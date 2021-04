Vandaag liet Netatmo in een persbericht en in een tweet weten dat de Netatmo Presence Smart Outdoor camera binnenkort een update krijgt. Hierdoor zijn de videobeelden over straks veilig online op te slaan via HomeKit Secure Video. Voor de binnencamera’s van Netatmo was deze update al sinds februari beschikbaar, aankomende dagen krijgen ook de buitencamera’s automatisch deze nieuwe software. Voor de vorige versie van de buitencamera, die zonder sirene, is de update eveneens beschikbaar.



Netatmo Smart Outdoor camera met HomeKit Secure Video

De toevoeging van HomeKit Secure Video is een waardevolle. Hiermee kun je in de Apple Woning-app live de beelden bekijken. Omdat de camera objecten kan categoriseren, kun je ook automatiseringen daarop afstemmen. Zo kun je instellen dat de lamp alleen aanspringt als een persoon is gedetecteerd.

Tot slot worden alle opgenomen video’s dankzij HomeKit Secure Video versleuteld en met end-to-end encryptie naar een beveiligde opslagplaats op iCloud verstuurd. Gebruikers kunnen nu dus op vier plekken een back-up van de beelden maken: op de meegeleverde microSD-kaart in de camera, in de iCloud, via Dropbox of hun eigen FTP-server. Als je hiervan gebruik wil maken, moet je wel een iCloud-opslagabonnement van minimaal 200GB hebben.

Je kunt de Netatmo Presence Smart Outdoor camera met sirene bij bol.com of Coolblue halen voor €312,-. De versie zonder sirene is daar ook beschikbaar en is net iets minder dan €100,- goedkoper.

In dezelfde tweet kondigde Netatmo aan dat hun Smart Video Doorbell binnenkort dezelfde update gaat krijgen. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer.

Zoek je meer camera’s met HomeKit Secure Video, bekijk dan eens onze round-up.