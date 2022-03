Kies je voor de iPad Air 2022, dan wil je die ook goed beschermen met een mooie hoes. In dit artikel zetten we de beste iPad Air-hoesjes op een rij. Of je nu een iPad Air 2022-hoes zoekt of bescherming voor je oude Air: je vindt ze in dit artikel.

iPad Air hoezen en bescherming: dit zijn de beste

Heb je net een nieuwe iPad Air 2022 of iPad Air 2020 gekocht of heb je nog een oudere iPad Air en wil je deze beschermen? In dit artikel zetten we de beste iPad Air hoezen op een rij. Van de eerste iPad Air tot de allernieuwste iPad Air 2022, er zijn allerlei handige hoezen en bescherming beschikbaar. We bespreken in deze gids zowel cases, sleeves als toetsenbordhoezen voor de iPad Air.

iPad Air 2022-hoezen

Op het eerste gezicht lijkt de iPad Air 2022 qua afmetingen heel erg op de 11-inch iPad Pro, maar toch ligt dit iets genuanceerder. Zo is de iPad Air 2022 iets dikker en is ook de camera anders. Hierdoor past mogelijk niet elke iPad Pro-hoes om de nieuwe iPad Air. Twijfel je over een hoes, informeer dan bij de winkelier of de fabrikant of de case geschikt is. Covers die alleen het scherm bedekken, werken meestal op alle modellen.

Hoezen die gemaakt zijn voor de iPad Air 2020 werken ook op de iPad Air 2022. De afmetingen van beide modellen zijn hetzelfde en ook de indeling van knoppen en camera zijn identiek.

Beste iPad Air 2022 case: Apple’s Smart Folio is onze keuze

Apple’s eigen iPad-hoezen zijn al jarenlang onze favoriet. De vroegere Smart Cover beschermde het scherm en zorgde ervoor dat de iPad automatisch vergrendelt zodra je hem dicht doet. Inmiddels heeft Apple voor de meest recente iPads de Smart Folio. Naast een bescherming voor de voorkant, beschermt deze hoes ook de gehele achterkant. De Smart Folio is een hele dunne hoes die je magnetisch aan de achterkant van de iPad bevestigt. Net als de vroegere Smart Cover vergrendelt je iPad als je hem dicht doet. We vinden het materiaal van de Smart Folio prettig. Ook het slanke design is een groot pluspunt, waardoor de iPad Air nauwelijks dikker of zwaarder wordt. Je kan kiezen uit acht verschillende kleuren, die stuk voor stuk mooi passen bij de kleuren van de iPad Air zelf. Er zijn van de afgelopen jaren nog meer kleuren in omloop. Doordat drie van de vier zijkanten nog zichtbaar zijn, zie je ook nog welke kleur je iPad is. Je kan de voorkant ook in een driehoek vouwen, zodat je de iPad neer kan zetten of leggen om prettiger te typen. Wel is de prijs aan de hoge kwant.

2. Decoded Leather Slim Cover (aanrader!)

Vroeger had Apple ook leren covers voor de iPad, maar sinds een paar jaar zijn die er niet meer. Gelukkig springt Decoded in dat gat. De bekende hoesjesmaker heeft de Decoded Leather Slim Cover voor de iPad Air uitgebracht. Deze case beschermt je iPad Air rondom, met aan de voorkant een leren flap die je om kan vouwen tot een standaard. Je kan kiezen uit twee kleuren, namelijk zwart en bruin.







3. Otterbox Symmetry Series

Deze Otterbox-hoes voor de nieuwe iPad Air is behoorlijk veelzijdig. De achterkant is transparant, waardoor je de kleur van je iPad nog ziet. Maar de case beschermt wel alle vlakken van je iPad, waaronder ook de voorkant. De voorkant bestaat uit opvouwbare delen, zodat je hem kan opvouwen tot een standaard om je iPad Air neer te zetten. Een los flapje zorgt ervoor dat alles op z’n plek blijft en er is zelfs plek voor de Apple Pencil. Je kan kiezen tussen paars en grijs.

4. ESR cases voor iPad Air 2022

Zoek je een goedkoper alternatief, dan kan je bij ESR zijn. Deze fabrikant heeft onder andere de Project Zero-transparante case. Deze beschermt alleen de achterkant, zodat er geen krasjes op komen. Er zijn nog diverse andere exemplaren, waaronder een complete alles-in-één Rebound-case die zowel de voorkant als de achterkant beschermt. Ook deze Rebound-hoes kun je opvouwen tot een handige standaard.

#5 Pipetto iPad Air 2022 case

De cases van Pipetto bespreken we verderop in dit artikel ook voor de oudere iPad Airs, maar de fabrikant heeft ook versies voor het nieuwere model. Deze TPU-case beschermt alle kanten van de iPad Air. Je kan de voorkant op allerlei manieren omvouwen als een soort origami, vandaar ook de naam van de hoes. In totaal zijn er vijf verschillende standen waarop je de iPad Air kan neerzetten. Je kan kiezen uit allerlei kleuren en met of zonder Apple Pencil-houder.

#6 Speck iPad Air case

Speck is een bekende naam onder de hoesjesmakers. Voor de iPad Air hebben ze een ietwat ruige case gemaakt, maar deze beschermt hem wel goed tegen vallen en stoten. De sluiting van de hoes is wat minder elegant dan van andere modellen, want dit gaat met een plastic kliksysteem. Er zijn diverse standen om de iPad Air neer te zetten.

#7 Logitech Folio Touch

Deze hoes is veruit de duurste uit de lijst, maar dat komt ook omdat er een ingebouwd toetsenbord en trackpad in zit. Het gaat om een volledig toetsenbord met achtergrondverlichting. Er zit een reeks functietoetsen voor iPadOS op, zodat je bijvoorbeeld snel het volume aan kan passen. Met de trackpad bedien je de iPad ook zonder het scherm aan te raken. Lees ook onze review van de Logitech Folio Touch-toetsenbordhoes.

#8 Supcase Rugged

De stevigste hoes is zonder twijfel de Supcase Rugged-hoes. De fabrikant belooft 360-graden bescherming dankzij de ingebouwde screenprotector. De hoes is daardoor ook geschikt voor jonge kinderen, die misschien wat ruig om gaan met je gloednieuwe iPad. De hoes met iPad is getest op vallen op 1,2 meter hoogte, dus het moet geen probleem geven als de iPad per ongeluk van tafel valt. In de hoes is ook plek om je Apple Pencil op te bergen en er zit een standaard op.

#9 STM Dux hoes voor iPad Air

STM Dux maakt hele robuuste hoezen. Er zijn meerdere soorten, maar wij willen er twee uitlichten. Allereerst is er de STM Dux Shell. Dit is een shell voor de achterkant van de iPad Air. Hij is gemaakt van polycarbonaat en met rubber omhuld TPU. Het. unieke is dat hij over het Magic Keyboard en Smart Keyboard Folio past. Er is ook gedacht aan de Apple Pencil, zodat je die niet van je iPad af hoeft te halen.

Liever een complete hoes, dan kan dat ook. SMT Dux heeft ook de Plus-hoes, die zowel de voor- als achterkant beschermt. Hij lijkt een beetje op de Otterbox Symmetry Series, maar is wat robuuster en ruiger. Er zit een magneetsluiting in, zodat de hoes niet zomaar open kan klappen. Aan de zijkant is plek om je Apple Pencil op te bergen.

#10 Native Union Stow voor iPad Air

Deze hoes is in principe geschikt voor bijna alle modellen van de iPad Air. Het is een sleeve die vooral handig is als je de iPad mee wil nemen, maar hem wel graag ‘naakt’ wil gebruiken. Je schuift de iPad namelijk in zijn geheel in de hoes, met aan de voorkant nog een vakje voor bijvoorbeeld een kabel. Wil je de iPad gebruiken, dan moet je hem dus nog wel uit de hoes schuiven. Hij is daardoor iets minder gebruiksvriendelijk, maar hij ziet er wel strak uit en biedt bescherming als je de iPad niet gebruikt. Doordat hij geschikt is voor bijna alle modellen (van de standaard iPad tot de 11-inch iPad Pro), kun je de hoes ook blijven gebruiken als je later overstapt op een ander model.

iPad Air 2019-cases

De iPad Air 2019 is Apple’s oudere middenklasse iPad. Het is de opvolger van de vorige 10,5-inch iPad Pro en biedt heel veel soortgelijke functies. De precieze verschillen tussen de iPad Air 2019 en iPad Pro 10,5-inch lees je in ons aparte artikel. Je zult daar zien dat de afmetingen nagenoeg hetzelfde zijn, waardoor veel hoesjes voor de 10,5-inch iPad Pro ook passen op deze iPad Air.

Smart Cover voor 10,5-inch iPad Air

Apple heeft voor deze Air haar eigen Smart Cover uitgebracht. Je kan kiezen voor twee versies: een versie van polyurethaan en van leer. Bij beide versies kan je kiezen uit allerlei kleuren, al is het aanbod wel beperkt. Ben je toch teleurgesteld in het aanbod van kleuren? De vorige versie die specifiek gemaakt was voor de iPad Pro 10,5-inch, werkt ook gewoon op je Air. Deze is bij sommige winkels nog in meerdere kleuren verkrijgbaar en vaak ook wat goedkoper.

Bekijken:

Apple Smart Cover voor 10,5-inch/10,2-inch iPad Air bij Apple: €55,-

Apple Leren Smart Cover voor 10,5-inch/10,2-inch iPad Air bij Apple: €79,-

Smart Keyboard voor 10,5-inch iPad Air

Als je ook graag wil typen, dan is Apple’s Smart Keyboard een optie. Deze werkt met de Smart Connector aan de zijkant van de iPad, waardoor je het toetsenbord nooit op hoeft te laden. Het toetsenbord zit verstopt in de hoes die het scherm beschermd. Het is dus een kwestie van openklappen en vouwen, zodat je makkelijk kan typen vanachter je iPad. Je kan alleen kiezen uit houtskoolgrijs. Heb je al een Smart Keyboard voor de 10,5-inch iPad Pro? Deze werkt ook gewoon op de iPad Air 2019 en ook op diverse instap-iPads.

Apple Leren Sleeve voor iPad

Voor de 10,5-inch iPad Pro bracht Apple in 2017 een nieuwe leren sleeve uit. Dit is een leren hoes waar je de iPad in schuift. Het is dus geen case die je open kan klappen, want je moet je iPad er helemaal inschuiven. De hoes is dus vooral handig als je de iPad liever naakt gebruikt, maar onderweg toch beschermd wil zijn. Een voordeel is wel dat er ook een opbergvakje voor de Pencil zit, dus die vergeet je nooit meer mee te nemen.

Aangezien de afmetingen van de iPad Pro 10,5-inch en de nieuwe Air exact hetzelfde zijn, kun je deze hoes probleemloos gebruiken.

Hoesjes voor oudere iPad Air

Heb je nog een oudere iPad Air en zoek je hier nog een nieuwe hoes voor? Bovenstaande hoezen werken niet met de voorgaande iPad Air, omdat het formaat heel anders is. Toch zijn er nog genoeg iPad Air-hoesjes waar je uit kan kiezen. Ook Apple zelf heeft nog een hoesje beschikbaar, namelijk de Smart Cover. Maar meer keuze vind je bij deze winkels:

Voordelige iPad Air-hoesjes bekijken:

Op zoek naar meer iPad-hoezen? Check dan ons algemene overzicht van iPad-hoesjes. We hebben ook lijstjes met iPad Pro-hoezen en iPad mini-hoesjes, dus er zit voor iedereen iets bij.