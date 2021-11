iCulture Vandaag: dit was maandag 15 november 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 15 november 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag duiken we in de HomeKit ledstrips én zetten we onze wensen voor HomeKit-verbeteringen op een rij. Wat kan Apple doen om HomeKit naar een hoger niveau te tillen? En verder vandaag: lees je hoe het zit met de voorraad van de iPhone 13, hebben we weer een interessante poll voor je klaar staan en nog veel meer!



We zijn benieuwd welke multitaskingfuncties jij gebruikt op de iPad, dus stem in de poll!

We hebben onze wensen voor HomeKit-verbeteringen op een rij gezet. Wat wil jij graag zien?

Nu de dagen korter worden, kan je huis misschien wel wat sfeer gebruiken met deze ledstrips met HomeKit.

Alles over de levertijden van de iPhone 13 en de huidige voorraad lees je hier.

Deze handige tips voor de Herinneringen-app moet je weten.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - In de chat kunnen nu ook afbeeldingen en QR-codes getoond worden, waardoor je sneller geholpen wordt. Ook krijgen spaarrekeningen binnenkort een nieuw menu.

Tweetbot 6 for Twitter (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.2+) - Je kan nu eindelijk polls maken in Tweetbot. Ook kan je aangeven wie op je tweets mag reageren.