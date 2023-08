De Eve Cam uit 2020 krijgt binnenkort een opvolger. De tweede generatie is ontdekt in een aanvraag bij de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC. Vooral het uiterlijk lijkt te gaan veranderen.

Eve Cam 2 komt eraan

Eve Systems is bezig met een tweede generatie van Eve Cam, de beveiligingscamera met HomeKit. Uit de aanvraag bij de FCC blijkt dat de camera een andere vorm krijgt: in plaats van rond zal het nieuwe model voorzien zijn van een vierkante behuizing. De houder kan zo te zien worden verwijderd. Hoe dat eruit. zou kunnen zien, is te bewonderen op de foto. Officiële foto’s zijn er nog niet.



De huidige Eve Cam verscheen in 2020 en werkt uitsluitend met HomeKit . Je kunt de beelden versleuteld opslaan in iCloud , dankzij de ondersteuning voor HomeKit Secure Video . Ondertussen is Eve een wat andere weg ingeslagen. De producten zijn niet meer alleen geschikt voor Apple HomeKit-gebruikers, maar werken steeds vaker ook met Matter (en Thread ), waardoor ze ook binnen bereik komen van mensen die geen iPhone hebben.

Ook is Eve overgenomen door ABB, een groot concern dat nog weinig doet op het gebied van smart home en vooral geïnteresseerd lijkt in Eve’s nieuwe Matter-producten. Beveiligingscamera’s worden nog niet ondersteund in Matter, dus we zijn benieuwd welke vernieuwingen er wél in deze camera zullen zitten. Technisch gezien is al wel bekend dat de nieuwe Eve Cam naast 2,4GHz WiFi ook 5GHz ondersteunt. Verder verwachten we opnieuw HomeKit en HomeKit Secure Video.

De camera zal waarschijnlijk worden aangekondigd rond begin september, als in Berlijn de techbeurs IFA losbarst. Ook andere fabrikanten zullen daar hun nieuwigheden voor het najaar laten zien.

De huidige Eve Cam is te krijgen vanaf zo’n 140 euro.