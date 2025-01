Is er een techbeurs, dan is Aqara erbij. Zo ook bij de CES 2025, waar Aqara de nieuwste line-up voor 2025 onthuld heeft. Er zitten veel Amerikaans georiënteerde producten bij, maar er zijn ook EU-varianten van nieuwe producten. De meest interessante zijn de Panel Hub S1 Plus, Touchscreen Dial V1 en de nieuwe Doorbell Camerea Hub G410. Daarnaast komt er nog een nieuwe goedkope Matter Controller van Aqara, die dient als hub voor alle smart home-producten van het merk.

Aqara’s CES 2025 line-up: smart home-display en meer

Om te beginnen komt Aqara met een eigen smart home-display, genaamd de Panel Hub S1 Plus. Dit is een interactief scherm voor aan de muur, voorzien van een 6,9-inch display voor het bedienen van je accessoires in huis. Je bevestigt deze aan een traditionele lichtschakelaar en heeft widgets voor het bedienen voor al je Aqara smart home-producten. Hij toont onder andere de livestream van je beveiligingscamera’s. Doordat hij op een lichtschakelaar gemonteerd is, kun je er tot twee lampen bedraad mee bedienen. Er zit dual-band wifi op en fungeert als Zigbee-hub en Matter-bridge. De Planel Hub S1 Plus verschijnt later deze maand in de EU en is gebaseerd op de MagicPad S1 Plus die eerder al in Azië verscheen.

Niet geheel toevallig komt Apple volgens geruchten dit jaar ook met een smart home-display op de markt. Deze zou al in het voorjaar aangekondigd kunnen worden en zou vergelijkbare functies krijgen als het nieuwe display van Aqara.

Een ander interessant product is de Touchscreen Dial V1. Dit is een draaiknop met 1,32-inch display waarmee je tot twee bedrade verbonden lampen kunt bedienen. Maar dankzij het scherm bedien je ook andere smart home-producten draadloos, zoals lampen en gordijnen. Je kunt er ook de temperatuur van geschikte thermostaten mee bedienen. Bovendien zit er een ingebouwde temperatuur- en vochtigheidssensor in. De Europese versie verschijnt nog deze maand.

Opvolger Aqara G4-deurbel

Een van de beste HomeKit-deurbellen is wat ons betreft de Aqara G4-deurbel, vooral omdat je deze zowel draadloos als bedraad kan gebruiken en hij behoorlijk betaalbaar is. Nu komt Aqara met de Doorbell Camera Hub G410. Deze ziet er nagenoeg hetzelfde uit als de G4-deurbel, maar dan met verbeterde camera en extra functies. Er zit nu een 2K-resolutiecamera in (was 1080p), met een kijkhoek van 176 graden (was 162 graden). Waar je als Apple-gebruiker wel rekening mee moet houden, is dat de resolutie via de Woning-app altijd maximaal 1080p is. De verbeterde 2K-resolutie zie je dus alleen via de Aqara-app. De nieuwe versie is voorzien van dual-band wifi, Thread en Zigbee. Nieuw is dat je hem ook kan gebruiken als hub voor Aqara-accessoires.

Over hubs gesproken: de Hub M100 is ook gloednieuw. Deze heeft hetzelfde compacte ontwerp als de Hub E1 en is een soort stickje met usb-a-poort die via een simpel stekkertje in het stopcontact steekt. Er zit niet alleen wifi en Zigbee, maar ook Thread in. Hij fungeert ook als Thread Border Router voor andere accessoires en als Matter-bridge voor Aqara Zigbee-apparaten.

Tot slot komt Aqara nog met een aantal andere sensoren. De al eerder aangekondigde Light Switch H2 en Dimmer Switch H2 komen respectievelijk later deze maand en ergens in dit kwartaal. Er is wel nog een nieuwe Presence Multi-Sensor FP300 en een Climate Sensor W100. De Presence Multi-Sensor detecteert aanwezigheid via mmWave. Je kunt deze gebruiken voor bijvoorbeeld het automatiseren van lampen. Het is geavanceerder dan een bewegingssensor, omdat die alleen maar checkt op beweging en niet op aanwezigheid van een stilzittend persoon. De Climate Sensor W100 meet de temperatuur en luchtvochtigheid in huis en bevat een display voor het tonen van de metingen. Er zitten ook knoppen op om bijvoorbeeld een Aqara-thermostaat te bedienen. De Climate Sensor W100 werkt met Thread en Zigbee.