Eve heeft de tweede generatie van de Eve Water Guard aangekondigd. Deze nieuwe watersensor werkt met Thread en is bedoeld om bijvoorbeeld bij de wasmachine of het bad neer te leggen.

Eve Water Guard met Thread

Waterschade kan heel wat onnodige kosten en ruzie met de benedenburen veroorzaken, dus een watersensor (liefst met HomeKit) is geen overbodige luxe. Je krijgt dan een seintje als er water gedetecteerd wordt. Eve heeft nu een nieuwe variant die met Thread werkt. Dit zorgt ervoor dat je geen hub meer nodig hebt en dat de verbinding betrouwbaarder is dan via Bluetooth. Het bereik wordt ook vergroot. Tegelijk is het uiterlijk hetzelfde gebleven, dus let even goed op als je er eentje in huis haalt: je moet de tweede generatie hebben.



Eerste watersensor met Thread

De Eve Water Guard is hiermee de eerste watersensor met Thread. Het is ook de enige watersensor die je op het stopcontact aansluit. Met een verlengkabel kun je de sensor overal neerleggen waar je wilt, ook op een moeilijk bereikbare plek achter de wasmachine. Maar ook op andere punten loopt Eve voorop, want ze hebben nu al het grootste assortiment Thread-producten van alle fabrikanten. Recent schreven we nog over de:

… en dan zijn we er vast nog een paar vergeten. Dat Eve zo’n haast maakt is wel te begrijpen: de meeste accessoires van deze fabrikant maakten verbinding via Bluetooth en dat kan problemen opleveren als de afstand tot de hub erg groot is. Met Thread is het bereik veel groter omdat het netwerk zichzelf versterkt naarmate er meer accessoires bij komen.

“Dit is het jaar van Thread en Matter en Eve trapt 2022 af door het grootste Thread-portfolio op de markt nog verder uit te breiden”, aldus CEO Jerome Gackel. Het werkt naadloos zonder bridge of de cloud. Je kunt ook snellere responstijden verwachten, zeker als je een Thread Border Router neerzet. Dit kan bijvoorbeeld een HomePod mini zijn. Net als voorheen voeg je het accessoire aan je HomeKit-netwerk toe door een code te scannen. Extra accounts of wachtwoorden zijn niet nodig.

Ingebouwde sirene

Wordt er water gedetecteerd, dan zal de Eve Water Guard met een 100 decibel-sirene en een knipperend lampje waarschuwen. Tegelijk verschijnt er een melding op je iPhone. Heb je een HomeKit-hub, dan krijg je de melding ook binnen als je onderweg bent en kun je bijvoorbeeld actie ondernemen door de buren te waarschuwen of snel naar huis terug te gaan.

De tweede generatie Eve Water Guard met Thread is verkrijgbaar via de fabrikant en kost €100. Je kunt en tientje besparen door er meteen twee aan te schaffen. Een verlengkabel van 2 meter kost €20. Wie het prima vindt om nog de oude versie te kopen kan nog steeds in de winkel terecht en is dan €20 goedkoper uit. Dit kan nog steeds een oplossing zijn als toch geen Thread gaat gebruiken. Maar wie klaar wil zijn voor de toekomst, neemt het nieuwste model.