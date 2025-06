Review Netatmo Binnencamera Advance: privacy boven gebruiksgemak

In deze review van de Netatmo Binnencamera Advance bespreken we onze ervaringen met de nieuwe beveiligingscamera voor binnenshuis. Er is een sterke focus op privacy, maar pakt dat altijd goed uit?

Een camera in je huis vindt lang niet iedereen even prettig, omdat er angst kan zijn dat iemand meegluurt of meeluistert. Steeds vaker zie je dan ook dat camera’s voor binnenshuis allerlei privacyfuncties hebben. Zo ook de nieuwste camera van Netatmo, de Binnencamera Advance. Het geeft je zicht op wat er in huis gebeurt als je niet thuis bent, maar tegelijkertijd ook een gevoel van privacy als je wel thuis bent dankzij de ingebouwde mechanische privacyshutter. Maar dat je ook kunt doorslaan in privacy, bewijst Netatmo met deze camera. Het gaat dan zelfs ten koste van gebruiksgemak, waardoor je in sommige situaties zelfs enorm gefrustreerd raakt over de camera. Hoe dat zit, lees je in deze review van de Netatmo Binnencamera Advance.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK) en Daniel Vischjager (@d_vischjager). De test is uitgevoerd in april en mei 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De Netatmo Binnencamera Advance is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Netatmo Binnencamera Advance in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Netatmo Binnencamera Advance:

Binnencamera via wifi (2,4GHz en 5GHz) of bedraad (Power-over-Ethernet, vereist adapter)

Zowel neer te zetten als op te hangen

2K HDR resolutie (1440p) met 16x zoom

130 graden kijkhoek met handmatig draaibare kop

Ingebouwde microfoon en speaker voor spraak

Strak ontwerp van aluminium

Keuze uit wit of zwart

Voorzien van mechanische shutter: blokkeert de camera als je thuis bent

Werkt met eigen gezichtsherkenning via Netatmo-app

Geschikt voor HomeKit (maar niet met HomeKit Secure Video)

Prijs: €249,99

Netatmo heeft al diverse camera’s in het assortiment die geschikt zijn voor HomeKit en Apple-gebruikers in het algemeen. Zo is er al jaren de slimme binnencamera, maar is er ook een slimme buitencamera. De Binnencamera Advance is het nieuwste product in de line-up.

Design Netatmo Binnencamera Advance

De Netatmo Advance-camera is wel een van de mooiere camera’s die we in tijden gezien hebben. Het design is erg strak en minimalistisch en dat is niet geheel onbelangrijk voor een camera die je toch in huis gaat zetten. Hij voelt erg premium aan, met een stevige bouwkwaliteit. Dat komt mede door het gebruik van aluminium. Hij is er in wit en zwart en wij hebben beide versies kunnen testen. Afhankelijk van waar je hem neerzet (of ophangt) is er dus altijd wel een kleur die passend is.

Je kunt de Advance-camera namelijk zowel neerzetten (op een kast of plank) of ophangen met de meegeleverde schroeven. Het snoer is van een degelijke lengte, al vinden we het wel jammer dat deze vast zit aan de camera zelf. Je kunt de kabel dus niet vervangen door een langer exemplaar. Wel biedt Netatmo een Power-over-Ethernet-adapter om stroom over een bedrade internetverbinding te krijgen. Wij hebben dit voor deze review niet getest.

De camera is met de hand te kantelen en te draaien en heeft dus geen mechanisch beweegbare kop die je via een app kan bedienen. Het is dus een kwestie van neerzetten en goed afstemmen. Voor deze prijs vinden we dat toch spijtig, omdat er veel goedkopere camera’s te koop zijn die wél op afstand gekanteld en gedraaid kunnen worden.

Instellen Netatmo Advance-camera

Het instellen van de camera verloopt via de Netatmo Security-app. Daarbij is het wel vereist om een account aan te maken. Dat vinden we eerlijk gezegd wel een beetje onhandig, maar is wel te begrijpen. De camera werkt namelijk volledig met de eigen gezichtsherkenning van Netatmo (en draait daar bijna helemaal op, maar daarover later meer). Het voordeel is wel dat de Netatmo-camera verder geen abonnement vereist: het account is dus alleen nodig om de functies te gebruiken, niet om daarna nog extra functies bij te kopen. De verdere stappen verlopen daarna vrij simpel en in een paar minuten heb je beeld.

Beeldkwaliteit Netatmo Advance-camera

Over de kwaliteit van dat beeld zijn we meer dan tevreden. De 2K-resolutie is hoog genoeg om duidelijk in beeld te krijgen wie er in huis aanwezig is. Ook heeft de camera geen problemen met een hoog contrast (zoals van een raam). De infrarood nachtzicht zorgt er ook voor dat je in het donker goed zicht hebt. Je kan daarnaast vanuit een livestream tot 16x digitaal inzoomen, al wordt het beeld daar logischerwijs niet echt beter op.

Als we de beeldkwaliteit vergelijken met andere soortgelijke camera’s, dan komt de kwaliteit van de Netatmo overeen. Daarbij geldt wel nog een kleine kanttekening voor HomeKit-gebruikers: door een beperking van HomeKit zijn de beelden in dat geval slechts maximaal 1080p.

Slimme functies en privacy van Netatmo Advance-camera

De Netatmo Binnencamera Advance onderscheid zich met name vanwege de privacyfuncties. Zo heeft de camera een ingebouwde mechanische shutter. Dat is een plaatje dat fysiek voor de cameralens beweegt als de camera weet dat je thuis bent. Hartstikke fijn, want zo weet iedereen in huis dat er echt niet gefilmd wordt. Ook al zijn we niet bang dat de camera gehackt wordt, dan geeft het alsnog een prettig idee dat de camera daadwerkelijk dicht is als het ook niet nodig is dat er gefilmd wordt.

Maar het probleem zit hem vooral in de manier hoe deze mechanische shutter bediend wordt. De camera rust namelijk helemaal op de ingebouwde gezichtsherkenning van de Netatmo Security-app. De mechanische shutter sluit namelijk pas als jij thuis bent, maar óf je thuis bent wordt niet bepaald door je geolocatie. Je bent voor de camera pas thuis als jouw gezicht door de camera herkend wordt.

Dat heeft als gevolg dat de kans op onterechte meldingen heel groot is, afhankelijk van waar je de camera neergezet (of opgehangen) hebt. Bijvoorbeeld als de camera je eerst van achteren of vanaf de zijkant ziet en daardoor nog niet goed je gezicht herkend hebt. Of als je wel thuis komt, maar bijvoorbeeld meteen naar boven gaat. Wij hebben de camera’s in de woonkamer staan, maar het gebeurt met enige regelmaat dat we bij thuiskomst eerst de keuken in gaan en daarna meteen naar boven gaan. Zonder dat we in de woonkamer komen. De camera ziet daardoor niet dat je thuis bent, waardoor hij blijft filmen.

Bij andere camera’s (die bijvoorbeeld met HomeKit Secure Video werken), wordt je locatie gebruikt om te bepalen of je thuis bent. Hoewel dat niet per se nauwkeuriger of veiliger is, is dat in de praktijk wel veel prettiger. Enerzijds snappen we de keuze van Netatmo wel: als je binnen de 100 meter van je huis bent, wil het echter niet betekenen dat je echt fysiek thuis bent. Door de shutter pas te laten sluiten als je gezicht gezien is, weet de camera ten minste dat je echt fysiek in huis bent. Maar in het merendeel van de gevallen zul je wél thuis zijn zodra je in de buurt van je huis bent. Bij andere camera’s die puur werken op basis van locatie, hebben we hier nooit problemen mee gehad.

Maar zelfs als je de camera op een positie zet waardoor je gezicht goed in beeld is, werkt de gezichtsherkenning niet optimaal. Soms worden er wel personen herkend, maar kan het gezicht niet goed gezien worden. Dan weet de camera ook niet wie er daadwerkelijk thuis is. Het vervelende is ook dat je bij een herkend persoon niet in de app kan aangeven wie er in beeld is. Dat kan alleen als de camera daadwerkelijk een gezicht gezien heeft, omdat hij zichzelf daarmee kan trainen. Maar het gebeurt gewoon heel vaak dat de camera alleen een persoon ziet en niet het gezicht. Met als gevolg heel veel onterechte meldingen.

Ook gebeurt het met enige regelmaat dat de camera een persoon denkt te zien terwijl daar geen sprake van is. Er is wel een optie om dit te corrigeren en aan te geven dat het bijvoorbeeld een dier of iets anders is, maar daardoor ben je wel de hele tijd handmatig correcties aan het uitvoeren. Hoewel we wel gemerkt hebben dat de gezichtsherkenning in de loop van de tijd iets beter wordt, werkt het lang niet ideaal. Het is simpelweg niet handig dat het wel of niet filmen zo sterk afhangt van een gezichtsherkenning, omdat het nooit 100% goed werkt.

Je locatie wordt overigens wel gebruikt om het opnemen weer te starten. De camera ziet dus wel dat je weg gaat als je je huis verlaat. Je kunt er ook voor kiezen om een timer in te stellen: heeft je camera je gezicht al een bepaald aantal uur niet gezien, dan betekent dat vast dat je niet thuis bent. Maar in de praktijk werkt dat toch niet handig. Verder kun je in de app nog handmatig aangeven dat leden van het huishouden weg of juist thuis zijn, maar dat vinden we eigenlijk alleen maar onhandig. Je wil dat het liefst allemaal automatisch geregeld hebben. Dat betekent ook wel dat iedereen in huis de app moet installeren en een account moet aanmaken.

HomeKit met de Netatmo Binnencamera Advance

De Netatmo Binnencamera Advance werkt ook via HomeKit, maar heeft daar hele beperkte functies. Dat komt omdat HomeKit Secure Video niet ondersteund wordt. De opnames worden dus niet in iCloud opgeslagen en ook kun je het in- en uitschakelen van opnames niet regelen via je locatie die bekend is bij de Woning-app. Gezichtsherkenning van HomeKit wordt ook niet ondersteund helaas, omdat hij alleen met de eigen gezichtsherkenning van Netatmo werkt.

Wat kan je dan wel? In de Woning-app kun je op ieder moment de livestream bekijken van de Netatmo-camera. In HomeKit functioneert de camera wel als bewegingssensor en aanwezigheidssensor en daar kun je automatiseringen mee instellen. Maar eigenlijk vinden we dit voor Apple-gebruikers niet meer voldoende.

Score 6 Netatmo Binnencamera Advance €249,99 Voordelen + Strak design en goede bouwkwaliteit

Prima beeldkwaliteit voor de camera

Gemaakt met privacy als uitgangspunt Nadelen - Grote kans op heel veel onjuiste meldingen

Gezichtsherkenning werkt niet optimaal

Privacyshutter sluit pas als je daadwerkelijk gezien bent (niet op basis van locatie)

Geen HomeKit Secure Video

Conclusie Netatmo Binnencamera Advance review

In de basis is de Netatmo Binnencamera Advance een goede camera. Het design is mooi, de beeldkwaliteit is goed en ook aan de privacy is gedacht. Maar tegelijkertijd gaan er daar een aantal dingen mis. De camera leunt teveel op de gezichtsherkenning, die nooit 100% goed werkt. En daardoor is de kans op heel veel (onterechte) meldingen heel groot en dat is simpelweg irritant. Het is wat ons betreft een denkfout geweest dat de camera de gezichtsherkenning gebruikt om te bepalen of je thuis bent of niet, in plaats van daar je locatie voor te gebruiken zoals bij andere camera’s.

Zelfs nadat de gezichtsherkenning in de loop van het gebruik wat beter werd, kregen we te vaak onterechte meldingen. Er is daardoor wat ons betreft een verkeerde keuze gemaakt: er is teveel gedacht aan privacy en te weinig aan gebruiksgemak. En dat maakt dat deze camera wat ons betreft geen aanrader is. Het enige voordeel is dat de gebreken allemaal op te lossen zijn met software-updates, al is het niet bekend of Netatmo daar daadwerkelijk mee bezig is.