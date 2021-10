Voor je fysieke gezondheid heeft Apple in iOS 15 een reeks nieuwe functies, die vooral gericht zijn op trends en voorkomen dat je valt. In dit artikel lopen we de zes grootste vernieuwingen met je langs.

Voor mentale gezondheid is er de nieuwe functie Focus en op de Apple Watch heeft de Ademhaling-app plaats moeten maken voor Mindfulness. Al het andere gebeurt voornamelijk in de Gezondheid-app op je iPhone. Daar vind je nu een paar nieuwe functies, namelijk deze:

#1 Stabieler op je benen met Wandelstabiliteit

Voor deze functie heb je een iPhone 8 of nieuwer nodig. Met Wandelstabiliteit kun je zien hoe stabiel jij op je benen staat tijdens het lopen. Daarbij wordt gekeken naar je balans, staplengte en meer. Je kunt een notificatie krijgen als je wandelstabiliteit erg laag is, waardoor er een groter risico is dat je zult vallen. Ook zitten er in de app oefeningen waarmee je je wandelstabiliteit kunt verhogen. Wij hebben het niet geprobeerd, maar misschien zul je een neerwaardse trend zien als je te vaak dronken over straat loopt. 😉

#2 Gezondheidsdata delen met familie en vrienden

Misschien deel je al workout-gegevens vrienden, zodat je kunt zien of iedereen wel regelmatig sport. Sinds iOS 15 gaat het echter een stuk verder: je kunt ook allerlei andere gezondheidsdata met vrienden en familie delen. Dit kan bijvoorbeeld een mantelzorger zijn.

Je bepaalt zelf welke data je wilt delen, waaronder hartgezondheid, activiteit en mobiliteit. Je kunt zelfs informatie over je cyclus delen, bijvoorbeeld als je zwanger wilt worden.

#3 Notificaties delen met anderen

Je kunt niet alleen data delen, maar ook de meldingen die je krijgt over bijvoorbeeld hoge hartslag, onregelmatig hartritme en meer. Bij grote schommelingen kun je bovendien een notificatie krijgen, zodat je bijvoorbeeld gewaarschuwd wordt als iemand plotseling veel minder activiteit vertoont.

#4 Gezondheidstrends bekijken

Je kon in de Gezondheid-app altijd wel wat statistieken bekijken rondom je workouts, geluidsniveaus, stappen en meer. In iOS 15 is dat uitgebreider geworden en krijg je te zien of alles consistent is. Je kunt aangeven of je meldingen wilt ontvangen als trends veranderen, bijvoorbeeld in je wandelstabiliteit.

#5 Gezondheidstrends delen via Berichten

Je kunt je eigen data en trends eindeloos bekijken, maar je zou de trends ook kunnen delen met anderen. Dit hoeft geen arts te zijn: het kan ook simpelweg een vriend zijn die veel sport of verstand heeft van gezondheid. Zo kun je een gesprek beginnen of een vriend bijvoorbeeld om raad vragen. Hiervoor moet je je gegevens delen met de andere persoon.

#6 COVID-19 vaccinaties en testresultaten

Helaas zit dit nog niet in iOS 15.0, maar het is gespot in iOS 15.1! Je kunt, indien de lokale overheid dit ondersteunt, je QR-code voor coronavaccinaties in de Gezondheid-app en in Wallet zetten. Op dit moment lijkt het er echter niet op dat we hier in Nederland gebruik van zullen kunnen maken. In de CoronaCheck-app zie je immers animaties om te voorkomen dat je een screenshot gebruikt aan de deur van een restaurant.

Er zijn nog drie andere functies voor je gezondheid, maar die zijn alleen in de VS beschikbaar. Het gaat hier om de volgende functies:

Data delen met een arts of zorgverlener.

Verbeteringen in labresultaten.

Interactieve grafieken en hoogtepunten voor je bloedglucose.

