Aqara M3 hub

De Aqara M2-hub was voorbereid op gebruik met Matter en vereiste daarvoor wel een firmware-update, die in maart 2023 verscheen. Bij de Aqara M3-hub zit de Matter-ondersteuning er daarentegen al standaard in. De nieuwe hub is per direct beschikbaar op de Chinese markt en zal daarna ook in Europa beschikbaar komen, ondersteunt niet alleen Matter, maar ook Zigbee, Thread, infrarood en WiFi. De fabrikant belooft meer stabiliteit en meer mogelijkheden om te automatiseren. De hub kan onder andere beter omgaan met internet- en netwerkstoringen.

Makkelijk koppelen en usb-c

De nieuwe M3-hub biedt nog wat meer vernieuwingen. De setup is eenvoudiger dankzij MagicPair, hij heeft nieuwe geluidsopties en krijgt stroom via usb-c of een aangesloten ethernetkabel (PoE), zodat je ‘m kunt aansluiten op de internetrouter. Het vorige model had nog een micro-usb- en RJ45-aansluiting. Er is meer intern geheugen aanwezig (8GB) en hij is in staat om andere Zigbee-gateways te coördineren. Heb je een tv of airco in de buurt staan, dan kun je de hub ook gebruiken om die via infrarood aan te sturen. Daarnaast doet hij dienst als Thread Border Router. Kortom, heel wat functionaliteit in een kastje van 10,5 x 10,5 x 3,6 centimeter.

Aqara-fans herkennen meteen een paar kenmerkende Aqara-accessoires.

De Aqara M3 hub is eenvoudig te onderscheiden van zijn voorganger. In beide gevallen is de behuizing matzwart, maar die van de M3 is vierkant met afgeronde hoeken, zoals een Apple TV, terwijl de M2 volkomen rond was. De meeste Aqara-accessoires kun je via Zigbee koppelen (daarbij fungeert de hub als Matter-bridge), terwijl er ook al een paar Thread-accessoires van Aqara zijn (namelijk de deur- en raamsensor P2).

De Aqara M3 is rechthoekig, terwijl de M2 rond was.

Overstappen van de oude naar de nieuwe hub zou geen probleem moeten zijn, want er is gezorgd voor een migratieplan. Automatiseringen van de M3-hub worden lokaal uitgevoerd, wat gunstig is voor de reactietijd. Verder kunnen meerdere hubs elkaars rol overnemen. Als de hoofdhub uitvalt, kan een andere hub de uitvoering van scènes en automatiseringen overnemen, dankzij een zelfherstellend proces in het netwerk.

In China kost de Aqara M3-hub rond de 120 euro, maar er lijkt op dit moment eerder sprake van schaarste, waardoor de prijs wordt opgedreven. De M2 ligt momenteel voor de helft van die prijs in de winkel (60 euro). De M3 zal waarschijnlijk ook voor ongeveer die prijs verkrijgbaar zijn. Wie meer wil weten kan al een gebruikershandleiding met installatie-instructies in het Chinees te vinden (PDF). De tekst is misschien wat moeilijk leesbaar, maar aan de hand van de afbeeldingen krijg je al een goed idee wat er mogelijk is.

M3 is een verbeterde M2

Zoals inmiddels wel duidelijk is geworden neemt de M3 veel van de functies van de M2 over, maar voegt daar toch een paar belangrijke verbeteringen aan toe. Je kan bijvoorbeeld een Matter over Thread-lamp van Nanoleaf toevoegen aan je Aqara-installatie en vervolgens gebruik maken van de automatiseringen van Aqara. Je zit dan minder vast aan alleen de Aqara-accessoires.

Mogelijk wordt de internationale versie van de hub aangekondigd op CES 2024, dat volgende week van start gaat.