Per week krijg je vast talloze nieuwsbrieven binnen. Met iOS 15 en Privacybescherming in Mail kunnen afzenders je nu niet meer volgen. Zo werkt het en stel je het in.

Met iOS 15 introduceert Apple veel nieuwe functies, maar ook veel verbeteringen op het gebied van privacy. Zo kun je straks anonieme mailadressen gebruiken om mails te verzenden en met iCloud+ een soort VPN-verbinding gebruiken. Voor de Mail-app heeft Apple ook de privacyopties uitgebreid. Zo kun je met Mail voorkomen dat trackingpixels worden geactiveerd als je mailberichten leest. We leggen je in dit artikel uit hoe Privacybescherming in Mail werkt en waarom je er blij mee moet zijn.

Trackingpixels in de mail

Nieuwsbrieven bevatten vaak onzichtbare pixels die actief worden op het moment dat je het mailtje openen. Vanaf dat moment beginnen ze met het verzamelen van gegevens, waarmee ze een goed beeld krijgen of de inhoud jou aanspreekt en dus of de mail effectief is. Maar ze komen ook van alles te weten over wie je bent. Daar zijn de verzenders niet transparant over. Met Privacybescherming in Mail wordt voorkomen dat de verzenders van de e-mail, inclusief Apple zelf, kunnen zien wanneer je het bericht opent. Alle externe data die de Mail-app moet downloaden bij het openen, wordt omgeleid via zogenoemde proxy servers. Hierdoor verbergt Mail je IP-adres en kan niemand zien je woont en is je online activiteit niet te volgen.

Lees ook onze tip over trackingpixels blokkeren.

Bekijk ook Trackingpixels blokkeren in Apple Mail: gebruik deze tips Met zogeheten trackingpixels kunnen websites jouw surfgedrag volgen. Dat werkt ook vanuit mails. Wil je die trackingpixel ontwijken? Download dan MailTrackerBlocker. Wij leggen uit hoe het werkt.

Privacybescherming in Mail instellen

Op het moment dat je de Mail-app voor het eerst opent nadat je iOS 15 op je iPhone hebt geïnstalleerd, krijg je een melding te zien. Als je gebruik wil maken van de privacyfunctie, kies je de bovenste optie Bescherm activiteiten in Mail. Heb je dit bericht over het hoofd gezien of vraag je je af of je gebruikmaakt van de functie? Dan kun je het altijd in de instellingen controleren. Dat werkt als volgt.

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Scroll vervolgens naar beneden naar Mail. Onder het kopje Berichten vind je Privacybescherming. Tik daarop. Controleer of de knop achter Bescherm activiteiten in Mail op groen staat. Zet hem desnoods aan.

Je kunt de optie ook uitschakelen, waarna er nog meer keuzes komen om je privacy te beschermen. Eenmaal uitgeschakeld zie je twee knoppen verschijnen waarmee je zelf kunt bepalen of je alleen het downloaden van extern materiaal blokkeert of alleen je IP-adres verbergt. Privacybescherming in Mail schakelt standaard allebei de keuzes in.

Lees hieronder hoe iOS 15 je privacy nog meer verbeterd.