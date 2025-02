Smart home-merk Netatmo heeft in de afgelopen jaren diverse apparaten uitgebracht op het gebied van beveiliging. De Netatmo Indoor-camera was zelfs een van de eerste HomeKit-camera’s op de markt. Vandaag heeft het Franse bedrijf een nieuwe versie aangekondigd, genaamd de Netatmo Binnencamera Advance. Deze camera heeft lokale gezichtsherkenning en heeft een strenge focus op privacy. De camera werkt ook met HomeKit, maar ondersteunt niet alle HomeKit-opties.

Netatmo Binnencamera Advance

De nieuwe Advance-binnencamera van Netatmo heeft ten opzichte van de eerste indoor camera een geheel nieuw design. Waar de vorige versie nog een soort staaf was (en je de camera dus niet zo gemakkelijk kon richten), bestaat het nu uit een draai- en kantelbare camera op een enkele voet. Je kunt de camera overigens niet mechanisch draaien, maar dankzij het ontwerp kun je hem wel beter richten. Je kunt hem zowel op een tafel of plank zetten als aan een muur of plafond monteren. De Advance-camera komt in een witte of zwarte uitvoering.

De camera werkt met Bluetooth en wifi en draait op het Netatmo Home + Security-systeem. Er is gezichts- en bewegingsherkenning en de camera herkent ook dieren. Binnenin zit een mechanische privacy shutter. Zodra de camera een bekend gezicht herkent, wordt je door deze mechanische shutter niet meer gefilmd. Zodra je het huis verlaat, schakelt de camera weer over naar de filmmodus.

Alle opnames worden lokaal opgeslagen op een microSD-kaart. Er wordt niets in de cloud bewaart, om te zorgen voor extra privacy. Alle gezichtsherkenning gebeurt ook volledig lokaal. Voor functies als gezichtsherkenning is ook geen abonnement vereist.

De camera zelf heeft een 2K-resolutie met HDR en een kijkhoek tot 130 graden. Er is een IR-nachtmodus en er zitten microfoons in waarmee je zowel kan praten als meeluisteren. De camera ondersteunt zowel 2,4GHz- als 5GHz-netwerken. De camera heeft een usb-c-kabel om hem op het stroom aan te sluiten, maar kan ook via PoE (Power over Ethernet) aangesloten worden. De benodigde accessoires hiervoor worden meegeleverd.

Ondersteuning voor HomeKit, maar…

De Netatmo Binnencamera Advance biedt ondersteuning voor HomeKit, maar werkt helaas niet met HomeKit Secure Video. Dat betekent dat je de beelden niet kan opslaan binnen de Woning-app en je beveiligde iCloud-account. Met de HomeKit-integratie kun je wel naar de live camerabeelden kijken in de Woning-app, maar daar dus niet de opnames terugkijken. Andere functies zoals de gezichtsherkenning werken dus ook alleen via de Netatmo-app en niet via HomeKit.

Netatmo heeft de laatste tijd een wat stroeve relatie wat betreft HomeKit. Onlangs kwam Netatmo met het nieuwe Omajin-merk met smart home-producten, maar deze werken niet met HomeKit. Het slimme deurslot van Netatmo ondersteunt wel HomeKit, maar niet voor bediening op afstand. Jaren geleden bracht Netatmo ook een deurbel uit, waarvoor ondersteuning voor HomeKit Secure Video beloofd werd. Dat werd uiteindelijk nooit toegevoegd, waardoor je daar dus ook alleen maar live beelden kan bekijken.

De nieuwe Netatmo Binnencamera Advance kost €249,99 en is vanaf 19 februari 2025 verkrijgbaar. Zoals eerder gezegd zijn er dus geen verdere abonnementskosten aan verbonden. Netatmo komt met een omruilprogramma, waarbij je €50,- korting krijgt bij inlevering van de vorige Netatmo Indoor Camera.