Aqara Ceiling Light T1M: design en uiterlijk

Slimme plafondlampen zijn inmiddels vrij gangbaar. Bij de meeste fabrikanten van slimme lampen vind je vaak al meerdere modellen. Meestal bestaan ze uit een ronde cirkel met een kunststof rand. Aqara bracht eerder al de L1-350 en de T1 uit. Deze nieuwe Aqara T1M is een evolutie van het laatstgenoemde model, maar heeft iets bijzonders: een gekleurde rand die los aan te sturen is.

De lamp is alleen verkrijgbaar in een diameter van 50cm en dat is vrij fors. Het grote formaat maakt ‘m minder geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld een hal. De marketingfoto’s van Aqara wekken de indruk dat de lamp bedoeld is voor een gigantische woonkamer in een bovenmodaal appartement. Ik had liever gezien dat er ook nog een kleinere variant was verschenen. Eerder bracht Aqara de LI-350 uit in de formaten 35cm en 50cm en dat is een betere keuze.

De hoofdlamp in het midden kan alleen wit licht verspreiden. Dit varieert van warm tot koel (2700 Kelvin tot 6500 Kelvin). De hoofdlamp bestaat in feite uit 72 kleine ledlampjes, elk voorzien van een diffuser, oftewel een transparant plastic bolletje met structuur, waardoor het licht in alle richtingen wordt verspreidt. Deze ledlampjes zitten verstopt achter een grote plastic schijf, die het licht nog meer verspreidt. Zo krijg je een egaal licht. De lamp heeft een maximale helderheid van 3450 Lumen en dat is een behoorlijke bak licht. Het verbruik is dan ook wat hoger dan je van een normale slimme lamp gewend bent, namelijk 30 Watt.

Wat opvalt aan de binnenkant van de lamp is dat de warme en koele ledlampjes afwisselend zijn geplaatst. Kies je voor warm licht, dan zullen de warme ledlampjes wat feller gaan schijnen (en andersom).

In het midden van de lamp zie je de led-driver, die waarschijnlijk door een externe fabrikant (Yeelight of Opple) is gemaakt.

De gekleurde ring eromheen kan wél allerlei kleuren laten zien. In feite is hiervoor de eerder verschenen Aqara T1-lightstrip gebruikt. Je zou dit zelf kunnen namaken door een lightstrip aan de buitenkant van je lamp te plakken, maar dan mis je het subtiele effect van de ‘melkglazen’ rand die het licht diffuus verspreidt. Een andere optie is om de zelfgeplakte lightstrip aan de bovenkant tegen het plafond te laten schijnen, maar dan zie je elke oneffenheid. De Aqara T1M heeft dat zeer fraai opgelost. Je kunt de gekleurde ring instellen op allerlei tinten, kleurverlopen en animaties voor wat extra sfeer. De lamp bestaat uit 26 zones, die je apart kunt instellen. Je kunt bijvoorbeeld een ronddraaiend regenboogeffect kiezen.

Maar dat is niet alles: je kunt deze ring ook gebruiken voor je automatiseringen. De ring kan bijvoorbeeld rood kleuren en/of knipperen als er een raam of deur openstaat, als er iemand aanbelt of als er ergens lekkage is.