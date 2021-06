Een nieuwe Zoek mijn-functie in iOS 15 gaat je een melding sturen als je bijvoorbeeld je sleutelbos of iPhone ergens achterlaat bij vertrek. Het is één van de drie grote vernieuwingen voor het Zoek mijn-netwerk.

Apple heeft voor het Zoek mijn-netwerk drie verbeteringen aangekondigd, die in iOS 15 beschikbaar komen.

#1 Waarschuwing als je je device vergeet

Een van de kritiekpunten op de AirTag is dat je niet gewaarschuwd wordt als je je tas of sleutelbos ergens laat liggen. Nadat je bent vertrokken kom je er misschien pas een uur later achter dat je sleutelbos nog ergens anders ligt. In iOS 15 is dat verleden tijd, want je kunt een waarschuwing krijgen als je te ver verwijderd bent van je iPhone, MacBook, AirTag of ander apparaat. Trackers van andere merken zoals Tile en Chipolo hadden deze mogelijkheid al. Bij Tile moet je er echter voor betalen en bij Chipolo zit het alleen in de standaard-trackers, niet in de speciale Zoek mijn-versie.

Met de nieuwe functie wordt het moeilijker om per ongeluk spullen te laten slingeren. Deze zogenaamde ‘separation alerts’ laten een geluid horen als je ver genoeg van een apparaat bent verwijderd. Je kunt het ook gebruiken voor third party-accessoires die het Find My-netwerk gebruiken. Je moet dit per accessoire en apparaat inschakelen door de schakelaar ‘Notify When Left Behind’ in te schakelen. Je kunt ook locatiegebaseerde uitzonderingen instellen, bijvoorbeeld bij een iPad die meestal thuis ligt. Je wilt alleen een melding als je de iPad elders hebt laten liggen, maar niet telkens als je de deur uitgaat zonder iPad.

Hoewel het voor alle devices werkt die met Zoek mijn kunnen worden getrackt, zal het vooral nuttig zijn voor iPhones, MacBooks en AirTags.

#2 Zoek mijn ook voor gewiste en offline devices

Ook nieuw in iOS 15 is dat je toestellen kunt vinden die uitgeschakeld of gewist zijn. Dit is handig bij een gestolen iPhone of als een zoekgeraakte iPhone een bijna lege batterij heeft. Apple heeft nog niet uitgelegd hoe de functie werkt, maar het toont waarschijnlijk de laatst geziene locatie op de kaart.

Ook kan het Find My-netwerk nu zoekgeraakte devices zien nadat ze zijn gewist. Dit werkt alleen als het activatieslot actief is en het toestel nog op jouw Apple ID staat geregistreerd. Eerder was het zo dat wissen van het toestel werd afgeraden, omdat je dan niet langer in staat bent om de locatie op de vragen. Om te voorkomen dat je gestolen iPhone toch nog verkocht kan worden door een kwaadwillende, staat er op het openingsscherm duidelijk dat het toestel is vergrendeld, vindbaar en nog steeds eigendom is van iemand anders.

#3 Widget voor Zoek mijn-items

Je kunt nu via een widget op je beginscherm alle persoonlijke items in de gaten houden. Ook kun je zien waar vrienden uithangen, zonder de Zoek mijn-app te openen. Zoek mijn krijgt een eigen widget in iOS 15, die voor personen en items werkt. Ook goed nieuws is dat je vanaf watchOS 8 je AirTag ook via de Apple Watch kunt zoeken. Voorheen werkte dit alleen voor personen.

iOS 15 krijgt nog meer widgets erbij, onder andere voor contacten, slaap, Game Center, App Store en Mail. Deze widgets kun je vanaf iPadOS 15 ook op het beginscherm van je iPad gebruiken. Ook leuk om te weten: wanneer je je toestel bijwerkt naar iOS 15 zal er een standaard layout worden gegenereerd met de apps die je het meest gebruikt. Ze verschijnen in een Smart Stack. Verder zijn er nieuwe intelligente suggesties voor widgets.