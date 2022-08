Eve Systems heeft een vernieuwde Eve Aqua watersensor uitgebracht. De derde generatie valt op door het nieuwe uiterlijk. Ook is er wederom ondersteuning voor Thread. De belangrijkste wijziging is het vernieuwde koperen kraankoppelstuk.

Eve Aqua 3e generatie

Eerder schreven we al over de Thread-support op de Eve Aqua, de watercomputer waarmee je het besproeien van je tuin op afstand kunt regelen. Daardoor ben je minder afhankelijk van Bluetooth en heb je een beter bereik voor je watermanagement. Thread-support kwam echter alleen beschikbaar op de tweede generatie Eve Aqua uit 2020, die er qua uiterlijk precies hetzelfde uitzag als de allereerste versie uit 2018. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is het tijd voor de derde generatie Eve Aqua. Die heeft de Thread-support al standaard ingebouwd én heeft een nieuw uiterlijk met vooral een beter kraankoppelstuk, nu uitgevoerd in koper. Daarnaast zijn er nog wat andere uiterlijkheden aangepast.



De vernieuwde Eve Aqua (review) heeft een strakker uiterlijk gekregen, dat meer aansluit op de bestaande accessoires voor binnenshuis. De kleuren zijn nog steeds zilvergrijs aan de zijkant en zwart aan de voorkant, met een knop om de watertoevoer handmatig te regelen.

Dit is er nieuw:

Strakker uiterlijk in zilver/grijs

Thread nu standaard ingebouwd (geen update nodig)

Koperen kraanaansluiting (voorheen kunststof)

Magnetische slangaansluiting

Geruisloos (de eerdere versies maakten een mechanisch ’tandwiel’-geluid

Hogere prijs: €150,- (was €100,-)

Eve Aqua v3 is 50% procent duurder

De verbeterde aansluiting zorgt ervoor dat het product langer meegaat en minder snel lekt. Hij zou ook stiller in gebruik zijn. De prijs is wel met 50% omhoog gegaan door deze technische verbeteringen – iets wat niet helemaal in verhouding staat tot wat je krijgt. Voor de koperen en magnetische aansluiting betaal je 50% extra. De prijs is nu meer in lijn met de watercomputer van Gardena, die echter alleen met HomeKit werkt als je een speciale gateway erbij aanschaft. Meer hierover lees je in ons artikel over het Gardena Smart-system. De oranje accessoires die je op de Eve-foto’s ziet zijn overigens ook Gardena-producten, maar dan de niet-slimme onderdelen zoals tuinslangen en splitters.

Bekijk ook Review: Gardena Smart System Gardena heeft een compleet systeem om je planten water te geven, het gras te maaien en een vernevelaar voor hete zomeravonden aan te sturen. Het werkt ook met HomeKit. Maar voordat je alles werkend hebt ben je wel een paar honderd euro verder. Loont dat de moeite? Je leest het in deze Gardena Smart System-review!

Dit is hetzelfde gebleven bij de Eve Aqua v3:

Ondersteuning voor HomeKit en Thread

Geen bridge nodig

Bedienen via Woning-app, Eve-app, Siri-spraakcommando’s

Fysieke knop om handmatig het water aan en uit te schakelen, werkt ook zonder internetverbinding

Schakelt na verloop van tijd automatisch uit

Werkt op 2 AA-batterijen

Het enige wat je nodig hebt is een kraantje met schroefdraad in de tuin. Met de juiste connector (verkrijgbaar in bouwmarkt of tuincentrum) sluit je de Eve Aqua erop aan, waarna je een standaard tuinslang, sprinkler of andere besproeiing kunt aansluiten. Op die manier kun je automatisch je planten water geven, bijvoorbeeld bloembakken, een kruidentuin of moestuin.

Bekijk ook Zo kun je je planten automatisch water geven met HomeKit Op zoek naar een oplossing om de planten water te geven, ook als je niet thuis bent? Kijk dan eens naar een slimme watersensor in combinatie met een bewateringssysteem. Je kunt dit met HomeKit aansturen.

Je koopt de Eve Aqua voor €150,- via Amazon en andere handelaren. Kortgeleden bracht Eve ook een Thread-update van de Eve Motion-sensor uit. Bij dat product was Thread-ondersteuning wél compleet nieuw. Langzamerhand zijn bijna alle accessoires van de fabrikant geschikt voor Thread, waarmee je een mesh-netwerk kunt bouwen tussen je slimme apparaten zoals HomePod mini, lampen, thermostaten en sensoren. Bij Eve is dit een extra pluspunt omdat eerdere accessoires veelal met Bluetooth werkten en daardoor een beperkt bereik hadden.

Wil je liever het goedkopere eerdere model met Thread (v2), dan vind je hieronder de prijzen: