame bevatten vaak onzichtbare pixels, die informatie over je kunnen verzamelen. Met ‘Privacybescherming in Mail’ zorgt Apple ervoor dat de afzender niets met jouw informatie kunnen doen. De afzender kan niet zien of jij de e-mail opent. Het scherm ook je IP-adres af en voorkomt daarmee dat je locatie en andere persoonlijke informatie te achterhalen is.

#3 Gegevens afschermen in Safari

Safari beschermt je tegen ongewenste tracking. Dit jaar wordt het verder uitgebreid door ook IP-adressen af te schermen voor trackers. Bedrijven kunnen je IP-adres dan niet als unieke ID gebruiken om je activiteiten op websites te volgen. Dit voorkomt dat ze een profiel kunnen aanmaken. Apple maakt hiervoor gebruik van machine learning om ongewenste elementen te herkennen en te blokkeren.

#4 Controleren hoe een app met je privacy omgaat

Apps kunnen niet zomaar toegang krijgen tot je locatie, foto’s, camera, microfoon en contacten. Dat was al langer zo, maar je kunt nu in het privacyrapport zien hoe vaak een app de afgelopen zeven dagen die data heeft geraadpleegd. Ben je hier niet mee akkoord dan kun je meteen actie ondernemen en de toegang blokkeren. Je kunt ook zien met welke partijen de data is gedeeld door te kijken naar domeinnamen. In het privacyrapport zie je alles.

#5 Siri-audio wordt lokaal verwerkt

Als je iets aan Siri vraagt, wordt de audio voor de spraakherkenning direct op iPhone of iPad verwerkt. Er wordt geen geluid opgenomen zonder dat je dat wilt, iets wat eerder tot een afluisterschandaal bij Apple leidde. Er bleken ongemerkt opnames te zijn gemaakt die werden gebruikt om de herkenning van Siri te verbeteren. Apple corrigeerde dat later door je de mogelijkheid te geven Siri-opnames uit te schakelen en te verwijderen. Apple belooft nu dat steeds meer vragen aan Siri op het device zelf worden verwerkt, dus offline. Het lokaal verwerken van opdrachten geldt bijvoorbeeld voor het openen van apps, instellen van timers en wekkers, het wijzigen van de instellingen en het afspelen van muziek. Voor kennisvragen die je aan Siri stelt, bijvoorbeeld wie de president van Frankrijk is, wordt nog wel een internetverbinding gebruikt.

#6 iCloud+ voor meer privacy

Apple heeft iets nieuws aangekondigd: wie betaalt voor extra cloudopslag krijgt voortaan iCloud+ met extra functies. Zo is er iCloud Private Relay, een VPN-dienst waarbij tijdens het internetten in Safari je dataverkeer wordt omgeleid. Daardoor kun je je Safari-verkeer verbergen voor bedrijven en adverteerders, maar ook voor Apple zelf. Het internetverkeer wordt daarbij doorgestuurd naar twee afzonderlijke internetrelays (servers).

De eerste server is van Apple vervangt het werkelijke IP-adres door een anoniem IP-adres. Deze bevat wel informatie over de regio, maar niet over de precieze locatie. De tweede server, beheerd door een externe partij, ontsleutelt het webadres dat je wilt bezoeken en stuurt je er naartoe. Door beide typen informatie te scheiden is jouw zoekopdracht niet op een individu terug te voeren. Niemand in het traject tussen gebruiker en website heeft toegang heeft tot je gegevens.

iCloud+ biedt verder nog een aantal functies die eigenlijk al bestonden, zoals HomeKit Secure Video en meer opslag. Nieuw is dat je meer camera’s kunt aansluiten, oplopend tot een onbeperkt aantal als je voor 2TB opslag kiest. Meer details lees je in onze round-up van iCloud+.

#7 Verklikker voor camera en microfoon

De iPhone laat al sinds iOS 14 een groen of oranje lampje zien in de statusbalk als de camera wordt gebruikt. In macOS kon je ook zien als de camera actief was, maar in macOS Monterey breidt Apple dit uit. Je kunt nu duidelijker zien welke apps toegang hebben tot de microfoon en camera van de Mac.

#8 Nog meer privacyfuncties

Er zitten nog meer privacyfuncties in iOS en de andere software-versies. Hieronder zie je een overzicht met de belangrijkste punten. Een greep uit het aanbod: