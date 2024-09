Bij Eufy weet je nooit zeker of producten geschikt zijn voor HomeKit. Bij de nieuwe eufyCam S3 Pro Cam is dat gelukkig wel het geval. Deze buitencamera met HomeBase werkt rechtstreeks met HomeKit.

Tot 16TB opslagruimte voor je 4K-beelden

De eufyCam S30 Pro heeft behoorlijk indrukwekkende specificaties. Buitenopnames maakt hij in 4K-resolutie, er is een zonnepaneel aanwezig om de camera van stroom te voorzien en er zit bewegings- en radardetectie op. Je kunt opnames lokaal opslaan op de HomeBase S380, dus als je camera wordt gestolen of kapotgemaakt heb je altijd de opnames nog, omdat de HomeBase binnenshuis staat. Die HomeBase bevat 16GB aan opslagruimte, dat je kunt uitbreiden naar 16TB met externe opslag, dus voldoende voor heel veel opnames.

De camera’s maken verbinding met de HomeBase via een 2,4GHz wifi-kanaal dat los staat van je thuisnetwerk. De HomeBase zelf moet via ethernet worden aangesloten op het lokale netwerk.

Ook bijzonder is de MaxColor Vision-technologie, die onder duistere lichtomstandigheden de indruk wekt alsof er daglicht is. Twee spotjes op de camera zorgen voor nog wat extra verlichting, zodat je videobeeld er nog beter op ziet. Je kunt tijdens het bekijken van de livefeed op het scherm tikken om te zorgen dat de spotjes zich aanpassen. Het gedeelte dat je wilt bekijken wordt dan extra goed verlicht. Met de beeldkwaliteit van 4K zit je goed, maar in Apple HomeKit zijn ze alleen in 1080p kwaliteit te zien. Bovendien wordt HomeKit Secure Video niet ondersteund, maar dat was de afgelopen tijd toch al schaars, ook bij andere merken.

Verder heeft de camera een kijkhoek van 135 graden en 2-weg audio om te kunnen praten als er bijvoorbeeld iemand op jouw oprit loopt. Er is sprake van een dubbele detectie, namelijk PIR en ‘radar’ (waarschijnlijk mmWave), waarmee hij beweging en aanwezigheid van mensen tot op 12 meter kan herkennen. Eufy werkt met eigen algoritmes om valse triggers door bijvoorbeeld regen, insecten en bomen te voorkomen. Dankzij de processorkracht in de HomeBase kan de camera ook mensen, gezichten, pakketjes, voertuigen en huisdieren herkennen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van BionicMind AI. Tot slot kun je ook nog specifieke mensen of objecten volgen, bijvoorbeeld iemand jouw fiets aan het verslepen is.

Dankzij MaxColor Vision zien de beelden eruit alsof het daglicht is

Een stroomkabel is niet nodig en ook batterijen verwisselen is er niet bij, want deze camera’s hebben een ingebouwd zonnepaneel aan de bovenkant. Dit betekent wel dat je de camera’s vrij moet plaatsen, dus niet vlak onder de dakrand. Eventueel kun je nog een extra zonnepaneel op de S30 Pro bevestigen om dit op te lossen. De zonnepanelen maken gebruik van de SolarPlus 2.0-technologie van het bedrijf. Slechts één uur blootstelling aan daglicht laadt de interne batterij van 13.000 mAh volledig op, claimt Eufy. Op die manier kom je het hele jaar doorkomen, zonder dat de batterij ooit leeg gaat.

De Europese prijzen weten we nog niet, maar in de VS liggen ze in de winkel voor:

2 camera’s + HomeBase US$549,99

3 camera’s + HomeBase US$699,99

4 camera’s + HomeBase US$799,99

losse camera US$ 219,99

Een flinke prijs dus, maar dat komt ook omdat er zoveel technologie in zit. Wel zal Eufy het vertrouwen van klanten moeten terugwinnen en dat lukt niet zo goed als de producten zo stevig geprijsd zijn. Eufy had een tijdje geleden last van beveiligingsproblemen, waarbij klanten beelden te zien kregen van andere gebruikers. Wellicht is dit ook de reden dat Eufy bij deze camera’s nu extra nadruk legt op beveiliging, al hebben we nog nergens kunnen lezen of de beelden zelf nu extra versleuteld zijn.