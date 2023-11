Een raam- en deursensor (ook wel contactsensor) is een nuttige toevoeging voor elk HomeKit-huis. Ze zijn redelijk geprijsd, eenvoudig te installeren en bieden allerlei handige functies. Er zijn diverse raam- en deursensoren verkrijgbaar, vaak met HomeKit. In dit overzicht stellen we ze aan je voor.

Contactsensoren zijn erg handig als je je HomeKit-huis wilt automatiseren. Ze worden vooral geplaatst vanwege beveiliging: je krijgt een melding als er een raam of deur wordt geopend. En ben je buitenshuis, dan kun je in één oogopslag controleren of je de ramen en deuren wel goed hebt gesloten. Zo hou je zicht op alle belangrijke toegangspunten van je huis. Het is ook handig om te weten of huisgenoten veilig zijn thuisgekomen of op tijd zijn vertrokken om naar school te gaan of te sporten. De iPhone en Apple Watch waarschuwen je wanneer de voordeur op het verwachte tijdstip is geopend en gesloten. Energiebesparing speelt ook een rol: door de sensor te combineren met een slimme thermostaat of radiator kun je zorgen dat de verwarming lager wordt gezet als de ramen open staan. Raam- en deursensoren zijn gemakkelijk te monteren op bijna elk oppervlak en zijn veelzijdig te gebruiken: van koelkast tot garagedeur, er is altijd wel een toepassing te verzinnen. En met een woninghub zoals een HomePod krijg je ook buitenshuis meldingen. Kortom: een contactsensor is handig om erbij te hebben. In dit overzicht stellen we de beste aan je voor.

HomeBridge, Homey en Home Assistant We geven op iCulture altijd de voorkeur aan accessoires die met HomeKit werken. Heb je een sensor gekocht die daar niet mee werkt? Dan zijn er vaak toch nog wel oplossingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van HomeBridge, Homey, Home Assistant en soortgelijke oplossingen.

Philips Hue contactsensor voor ramen en deuren

Een van de nieuwste contactsensoren is die van Philips Hue. Hij maakt deel uit van het beveiligingssysteem van Philips Hue en is te combineren met de camera’s. De sensor bevestig je aan ramen, deuren of kasten, zodat je een melding kan krijgen bij openen en sluiten. Je kunt dit ook automatiseren, door bijvoorbeeld de lampen aan te laten gaan als de voordeur open gaat. De sensor is verkrijgbaar in zwart en wit. Hij is gemakkelijk aan de deurpost of het raamkozijn te plakken en werkt op een batterij. De contactsensor kost ca. €40 per stuk of €70 voor twee stuks. Dankzij een firmware-update die in november 2023 uitkwam hebben ze ook HomeKit-ondersteuning.

Eve Door & Window Sensor

De Eve-contactsensor is al langere tijd verkrijgbaar. Er zijn twee varianten: de Bluetooth-variant uit 2015 voldoet in veel gevallen nog uitstekend en werkt met HomeKit, terwijl de nieuwere Thread en Matter-variant uit 2023 een aanrader is als je beter bereik wilt. De sensor meet 52 x 24 x 23 mm en is gemakkelijk te plaatsen. Het magnetische deel is ook goed aan te brengen op muren en deuren die wat minder vlak zijn. Je kunt de status bekijken in de Eve-app of in de Woning-app. Ook kun je het combineren met andere accessoires.

Eve Door & Window Sensor:

Aqara Door & Window sensoren

Zoek je een wat goedkopere oplossing, dan is Aqara altijd een goede keuze. Deze goedkoopste sensor kost rond de 20 euro en is dankzij de koppeling met de Aqara-hub ook geschikt voor HomeKit. De verbinding wordt gelegd via Zigbee, waardoor ze snel reageren als er iets is. De sensor verbruikt weinig energie en gaat meer dan twee jaar mee op een batterij, onder normale omstandigheden.

Een nieuwere uitvoering is de Aqara P2-sensor, die we uitgebreid getest hebben. Deze werkt met Matter-over-Thread en is te bedienen via de Woning-app. Ook hiervoor moet je beschikken over de juiste hub. Hij kost rond de 30 euro.

IKEA Parasoll

IKEA Parasoll is een relatief nieuwe raam- en deursensor van IKEA. Hij is te koppelen met de DIRIGERA-hub van hetzelfde bedrijf, waardoor ook bediening via HomeKit mogelijk is. Je krijgt dan meldingen over het openen en sluiten en kunt automatiseringen uitvoeren. IKEA Parasoll gaat ca. 10 euro kosten en ligt vanaf januari 2024 in de winkelrekken van de meubelwinkel.

Bekijk ook Nu officieel: deze drie IKEA-sensoren komen in 2024 uit Het jaar 2024 belooft nogal wat vernieuwingen te brengen - en niet alleen bij Apple. IKEA heeft drie nieuwe sensoren voor de Dirigera-hub op de plank liggen, die in 2024 uit komen.

Meer raam- en deursensoren (ook zonder HomeKit)

Nog geen keuze kunnen maken? Er zijn nog meer raam- en deursensoren verkrijgbaar die mogelijk beter aansluiten bij jouw interieur en wensen:

Als je een melding krijgt dat er een raam of deur is geopend, wil je natuurlijk ook meteen kunnen kijken of er een binnensluiper is. Dat kan door een HomeKit-camera te installeren. Zo’n camera is dan ook een ideale aanvulling op je raam- en deursensoren. Bekijk in ons overzicht welke camera’s met HomeKit verkrijgbaar zijn!