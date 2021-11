Philips Hue heeft een nieuwe lichtslang die meerdere kleuren tegelijk kan vertonen. In deze review van de Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip lees je wat we ervan vinden.

De Ambiance Gradient Lightstrip is de eerste meerkleurige lichtslang van Philips Hue die je op veel meer plekken kunt gebruiken. Eerder verscheen er al de Play Gradient Lightstrip, die bedoeld was om achterop de tv te plakken om een Ambilight-effect te krijgen. Ook mooi, maar deze nieuwe Lighstrip is wat veelzijdiger: hij is overal te plakken waar je ook een normale ledstrip kwijt kunt, bijvoorbeeld onder een keukenkastje. In deze review bespreken we de mogelijkheden en onze ervaringen.

De review is uitgevoerd in november 2021 en beschrijft de situatie op dat moment.



Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Lengte 2 meter

Lichtsterkte 1800 lumen

Verbruik 20 Watt

16 miljoen kleuren en 50.000 tinten wit licht

Draadloos dimbaar

Te bedienen via Bluetooth of HomeKit (via bridge)

Drie kleuren kiezen voor gradient (wordt 5)

Verkrijgbaar voor ca. €120-150

Design van de Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip

In de milieuvriendelijke verpakking (zonder plastic) vinden we de 2 meter lange ledstrip, een Zigbee-controller en stroomadapter, plus een behoorlijk lange stroomkabel zodat je wat flexibeler bent in het vastplakken. Uiteraard moet je nog wel een manier vinden om de kabel weg te werken.

De ledstrip zelf is steviger dan we van eerdere uitvoeringen zoals de Lightstrip Plus gewend zijn. Deze nieuwe lichtstrip is voorzien van een soort ‘frosted’ hoes die het licht wat meer verspreidt en de individuele lampjes wat beter zichtbaar maken. Ook valt op dat de lampjes niet meer op een afstand van 6 centimeter zitten, maar op slechts 2 centimeter. In totaal heb je zo’n 100 lampjes in kleur en wittinten. Door de frosted afwerking en het feit dat de ledjes dichter bij elkaar zitten kun je deze ledstrip ook iets meer in het zicht leggen, al zijn ze nog wel steeds zichtbaar. Het mooiste effect krijg je echter als de lampjes op een muur of ander oppervlak kunnen weerkaatsen, bijvoorbeeld door ‘m achter een kastrand te plakken. Door het gradient-effect ziet het er net iets mooier uit dan de gewone Lightstrip Plus.

Eventueel kun je de lichtslang ook korter maken, maar dit kan niet op elk punt. Er zijn zeven pijltjes, om aan te geven waar je kunt knippen. Dit zijn stukken van 25 centimeter lengte, dus het moet maar net mooi uitkomen. Bij de Lightstrip Plus zaten de knippunten op 33 centimeter afstand, dus op dat punt is het iets verbeterd.

Deze nieuwe gradient-variant is flink aan de prijs: hij is ongeveer twee keer zo duur dan de Lightstrip Plus, maar hij is technisch ook veel beter en geeft een mooier effect door het kleurverloop. Ook is hij een stuk feller: als je de kleurtemperatuur op 4.000 Kelvin instelt kun je 1800 lumen halen. Op veel punten verbeterd dus, maar dat mag ook wel gezien het prijsverschil.

Installatie en gebruik van de Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip

Wat installatie betreft is het net zo eenvoudig als bij de andere Hue-producten: toevoegen kan via de Hue-app of via HomeKit. Daarnaast kun je ook de Bluetooth-koppeling gebruiken als je geen bridge hebt. Voor bediening op afstand en voor alle HomeKit-functies heb je echter wel de bridge nodig. Je steekt de stekker in het stopcontact, plakt de ledstrip vast met de over de hele lengte aanwezige plakstrip en hij verschijnt vanzelf in de app. Je kunt de strip een andere naam geven, aan een kamer toewijzen en instellingen aanpassen. Op dit punt is er geen enkel verschil met de meeste andere Hue-producten.

In de Hue-app verschijnt de lichtstrip als een groep van drie lampen, die je naar verschillende plekken op het kleurenwiel kunt verplaatsen. Het gradient kleureffect past zich daar vervolgens op aan en creëert de juiste kleurovergangen. Uiteindelijk zijn er 16 segmenten die in kleur verschillen en door de automatisch gegenereerde kleuren-gradients krijg je meer dan 3 kleuren te zien.

De strip bestaat uit drie zones, die je via de Hue-app een eigen kleur kunt geven via het kleurwiel. Op termijn wil fabrikant Signify dit verhogen naar vijf zones, zodat er nog meer een regenboogeffect ontstaat. Nu is het nog zo dat je drie kleuren kiest, voor elk van de drie zones. Op basis hiervan wordt een gradient patroon samengesteld, waarbij de kleuren vanzelf in elkaar overlopen. Heb je zelf geen inspiratie, dan kun je uiteraard kiezen voor standaard scenes.

In de Woning-app kun je slechts één kleur kiezen. Dit is een beperking van Apple. Het ligt voor de hand om dan een scene te maken in de app van de fabrikant en deze te exporteren naar HomeKit. Bij Nanoleaf werkt dit wel, bij Philips Hue helaas niet. De lichtslang blijft bij het activeren van een meerkleurige scene helaas maar één kleur vertonen. Je zult dus alsnog naar de Hue-app moeten gaan. In de Woning-app meerdere kleuren selecteren is helaas een no-go. Wat je eventueel nog zou kunnen doen is een Siri-shortcut maken.

Omdat dit een recent product is, zitten er ook leuke nieuwe mogelijkheden op, zoals Dynamische Scenes waarbij de kleuren steeds veranderen. Een echt disco-effect geeft dit niet (zoals bij Nanoleaf) omdat de kleurwisseling vrij langzaam gaat. Verder kun je (net als bij Nanoleaf) de lichtslang laten meekleuren met de muziek dankzij ondersteuning van Spotify Sync. Dit zijn leuke extra’s, die we zelf echter maar zelden gebruiken.

Zoek je een goedkopere oplossing, dan zou je ook eens kunnen kijken naar de LifX Gradient Lightstrip, die rond de 70 euro kost en ook met HomeKit werkt. Of kijk eens naar onze round-up van lightstrips van verschillende fabrikanten, veelal met HomeKit. Erg veel aanbod van gradient uitvoeringen is er echter niet.

Score 7.8 Philips Hue Ambient Gradient Lightstrip €149,- Voordelen + Meerdere kleuren in één lichtstrip

Geen bridge nodig, werkt ook via Bluetooth (met beperkte functionaliteit)

Makkelijk draadloos te dimmen

Prima helderheid, kan erg fel worden ingesteld

Kwaliteit van materialen en constructie is goed

Meer leds dan voorheen, op kortere afstand af te knippen Nadelen – Slechts drie kleurzones, niet volledig gradient

Leds nog steeds zichtbaar

Geen gradient scenes in HomeKit (beperking van Apple)

Conclusie Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip review

Meer kleuren, meer controle over de sfeer: de Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip is een stuk duurder dan de normale variant, maar heeft dan ook meer te bieden. Of dat het flinke prijsverschil rechtvaardigt zul je zelf moeten beslissen. Het ziet er in ieder geval wel mooier uit: de frosted afwerking, meer lampjes en het gradient effect voegen echt iets toe.

