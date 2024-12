Dit voorjaar bracht Yale de tweede generatie van het Linus-slot uit. De Yale Linus L2 heeft diverse verbeteringen gekregen, maar had voor Apple-gebruikers ook een flink minpunt: er was geen native ondersteuning voor HomeKit meer. Terwijl de eerste generatie nog meteen vanuit de doos geschikt was voor Apple’s Woning-app, was de Linus L2 alleen geschikt voor Google Home en Amazon Alexa. Maar de fabrikant beloofde wel dat er later dit jaar een Matter-update kwam. Die belofte hebben ze nét aan gered, want vanaf nu is de Matter-update beschikbaar.

Toen Yale de Linus L2 aankondigde in maart, beloofde de fabrikant in het persbericht dat het slot “later dit jaar Thread Matter-compatibel wordt via een firmware-update”. Op het randje van 2024 is de update dan nu toch verschenen, hoewel er hier geen sprake is van Matter-over-Thread maar Matter-over-wifi. Na het installeren van de Matter-update, kun je het slot via de Yale-app koppelen aan de Woning-app.

Dankzij de koppeling met Matter kun je het slot in de Woning-app en met Siri gebruiken, zoals dat ook gaat met andere HomeKit-deursloten en de eerste generatie Yale Linus. Je kunt het slot vergrendelen en ontgrendelen met Siri en meenemen in je automatiseringen. Helaas wordt de batterijstatus van het slot niet doorgegeven via HomeKit. Voor alle overige instellingen van het slot heb je ook nog altijd de Yale-app nodig. Maar voor alledaags gebruik kun je het slot nu ook via de Woning-app bedienen. Het Yale Linus L2-slot heeft geen ondersteuning voor Apple’s digitale huissleutels in Wallet.

Bekijk ook HomeKit deursloten: dit zijn de beste Wil je een HomeKit deurslot kopen? In dit artikel lees je wat de huidige stand van zaken is voor slimme deursloten van merken als Nuki, Yale en Danalock. Ook lees je welke slimme deursloten zonder HomeKit je kunt kopen en of dat een goede keuze is.

Wat nog interessant is om te weten, is dat de Yale Linus L2 de Matter 1.2-versie ondersteunt. Daardoor kunnen er twee acties herkend worden: ontgrendelen en deur openen. Met de ontgrendelen-actie wordt alleen het slot open gemaakt, terwijl met de deur openen-actie ook de dagschoot geopend wordt. Dit is vooral van belang voor Europese sloten, waarbij de dagschoot vaak nog met een klink of sleutel geopend moet worden. Helaas maakt Apple’s Woning-app dit onderscheid niet. Ontgrendel je de deur via HomeKit, dan wordt ook meteen de dagschoot geopend gedurende de door jou gekozen timer via de Yale-app. Je kunt met HomeKit dus niet alleen de dagschoot openen. Dat is wel mogelijk via het Home Assistant-platform. Ook de Yale-app zelf maakt dit mogelijk.

Je hebt firmwareversie 2.0.20 nodig om het slot via Matter toe te voegen aan de Woning-app. Om de Yale Linus L2 Matter-update te installeren en het slot te koppelen aan HomeKit, volg je deze stappen:

Zorg dat je dichtbij het Yale Linus L2-slot bent (binnen Bluetooth-bereik). Open de Yale-app en ga naar het slot. Er verschijnt een melding van een software-update. Tik op Update en zorg ervoor dat je iPhone dicht bij het slot blijft. Wacht totdat de update helemaal geïnstalleerd is.

Verwijder de accu en plaats deze opnieuw om de installatie af te ronden. Het slot wordt nu opnieuw opgestart. Ga naar de instellingen en tik onder het kopje Extern platform op Materie (een slechte vertaling van Matter). Tik onderaan op Matter inschakelen. Kopieer de Matter-code en tik op Volgende. Tik nu op Verbinding maken en kies de Woning-app.

De Woning-app wordt geopend. Tik op het plusje en kies voor Nieuw accessoire. Tik bovenaan op Meer opties. Het slot verschijnt nu als toe te voegen accessoire. Tik hem aan. Plak de gekopieerde Matter-code en volg de verdere stappen. Het slot wordt toegevoegd. Kies een kamer en geef het slot een naam. Het slot is nu klaar om te gebruiken in HomeKit.

Koop je het Yale Linus L2-slot vanaf nu nieuw, dan is er een kans dat deze al meteen klaar is voor Matter. In dat geval voeg je het slot toe door de QR-code achter het batterijklepje te scannen. Je hoeft dan geen code te kopiëren en het slot via de Yale-app toe te voegen. Eerdere exemplaren hebben de Matter-code niet standaard, waardoor je dus bovenstaande stappen moet volgen.

Binnenkort lees je op iCulture de bijgewerkte review van de Yale Linus L2, waarin we onze ervaringen met de Matter-update en HomeKit-ondersteuning in verwerkt hebben. Tot die tijd vind je in onze review de eerdere ervaringen.