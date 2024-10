Uitleg: wat is de Medicijnen-app?

De Medicijnen-app heeft als hoofddoel om je te helpen met het innemen van je medicijnen, of beter gezegd: het helpen herinneren om dat te doen. Je geeft van tevoren aan welke medicijnen je neemt, hoe vaak je die neemt en op welke momenten je dat moet doen. Heb je de medicijnen genomen of juist overgeslagen, dan kun je dat vastleggen in de app.

In de Gezondheid-app op je iPhone kun je altijd een overzicht bekijken van hoe vaak je je medicijnen hebt genomen of overgeslagen. Mocht je het erover hebben met je dokter, dan heb je alles eenvoudig bij de hand. In de Verenigde Staten kan de app ook meer informatie geven over mogelijke interacties met je medicijnen, zoals alcoholgebruik of twee medicijnen die elkaar kunnen beïnvloeden. Je kunt daar zelfs etiketjes van medicijnen scannen om ze eenvoudig in de app te zetten.

De app is beschikbaar sinds watchOS 9 en iOS 16. Heb je geen Apple Watch, dan gebruik je alleen de Gezondheid-app op de iPhone om je ingenomen medicatie vast te leggen.

Apple waarschuwt dat de app niet bedoeld is als alternatief voor professioneel medisch advies. Adviseer daarom altijd een arts voordat je een bepaalde medicatie inneemt.