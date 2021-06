Notities in iOS 15

De Notities-app is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een favoriet van veel Apple-gebruikers. Apple heeft enorme stappen gemaakt om de app beter te maken en doet daar in iOS 15 nog een schepje bovenop. De Notities-app in iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey krijgt onder andere de nieuwe Quick Notes, vermeldingen en meer.

#1 Quick Notes: sneller notities maken

Beschikbaar in: iPadOS 15, macOS 12 Monterey

De Notities-app gebruik je vaak om snel even wat aantekeningen te maken, bijvoorbeeld als je iets belangrijks te binnen schiet of als je iets leest wat je echt niet mag vergeten. Het kan dan wat onhandig zijn om eerst helemaal de Notities-app te openen. In iPadOS 15 en macOS Monterey heb je daarom de nieuwe functie Quick Notes. Je kan een Quick Note overal in het besturingssysteem maken, bijvoorbeeld via een toetscombinatie of door met je vinger of Apple Pencil te vegen. In onze tip over snel notities maken op de iPad lees je hoe het werkt.

Beschikbaar in: iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey

Heb je moeite met het vinden van de juiste notitie? Behalve het plaatsen van notities in mappen kan je vanaf iOS 15 ook tags aan een notitie toevoegen. Je maakt een tag aan door simpelweg een hekje te typen (#), met daaraan vast de naam die je voor de tag wil geven (bijvoorbeeld #werk). In het mappenoverzicht verschijnt vervolgens automatisch een overzicht van al je tags, zodat je de notities kan vinden waar de tag in vermeld staat.

#3 Slimme mappen met tags

Beschikbaar in: iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey

De tags komen ook van pas voor de nieuwe slimme mappen. In plaats van dat je een map aan kan maken waar je je notities in kan zetten, kan je ook slimme mappen maken waar notities automatisch ingezet worden. De app gebruikt hiervoor de tags. Maak bijvoorbeeld een map voor de tag #werk en alle notities met die tag verschijnen in de bijbehorende map. Je vindt ze daardoor sneller bij elkaar, zonder dat je elke keer eerst op de tag moet tikken.

#4 Vermeldingen in samenwerken

Beschikbaar in: iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey

Als je met anderen samenwerkt in een notitie, kun je elkaar nu ook vermelden. Hierdoor krijgt degene die vermeld wordt een melding die hem of haar naar de notitie wijst. Dat komt vooral van pas als je samen aan een notitie werkt en daarbij een vraag hebt voor diegene. Je hoeft dan niet apart een berichtje te sturen in bijvoorbeeld WhatsApp of iMessage.

#5 Activiteitsweergave

Beschikbaar in: iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey

Voor het samenwerken is er ook een nieuwe activiteitsweergave. Je ziet dan in een tijdlijn precies wanneer wie welke aanpassing in een notitie gedaan heeft. Dat komt vooral van pas bij hele lange notities waar je met veel mensen aan samenwerkt. In de huidige Notities-app kan het dan wat lastig zijn om alle wijzigingen bij te houden, maar daar komt de nieuwe Activiteitenweergave goed van pas.

#6 Aanpassingen bekijken door te vegen

Beschikbaar in: iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey

Een andere soortgelijke nieuwe functie vanaf iOS 15 is de het snel bekijken van de aanpassingen. Je kan in een notitie waarin je samenwerkt met anderen naar rechts vegen om te zien wie wat wanneer aangepast heeft. Je ziet dat meteen in de notitie zelf, want de tekst is met kleuren aangegeven in de notitie. Elke kleur hoort bij één van de deelnemers. Het is een uitgebreidere functie voor de al bestaande optie om alle wijzigingen te markeren.

