Er zijn allerlei HomeKit-accessoires waarmee je de beveiliging van je huis kan regelen. In deze gids zetten we de beste accessoires voor HomeKit-beveiliging op een rij, waarmee je gewaarschuwd wordt bij inbraak of inbrekers af kan schrikken.

HomeKit beveiliging: waarschuwingen bij inbraak en meer

Veel HomeKit-accessoires zijn er om het leven in en rondom het huis makkelijker te maken. Je lichten aanzetten met je stem, de thermostaat aanpassen met je Apple Watch of je televisie inschakelen met een app op je telefoon. Maar er zijn ook HomeKit-accessoires die je een veiliger gevoel geven. Accessoires voor HomeKit-beveiliging zijn er in allerlei soorten en maten. Denk aan camera’s, maar er zijn ook wat minder voor de hand liggende opties. In dit artikel geven we allerlei handige suggesties hoe je met HomeKit je huis kunt beveiligen tegen inbraak.

Van tevoren nog wel even een disclaimer. Er zijn tal van merken en bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beveiligen van je huis, met geavanceerde alarmsystemen, deursloten, camera’s en meer. Dergelijke systemen bieden vaak een betere bescherming, maar zijn in verhouding meestal een stuk duurder. Als je zelf op een toegankelijkere manier je huis wil beveiligen en graag gebruik wil maken van HomeKit, bieden de suggesties in dit artikel je die mogelijkheid. Bovendien kan het een goede aanvulling zijn op een duurder en geavanceerder systeem, zodat je het beste van twee werelden hebt.

Camera voor buiten en binnen met HomeKit Secure Video

Met een HomeKit-camera kun je altijd zien wie er in of rondom je huis is. Daarbij zijn er een paar dingen waar je op moet letten: of de camera bedoeld is voor binnen of buiten (of allebei) en of er ondersteuning is voor HomeKit Secure Video. Dankzij HomeKit Secure Video kun je de beelden veilig opslaan en later terugkijken.

Een goed voorbeeld voor buiten is de Netatmo Presence Slimme Buitencamera met sirene. Naast de sirene zit er ook een buitenlamp op, waarmee je inbrekers kan afschrikken. Met zo’n buitenlamp voorkom je dat ze in het donker stiekem kunnen inbreken. Een andere optie voor buiten is de Logitech Circle View. Deze heeft een weerbestendige behuizing en montageset om hem buiten aan de muur te hangen.

Lees meer over HomeKit-camera’s:

Bekijk ook Deze HomeKit-camera's zijn in Nederland verkrijgbaar (met en zonder HomeKit Secure Video) Zoek je een camera met HomeKit-ondersteuning, dan kun je bij meerdere fabrikanten terecht. Dit zijn de HomeKit-camera's waar je uit kunt kiezen en we geven je de beste keuze voor een beveiligingscamera met HomeKit.

HomeKit videodeurbel

Vergelijkbaar met een HomeKit-camera geeft ook een HomeKit-videodeurbel enige extra veiligheid rondom je huis. Het aanbod van HomeKit-deurbellen is wat beperkt, maar de Netatmo Slimme Video Deurbel is een handige optie. Helaas heeft deze deurbel nog geen HomeKit Secure Video, maar de fabrikant heeft beloofd dat dit wel toegevoeg gaat worden. Een videodeurbel met HomeKit is vooral handig om te zien wie er voor je deur staat. Je hoort de laatste tijd steeds vaker dat inbrekers verkleed als PostNL-medewerkers of andere experts bij mensen aanbellen en op die manier proberen binnen te komen en eigendommen te stelen. Met een videodeurbel kun je van tevoren al zien wie er voor je deur staat, zonder dat je zelf open hoeft te doen. Met de Netatmo-app kunnen beelden ook opgenomen worden.

Lees ook ons overzicht met HomeKit deursloten en deurbellen voor meer opties.

Bekijk ook HomeKit deursloten en deurbellen: dit is verkrijgbaar in Nederland Wil je een HomeKit deurslot of deurbel kopen? In dit artikel lees je wat de huidige stand van zaken is voor slimme deursloten van merken als Nuki en Danalock. Ook lees je welke slimme deurbellen met en zonder HomeKit je kunt kopen.

Bewegingssensoren op slimme plekken in huis

Een bewegingssensor komt in allerlei situaties van pas. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om het licht ergens automatisch aan of uit te zetten (bijvoorbeeld bij het toilet), maar je kan het ook gebruiken om op de hoogte te blijven van beweging in huis. Een bewegingssensor in HomeKit kan een melding sturen zodra er beweging gedetecteerd wordt in je woning. Hoewel je niet zoals bij een camera kan zien wie of wat er dan in beeld is, kan het toch een geruststellend gevoel geven als je even de deur uit bent. Plaats bijvoorbeeld een bewegingssensor in de gang.

Een bewegingssensor kan ook van pas komen om je beveiligingssysteem verder in te richten (daarover verderop meer). Een bewegingssensor komt van pas als je bijvoorbeeld een AirPlay 2-speaker als sirene wil gebruiken, waarbij de bewegingssensor als trigger fungeert voor het afgaan van een alarm. Bewegingssensoren zijn relatief goedkoop en makkelijk te plaatsen en tegelijkertijd privacyvriendelijk.

Bekijk ook Bewegingssensoren voor HomeKit: dit zijn je opties Wil je dat de lampen automatisch aan gaan als je binnenkomt? Kijk dan eens naar een bewegingssensor met HomeKit. Zo kun je allerlei acties automatiseren, afhankelijk van de vraag of er iemand in een kamer aanwezig is of langs de bewegingssensor loopt. Dit zijn de beste HomeKit-bewegingssensoren!

Als je een bewegingssensor wil gebruiken als beveiligingsaccessoire, raden we aan om de meldingen voor HomeKit-accessoires op de juiste manier in te stellen. Je kan kiezen om alleen meldingen te krijgen als iedereen van huis is, zodat je niet de hele dag door een melding krijgt als je zelf of een huisgenoot langs de sensor loopt. Je kan het ook zo instellen om alleen ‘s nachts meldingen te krijgen.

Bekijk ook Zo ontvang je meldingen voor HomeKit-accessoires, als je zelf niet thuis bent HomeKit-accessoires, zoals sensoren, camera's en rookmelders, kunnen meldingen sturen. Zo weet je precies wat er in en rond je huis gebeurt, ook als je niet thuis bent. In deze tip lees je hoe je deze meldingen het beste kunt instellen.

Raam- en deursensor met HomeKit

Raam- en deursensoren komen ook goed van pas voor je HomeKit beveiliging voor je huis. Zo’n sensor bestaat uit twee onderdelen: een sensor op het kozijn en een contactpunt op de deur of raam. Je kan daarmee niet alleen zien of een raam of deur open of gesloten is (en soms zelfs hoe lang hij open of dicht was), maar ook een melding krijgen als deze open of dicht gaat. Net als bewegingssensoren blijf je daarmee op de hoogte als er zonder jou toedoen een raam of deur geopend wordt. Je weet meteen dat er iets niet in orde is, zodat je daar naar kunt handelen. Het is wel belangrijk dat je dan de meldingen juist instelt, zodat je een waarschuwing krijgt als je niet thuis bent of als je ‘s nachts ligt te slapen. Je kan zo’n sensor ook koppelen aan een sirene.

Verschillende merken hebben dergelijke sensoren op de markt gebracht. We nemen er een paar met je door.

Eve Door & Window

De Eve Door & Window-sensor bestaat al een aantal jaren en inmiddels zijn er meerdere generaties van uitgebracht. De nieuwste versie is de derde generatie uit 2020 en heeft ondersteuning voor Thread. Dat zorgt ervoor dat het bereik groter is, maar je hebt wel een HomeKit-hub met Thread nodig (zoals een Apple TV 4K 2021 of HomePod mini). Het is niet de mooiste sensor, maar doet goed zijn werk.

Fibaro Door & Window

Deze sensor werkt op een vergelijkbare manier als die van Eve en werkt ook met Bluetooth. Let erop dat je wel de HomeKit-versie gebruikt. Er zit geen Thread op, waardoor het bereik wel wat beperkt is. Deze sensor van Fibaro is wel wat kleiner dan die van Thread, maar we vinden de kwaliteit van het materiaal wat minder. Het voordeel is dat deze sensor ook nog de temperatuur kan meten, wat een handig extraatje is.

Aqara Door and Window

Deze sensor van Aqara is de goedkoopstse en werkt net als de twee andere in deze lijst. Een nadeel is wel dat je een Aqara-hub nodig hebt om het accessoire aan HomeKit te koppelen. De sensor werkt verder via Zigbee en is daardoor erg betrouwbaar.

Bekijken bij Amazon voor ongeveer €12,-

HomeKit-sirene als ultieme waarschuwing

Er bestaan geen uitgebreide alarmsystemen voor HomeKit die je met een code moet vergrendelen of ontgrendelen, maar je kan wel een doe-het-zelf alarm maken met HomeKit-accessoires. Zoals we dit eerder al even noemden kun je met behulp van een bewegingssensor, raam- of deursensor én een speaker zelf je eigen alarm maken. Je hebt alleen maar een AirPlay 2-speaker en Apple Music-abonnement nodig. Dit kan een Sonos-speakertje zijn, maar ook een HomePod of een andere speaker die geschikt is voor AirPlay 2.

Bekijk ook Deze AirPlay speakers en receivers zijn nu verkrijgbaar Met deze AirPlay 2 speakers kun je multiroom audio in je huis krijgen. Welke fabrikanten hebben al AirPlay 2 speakers en welke kun je dan het beste kiezen? Apple's officiële lijst met AirPlay 2 speakers maakt duidelijk welke speakers ondersteuning hebben of binnenkort een update krijgen.

Voor zo’n sirene stel je een automatisering in. Je geeft aan dat als een bewegingssensor of raam- of deursensor beweging detecteert een alarm af moet laten gaan op de speaker, maar alleen als jij niet thuis bent. Je kan zelfs het volume van de speakers bepalen en kiezen om het na tien minuten weer uit te laten zetten, zodat de buren er niet gek van worden. Dat is lang genoeg om een inbreker af te schrikken. In onze tip lees je hoe je een HomeKit-sirene instelt.

Bekijk ook HomeKit sirene: HomePod en AirPlay 2-speakers als beveiligingsalarm Wist je dat je de HomePod of een andere AirPlay 2-speaker kan instellen als alarm? Je hebt hier wel een aantal spullen voor nodig en in deze tip lees je hoe je een HomeKit alarm instelt.

Alarmsysteem met HomeKit

Sommige accessoires bieden een functie waarmee je als het ware zelf een alarmsysteem kan bouwen. Dit is een handige extra voor het gebruik van HomeKit als beveiliging. Een voorbeeld van geschikte accessoires zijn de hubs van Aqara. Deze geven als het ware de status door van de woning met één van de vier situaties: thuis, afwezig, nacht of uit. Je kan automatiseringen koppelen aan de status van het alarmsysteem. Vervolgens kan je de status van het alarmsysteem koppelen aan een bepaalde actie, bijvoorbeeld als je van huis gaat of je gaat slapen. Op die manier pas je de status van de woning aan, waar dus acties van je overige accessoires aan gekoppeld zijn.

Een voorbeeld: als het beveiligingssysteem getriggerd wordt door een beweging van een sensor als je thuis bent, kun je alle lichten in laten schakelen. Het voordeel is dat je daar ook altijd een melding van krijgt, dus je wordt ook gewaarschuwd als je niet thuis bent.

Met alleen een Aqara-hub ben je er niet altijd, want soms heb je bijvoorbeeld nog een bewegingssensor of een sirene nodig om daadwerkelijk een functie toe te voegen aan de status van het alarmsysteem. Sommige Aqara-hubs hebben dit ingebouwd (zoals een sirene), maar de voordelige Aqara Hub E1 heeft dat niet. Het is dus echt een doe-het-zelf oplossing, waarbij je het nodige in moet stellen en ook extra accessoires nodig hebt.