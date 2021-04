Ondanks dat de HomePod nooit echt een succes was, kwam het toch als een verrassing dat Apple stopt met de huidige grote HomePod. Eerder leek het er al op dat Apple de handdoek nog niet in de ring gegooid had, want Apple zou werken aan een nieuwe HomePod met scherm en camera. Bloomberg verklapt nu meer details over de ontwikkeling van dit nieuwe product. Apple zou zelfs gedacht hebben aan een robotarm, zodat je je iPad eraan kan bevestigen.



‘High-end HomePod met iPad-robotarm’

Bloomberg schrijft dat de nieuwe high-end HomePod in ieder geval een scherm en camera krijgt. Daarmee wil Apple de concurrentie aan gaan met onder andere Google en Amazon, dat al speakers met schermen in het assortiment heeft. Het is daarbij een soort combinatie tussen de HomePod en de iPad. Maar Apple denkt verder over hoe ze de iPad daarbij kunnen benutten.

Bekijk ook Nieuwe poging? 'Apple werkt aan HomePod met scherm en camera' [Update] Apple heeft een speaker in ontwikkeling waar ook een scherm en camera's op zit. Maar het lijkt er niet op dat je deze snel kunt verwachten.

Volgens de bronnen heeft Apple manieren onderzocht om de iPad met een robotarm aan de HomePod te koppelen. Zo’n arm zorgt ervoor dat de iPad de gebruiker kan volgen, bijvoorbeeld tijdens een videogesprek. Je hoeft dan niet altijd recht voor de camera te blijven zitten, want je bent dan vrij om bijvoorbeeld heen en weer te bewegen. De robotarm met iPad zou ervoor zorgen dat je altijd in beeld bent.

Amazon heeft met de Echo Show 10 iets soortgelijks, want ook die speaker heeft een verbonden tablet die meedraait. Dat komt niet alleen van pas bij het videobellen, maar ook als je bijvoorbeeld in de keuken een recept aan het volgen bent via het scherm.

De ontwikkeling van deze nieuwe speaker bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium, waardoor het nog niet zeker is of het apparaat daadwerkelijk uitgebracht wordt. Vandaag werd ook duidelijk dat Apple de HomePod en Apple TV wil combineren tot één product met camera. Ook die ontwikkeling bevindt zich nog in de vroege fase, waardoor het onduidelijk is of dit apparaat er echt komt.