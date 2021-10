Aqara heeft de nieuwe Hub E1 uitgebracht, een kleine smart home hub die je via usb-a overal in huis in het stopcontact kan steken. Met de Hub E1 verbind je andere Aqara-accessoires met HomeKit, maar er zitten ook nog wat andere functies in. In deze review lees je onze ervaringen met de Hub E1.

Review Aqara Hub E1

In de wereld van smart homes zijn hubs vaak een noodzakelijk kwaad. Philips Hue werkt met een hub, genaamd de Hue Bridge, die ervoor zorgt dat alle lampen te bedienen zijn met je telefoon. Hubs zijn nodig bij smart home-accessoires die werken met het Zigbee-protocol, waaronder dus Philips Hue. Dergelijke hubs zijn ook vaak verantwoordelijk voor de koppeling met HomeKit en plaats je vaak bij je router. Smart home-merk Aqara pakt het meestal net wat anders aan met haar hubs. Het merk heeft al diverse hubs beschikbaar en de Aqara Hub E1 is het nieuwste model. De grootste troef is dat hij heel erg compact is en ook nog wat extra mogelijkheden biedt. In deze review van de Aqara Hub E1 lees je ons oordeel.



Aqara Hub E1 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Aqara Hub E1 in het kort:

Zigbee 3.0-hub voor smart home Aqara-producten, zoals knoppen en sensoren

Hub in de vorm van een usb-stick

Met usb-a aansluiting en kantelmechanisme tot 210 graden

Werkt met HomeKit, Alexa, Google Assisstent en meer

Heeft ook ingebouwde wifi-repeater voor 2.4Ghz-netwerken

Kan ook gebruikt worden als alarmsysteem (vereist extra accessoires)

Tot 128 apparaten te koppelen

Prijs rond €20,-

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in oktober 2021. De Aqara Hub E1 is beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Voor deze test hebben we naast de Hub E1 ook gebruikgemaakt van een Aqara Wireless Mini Switch. Dit accessoire is een kleine simpele schakelaar met één grote knop. Door deze te verbinden met de Hub E1, kun je de knop in HomeKit gebruiken voor bijvoorbeeld het bedienen van je lampen, slimme stekkers en nog veel meer. Maar voordat het zover is, moet je eerst de Hub E1 instellen en koppelen met HomeKit.

Aqara Hub E1 instellen

Voor het instellen van de Hub E1 heb je de app Aqara Home nodig. Bij het opstarten van de app wordt meteen gevraagd om je te registeren of om in te loggen. Onderaan staat echter ook een knop om de HomeKit-modus van de app te gebruiken, waardoor het niet nodig is om je ergens aan te melden. Maar helaas kom je met deze HomeKit-only modus van een koude kermis thuis: in deze stand is het niet mogelijk om de Hub E1 in te stellen. Je bent dus verplicht een account aan te maken.

Wellicht voel je niet al te prettig bij het aanmaken van (weer) een account. Gelukkig hoef je geen persoonlijke informatie te geven, zoals naam of leeftijd. Om toch het zekere voor het onzekere te nemen, besloot ik om een account aan te maken met behulp van de Verberg mijn e-mailadres-functie van iCloud+. Daarmee wordt een willekeurig e-mailadres gemaakt. Mocht er ooit sprake zijn van een datalek, dan hoef ik me in ieder geval geen zorgen te maken dat mijn persoonlijke e-mailadres buitgemaakt wordt. Overigens kun je de verbinding van Aqara-producten wel via een Europese server laten lopen en heeft Aqara een uitgebreid gdpr-statement in de app.

Na het aanmaken van een account, verloopt het instellen van de hub zonder slag of stoot. Het enige wat je nodig hebt is een usb-stekker (bijvoorbeeld zo’n platte die voorheen altijd bij de iPhone zat) of een andere usb-poort waar je de hub in kan laten. Er zijn tegenwoordig ook steeds meer wandcontactdozen waar een usb-a-poort in zit en die zijn uitermate geschikt voor deze hub. Maar je kan hem ook in bijvoorbeeld de usb-poort van je televisie steken of achterin je router. De veelzijdigheid van de usb-aansluiting zorgt ervoor dat je niet gebonden bent aan één vaste plek. Je kunt hem daardoor aansluiten op de plek waar je hem het meeste nodig denkt te hebben. Voor nog meer flexibiliteit hadden we liefst ook een usb-c variant of adapter gezien.

Een nadeel bij het instellen is dat de Aqara E1 hub louter werkt met 2.4GHz wifinetwerken. Als je alleen een 5GHz-netwerk hebt, zul je dus voor deze hub een apart 2.4GHz-netwerk aan moeten maken of de 2.4GHz-functie inschakelen op je router. Het voordeel van 2.4Ghz is dat het bereik groter is, terwijl 5GHz weer hogere snelheden biedt. We vinden eigenlijk dat anno 2021 smart home-producten wel 5GHz-ondersteuning moeten hebben.

Door het gebrek aan 5GHz-support was het dan ook noodzakelijk om op de iPhone te wisselen naar het 2.4GHz-netwerk. Daarna was het een kwestie van de knop op de hub ingedrukt houden, de HomeKit-code scannen en in de juiste HomeKit-kamer plaatsen. Een fluitje van een cent dus, hoewel ik na het instellen wel nog 2x keer achter elkaar een firmware-update moest installeren. Bij de eerste keer updaten werd in mijn geval dus niet direct de meest recente versie gedownload.

Na het instellen van de hub zelf, is het nog noodzakelijk om er een Aqara-accessoire aan te koppelen. Zoals gezegd hebben wij daarvoor de Aqara Wireless Mini Switch voor getest (€15,95). Ook het koppelen van extra accessoires aan de hub was zo gepiept. De eenvoud van het installeren zonder haperingen in de verbinding is dan ook zeker een pluspunt van de Aqara Hub E1 en Aqara-accessoires in het algemeen.

Gebruik van accessoires met Aqara Hub E1

Bij het gebruik van de schakelaar merkten we geen vertragingen. We hebben de knop gekoppeld aan een setje Hue-lampen, die nagenoeg direct aanspringen als je op de knop drukt. We hebben in het verleden ook andere knoppen getest, zoals de Eve Button die via Bluetooth werkt en die werkte helaas een stuk trager. Dankzij het mesh-systeem Zigbee weet je gewoon dat het betrouwbaar werkt en snel reageert. We hebben de Aqara-knop op de eenvoudige manier ingesteld via de Woning-app, maar er zijn ook andere HomeKit-apps die je meer opties bieden.

Bekijk ook HomeKit-producten verbinden met Bluetooth, Wi-Fi of Zigbee: welke is het beste? Als je HomeKit-producten koopt, kun je te maken krijgen met accessoires die via Bluetooth werken, maar ook met Wi-Fi, Zigbee of andere draadloze technologieën en verbindingsprotocollen. Welke verbinding voor HomeKit is het beste? In deze gids leggen we de verschillen uit. Bekijk ook Zo haal je alles uit je slimme HomeKit-knoppen Met slimme knoppen voor HomeKit bedien je je slimme apparaten met een fysieke knop. In deze tip lees je hoe je HomeKit-knoppen instelt en daarmee twee keer zoveel mogelijkheden krijgt.

Hoewel wij voornamelijk werken met HomeKit, biedt de Aqara Home-app zelf ook een aantal mogelijkheden. Je kan daar kamers aanmaken, scenes instellen en automatiseringen toevoegen. De app is daarmee vergelijkbaar met HomeKit zelf. Automatiseringen lopen via het If this, then that-systeem en zijn daarmee iets flexibeler dan we via HomeKit kennen, ook omdat meerdere voorwaarden mogelijk zijn. Je kan bijvoorbeeld aangeven als je een knop indrukt (if) welke acties er uitgevoerd moeten worden (that). Mocht je jezelf helemaal onder willen dompelen in de wereld van Aqara, dan zijn er veel mogelijkheden om alles naar eigen smaak in te stellen. De veelzijdigheid, toegankelijkheid en veelheid van accessoires van het merk komt dan ook goed van pas. Naast knoppen en sensoren zijn er stekkers, camera’s, sloten, verlichting en motortjes voor rolgordijnen.

Aqara Hub E1 overige functies

Er zijn nog twee andere functies van de Aqara Hub E1 die onze aandacht verdienen: de wifi-repeater en het alarmsysteem. In de instellingen van de Hub E1 kun je de wifi-repeater functie inschakelen. Hierdoor verlengt de Aqara hub jouw wifi-netwerk naar (wifi-)accessoires die net buiten het bereik van je eigen netwerk vallen. Denk bijvoorbeeld aan een deurbel of een sensor in de tuin. De Hub E1 wordt daarmee een wifi-hotspot. Hoewel je daar in een appartement niet zoveel behoefte aan zal hebben, is het een praktische extra functie die in grotere huizen zeker van pas kan komen.

Tot slot ondersteunt de Hub E1 de alarmfunctie van HomeKit. Daarmee kan je bijvoorbeeld een sirene af laten gaan. Daarbij wel de aantekening dat je daar alleen wat aan hebt als je een speaker – zoals een HomePod of HomePod mini – of iets dergelijks in huis hebt. De status van je alarmsysteem (of je thuis of afwezig bent of dat het nacht is) wordt gesynchroniseerd tussen eventuele andere aanwezige Aqara-hubs. Heb je bijvoorbeeld een bewegingssensor of een raam- en deursensor hebt (hoeft niet van Aqara te zijn), kan je deze via HomeKit koppelen met de beveiligingssysteemfunctie van de Hub E1. Toch vinden we het wel jammer dat je voor optimaal gebruik van het beveiligingssysteem altijd een extra accessoire nodig hebt. Een lampje of een klein speakertje had toch welkom geweest. Maar goed; voor wie dat wenst heeft Aqara duurdere hubs in het assortiment met weer meer functionaliteit.

Score 8.5 Aqara Hub E1 €20,- Voordelen + Door de vorm erg veelzijdig

Betaalbaar en toegankelijk

Eenvoudig in te stellen

Ook geschikt als wifi-repeater Nadelen – Geen versie met usb-c

Geen speakertje ingebouwd

Werkt niet met 5GHz-netwerken

Conclusie Aqara Hub E1 review

De Aqara Hub E1 is een veelzijdige hub die heel eenvoudig is om te installeren. Hoewel je met de hub zelf niet zo gek veel kan doen, opent het wel op een laagdrempelige en goedkope manier deuren tot een breed scala aan Aqara-producten. We vinden het slim dat Aqara de functie van een hub in de vorm van een usb-stick gestoken heeft. Je kan hem daardoor eenvoudig overal in een stopcontact steken of in een andere plek waar een usb-ingang met constante stroomtoevoer beschikbaar is. De verbinding van de hub is stabiel. Het nadeel van smart-home hubs is vaak dat het wat onhandige grote dingen zijn die je per se bij je router in de meterkast moet zetten, maar deze Aqara Hub E1 kun je op een onopvallende plek in huis wegwerken, waar je maar wil. Ook het feit dat hij te combineren is met andere hubs van Aqara is een voordeel.

Het is wel jammer dat de Hub E1 alleen werkt met 2.4GHz-netwerken, terwijl we dat eigenlijk anno 2021 niet zo handig vinden. Met ondersteuning voor 5GHz had de functie als wifi-repeater ook nog beter van pas gekomen, omdat het bereik van 5GHz per definitie beperkter is. Ook het gemis van een speakertje of een andere vorm van alarm in de hub vinden we jammer, want voor de beveiligingsfunctie van deze hub in HomeKit heb je nu wel altijd een ander accessoire nodig.

Aqara Hub E1 kopen

Wil je na het lezen van deze review de Aqara Hub E1 kopen? De hub is (binnenkort) verkrijgbaar bij Amazon in Duitsland, maar is ook te koop bij onder andere Aliexpress. Helaas is de Aqara E1 hub nog niet verkrijgbaar bij Amazon Nederland.