Sinds een aantal jaren heeft de iPad zijn eigen besturingssysteem, genaamd iPadOS. De voornaamste reden voor de overstap van iOS naar iPadOS zijn de extra functies die je op de iPad vindt. Dit zijn voornamelijk de multitaskingfuncties op de iPad, zoals Split View en Slide Over. In iPadOS 15 heeft Apple dit verder verbeterd. We zijn daarom benieuwd of en welke multitaskingfuncties jij op de iPad gebruikt.



Poll multitasking op iPad

Multitasking in iPadOS 15 is makkelijker te gebruiken dan voorheen. Bovenaan elke app staat nu een knop om meteen te wisselen naar een Split View- of Slide Over-weergave, waarbij je ook makkelijker een tweede app kan kiezen. Daarnaast zijn er ook nog andere functies zoals Drag & Drop en Picture-in-picture, waarmee je makkelijker kan werken met meerdere apps tegelijkertijd.

De multitaskingfuncties zijn inmiddels al heel wat jaren onderdeel van de iPad en met de verbeteringen sinds september in iPadOS 15 zijn wij benieuwd welke functies jij gebruikt. Gebruik je bijvoorbeeld wel eens Split View als je bepaalde taken op je iPad doet of heb je altijd één favoriete app in Slide Over staan die je af en toe tevoorschijn haalt? Je kan zoveel opties aanvinken als je wil.

We zijn ook benieuwd hoe je de multitaskingfuncties dan gebruikt. Doe je bijvoorbeeld wel eens je administratie op de iPad, waarbij je meerdere apps tegelijk gebruikt? Of kijk je wel eens tv op je iPad in Picture-in-picture terwijl je ondertussen het laatste nieuws leest? Of is er misschien nog een functie die je mist en graag toegevoegd ziet worden in een toekomstige iPadOS-update? Laat het ons weten in de reacties!