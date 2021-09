IKEA Sjömärke-lader

Je kon al de IKEA Nordmarke-oplader in je tafel inbouwen, maar deze Sjömärke-lader is eigenlijk net iets mooier. Daarvoor hoef je de tafel niet te vernielen, terwijl je plakt ‘m onderop. Helemaal nieuw is de oplssing niet, want we schreven eerder al over de Funxim oplader. Zens heeft ook een lader met verborgen kabel, maar daarvoor moet je nog wel een gaatje in de tafel boren. IKEA Sjömärke is dan een stuk eleganter. Hij kost $40.



De Sjömärke is nog niet officieel aangekondigd, maar verscheen al wel op de website van de meubelgigant en er is ook al een Nederlandse uitlegvideo.

Onzichtbaar opladen

De mat met artikelnummer 805.127.18 meet 18 x 7,5 cm en wordt geleverd met stickers om de juiste plek te markeren, zodat je weet waar je je iPhone moet neerleggen. Je krijgt er ook dubbelzijdige tape bij. Eventueel kun je het ding met schroeven vastdraaien aan de onderkant van de tafel, maar dan moet je zelf voor het bevestigingsmateriaal zorgen.

Zolang de tafel niet te dik is (maximaal 22mm) en van het juiste materiaal is gemaakt (geen metaal), moet het lukken om je iPhone ermee op te laden. De ruim 1,5 meter lange kabel kun je wegwerken onder de tafel.

Opladen doet deze Qi-lader op 5 Watt, ongeacht welk merk smartphone je hebt. Sneller laden op 7,5 Watt (en op nog hoger vermogen voor andere merken) zit er dus niet in, maar dat is ook niet de insteek van deze lader. Hij komt in oktober in de VS uit voor de eerder genoemde prijs van $40. Of er ook een spoedige release in Europa is gepland, is nog niet bekend. Maar het feit dat er al een Nederlandse supportpagina is, wekt hoge verwachtingen.