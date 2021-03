Ondanks dat de verkopen van de HomePod nooit echt van de grond gekomen zijn, was het toch een verrassing dat Apple gaat stoppen met de grote HomePod. Apple focust alleen nog op de HomePod mini, maar helemaal stil zal het bedrijf niet zitten. Volgens Bloomberg werkt Apple namelijk aan nieuwe speakers met een schermen en camera’s.



‘Apple ontwikkelt HomePod met scherm en camera’

Die onthulling doet Bloomberg in het verhaal over de temperatuur- en luchtvochtigheidssensor in de HomePod mini. Apple zou dus meerdere speakers met schermen en camera’s in ontwikkeling hebben of hebben gehad. Of deze speakers ook als HomePod uitgebracht zouden worden en wat de status nu is, is niet helemaal duidelijk. De komst van zo’n speaker is dan ook niet aanstaande.



De HomePod en HomePod mini hebben een klein schermpje, maar dat is alleen voor Siri en het volume.

Update 20:23: Uit de code van tvOS 14.5 en HomePod software-update 14.5 blijkt dat Apple in de nieuwste beta het framework van FaceTime en iMessage toegevoegd heeft. Dit is ontdekt door MacRumors. Het besturingssysteem van de HomePod is gebaseerd op tvOS voor de Apple TV. Ze delen daarom dezelfde basiscode. De toevoeging van het Framework, evenals een nieuw AVFCapture framework voor het vastleggen van beelden, zou bedoeld kunnen zijn voor een HomePod met scherm en camera. Maar zoals Bloomberg al zei, hoeven we een nieuwe speaker met scherm niet snel te verwachten.

Hoe zo’n speaker met scherm en camera van Apple eruit kan gaan zien en wat je hiermee kan, is niet helemaal duidelijk. Andere bedrijven hebben eerder al dergelijke apparaten uitgebracht. Facebook heeft de Portal en Google heeft de Nest Hub. Onlangs werd nog de Google Nest Hub 2 aangekondigd.

Jaren geleden, nog voor de aankondiging van de HomePod, werd al gesproken over de komst van een slimme speaker van Apple. In diverse interviews gaf Phil Schiller aan dat men het belang van het scherm vergeet. Ook liet hij doorschemeren dat hij een speaker met scherm wel ziet zitten. Wij vroegen ons eerder al af waar het Apple Smart Display blijft.

Overigens zou Apple voor het stopzetten van de HomePod ook al enige tijd gewerkt hebben aan een opvolger voor 2022, maar dat lijkt nu op de lange baan geschoven te zijn.

