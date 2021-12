Wat zijn de beste opties voor kerstverlichting met HomeKit? Wat is het aanbod en hoe kun je je bestaande kerstverlichting geschikt maken voor HomeKit? In deze gids laten we je de mogelijkheden zien.

Kerstverlichting met HomeKit

Nu het weer vroeg donker is en de kerstdagen in zicht komen, maken we het zowel binnen als buiten gezelliger met lichtjes. De kerstboom wordt neergezet, de kerstverlichting aan de gevel gehangen en je haalt misschien nog wat extra kerstverlichting in huis. Maar om al die verlichting nou elke dag handmatig weer aan en uit te zetten is een heel gedoe. Door ze slim te maken en je kerstverlichting met HomeKit te bedienen kun je helemaal los gaan en het jezelf zo makkelijk mogelijk maken. In deze gids laten we je zien hoe je kerstverlichting in HomeKit gebruikt. Van kant-en-klare kerstverlichting tot lichtslangen en stekkers voor binnen en buiten.

Twinkly kerstverlichting met HomeKit

Het van oorsprong Italiaanse merk Twinkly heeft sinds najaar 2021 ondersteuning voor HomeKit. Twinkly is gespecialiseerd in decoratieve verlichting en dat komt dit kerstseizoen natuurlijk heel goed van pas. Alle Twinkly verlichting van de tweede generatie is geschikt voor HomeKit. Daardoor kun je je kerstverlichting eenvoudig in- en uitschakelen via Siri of de Woning-app. Helaas kan je via HomeKit maar één kleur voor de verlichting instellen, maar via de app van Twinkly zelf is er veel meer mogelijk.

Twinkly heeft allerlei soorten verlichting. Van lichtslangen voor in je kerstboom tot clusters en lichtgordijnen. Er zijn ook lichtslingers in de vorm van een kerstboom en slingers waarbij de lichtjes als een soort ijspegels aan je gevel hangen.

De prijs van de verlichting verschilt per model en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.

Je standaard kerstverlichting voor buiten via HomeKit

Als je ‘domme’ kerstverlichting voor buiten hebt, kun je dit ook eenvoudig aan HomeKit koppelen. De handigste manier om dat te doen is via een slimme buitenstekker met HomeKit. Een voorbeeld is de Meross dubbele stekker voor zowel binnen als buiten. Deze stekker met wifi is IP44-gecertificeerd en kan dus tegen een regenbui. Hij is vooral bedoeld voor in de tuin of op het terras, maar dus ook ideaal voor je kerstverlichting buiten. Met twee stekkers kun je zo bijvoorbeeld de lichtslang aan je gevel en de lichtslinger voor de boom buiten aansluiten en verbinden met HomeKit.

Bekijken: Meross wifi buitenstopcontact met twee aansluitingen

Kerstverlichting binnen met HomeKit verbinden

Wat voor buiten geldt, geldt ook voor binnen. Een lichtgordijn voor je raam, een verlichte krans aan de voordeur: je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het met een stekker aan HomeKit verbinden. Als veel stekkers van je kerstverlichting voor binnen bij elkaar op dezelfde plek komt, is een HomeKit-stekkerdoos een slimme keuze. Sommige hebben zelfs usb-poorten, mocht je iets kersterigs met een usb-kabel hebben. Of je gebruikt die gewoon om er een oplader aan te hangen.

De Eve Energy Strip is een favoriet en een zeer robuuste stekkerdoos met HomeKit. Maar er zijn ook andere merken, zoals Refoss en het soortgelijke Meross die stekkerdozen met HomeKit hebben. En als je kerstverlichting binnen toch te ver uit elkaar hangt, dan kun je ook kiezen voor losse slimme stekkers die je in elk gewenst stopcontact kan steken. Daarvoor vinden we ook de Eve-stekker of die van Philips Hue geschikt (als je toch al Hue-verlichting en een bridge hebt).

Kerstboom met HomeKit

Je kerstboom met HomeKit koppelen is ook een fluitje van een cent, want ook dat kan met een slimme stekker. We hebben een aparte tip over de beste instelling die je kunt kiezen als je de verlichting in je kerstboom met HomeKit wil bedienen. Met automatiseringen en scènes heb je er zelf helemaal geen omkijken meer naar, waardoor het in- en uitschakelen helemaal automatisch gaat. Dat is wel zo handig, want je wil het snoer van je verlichting het liefst zo ver mogelijk weg stoppen en uit het zicht hebben. Doordat je alles kan bedienen met een app, je stem of volledig automatisch, kun je het zo mooi maken als je zelf wil.

Lichtslang als HomeKit-verlichting

Er zijn ook diverse lichtslangen en ledstrips met HomeKit beschikbaar. Wie slim is gebruikt deze voor de nodige sfeer in huis met een kersttintje. We vinden daar de Hue Gradient Lightstrip het beste voor geschikt. In deze lichtslang kan je meerdere kleuren tegelijkertijd tonen, waardoor je al snel in de kerstsfeer komt. En als je Spotify-gebruiker bent, kun je dit ook laten reageren op je kerstmuziek.

Philips Hue heeft ook lichtslangen voor buiten, die je ook een kerstkleurtje kan geven (bijvoorbeeld groen of rood). Ben je meer van de subtiele kleuren, dan kies je gewoon voor warmwit. Doordat alle lichtslangen dimbaar zijn, kun je het zo gek maken als je zelf wil.

Lees ook ons overzicht van de beste lichtslangen met HomeKit.

Nanoleaf-panelen voor de ultieme kerstsfeer

Wat we ook erg geschikt vinden voor kerst, is de verlichting van Nanoleaf. Met name de lichtpanelen geven je de vrijheid om er echt iets unieks van te maken voor de feestdagen. Je kunt de driehoekige panelen bijvoorbeeld in de vorm van een kerstboom op je muur bevestigen en zo de panelen een individuele kleur geven. En als je daar nog allerlei kerstornamenten opplakt, is het net alsof je een kerstboom aan de muur hebt. Nanoleaf laat zelf in een video zien hoe je hier creatief mee om kan gaan.

Nanoleaf heeft diverse soorten en maten. We vinden de driehoekige panelen het best geschikt voor HomeKit, maar ook met de vierkante Canvas-versies kan je veel. Ga je liever voor een meer natuurlijke look, dan zijn de Nanoleaf Elements misschien wat meer voor jou.