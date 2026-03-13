De iPhone-handleiding van Apple beschrijft alle basishandelingen, zoals het in gebruik nemen van de iPhone en de vele functies. Voor elk model heeft Apple een aparte handleiding met instructies, terwijl je voor de verschillende iOS-versies ook handleidingen kunt downloaden met uitleg over de functies die erin zitten. We bespreken hieronder de iPhone-handleidingen zelf en het in gebruik nemen van je iPhone voor beginners.

iPhone-handleiding downloaden

Heb je net een nieuwe iPhone, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Op iCulture vind je heel veel iPhone-tips waarmee je als nieuwe gebruiker aan de slag kunt. Maar als de iPhone nieuw voor je is, kunnen er soms dingen nog niet helemaal duidelijk zijn. Hoe zet je de iPhone aan? Hoe installeer je apps? Waar vind je de instellingen? In zo’n geval kan de iPhone-gebruiksaanwijzing van pas komen, want daarin staat voor elk knopje wat de functie is. Apple heeft een online iPhone-gebruikershandleiding waar je gemakkelijk doorheen kunt klikken. De handleiding is geoptimaliseerd voor elk apparaat, dus je kunt op het ene apparaat lezen, terwijl je ondertussen op de iPhone alle mogelijkheden ontdekt.

De iPhone-handleiding is te vinden op deze pagina bij Apple.

Handleiding iPhone downloaden als boek

Wil je de oude iPhone-handleiding meenemen als digitaal boek op je iPhone of iPad? Dan is het ook mogelijk om deze vanuit de iBooks Store te downloaden, bijvoorbeeld de iPhone-handleiding voor iOS 16.x. Dit is ook de laatste iOS-versie waarvoor Apple een boekvariant heeft uitgebracht. Voor nieuwere handleidingen moet je terecht op de website van Apple.

Je vindt deze gebruiksaanwijzing door de Boeken-app te starten en te zoeken naar ‘iPhone gebruikershandleiding’. Vaak zijn er meerdere varianten, afgestemd op de iOS-versie die jij hebt geïnstalleerd. Heb je een specifieke versie van iOS, zoek dan naar ‘handleiding’ in combinatie met het versienummer en de toestelnaam.

iPhone 17 handleiding (alle modellen)

De iPhone 17-serie bestaat dit jaar uit drie toestellen, al kun je de iPhone Air ook wel meerekenen. Verder heb je naast het standaardmodel iPhone 17 ook nog de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. De iPhone Air is een nieuwe, ultradunne iPhone en sinds dit jaar hebben alle toestellen het ProMotion-scherm. Op deze website kun je de digitale handleiding openen per model en door de verschillende thema’s van de desbetreffende onderwerpen scrollen.

iPhone 16 handleiding (alle modellen)

De iPhone 16-serie bestaat dit keer niet uit vier, maar zelfs vijf modellen. Van de iPhone 16 tot aan de iPhone 16 Pro Max en de later aangekondigde iPhone 16e. In de iPhone 16 (Plus) en iPhone 16 Pro (Max) zit de nieuwe cameraregelaar. Op deze website kan je de digitale handleiding openen per model en door de verschillende thema’s van de desbetreffende onderwerpen scrollen.

iPhone 15 handleiding (alle modellen)

De iPhone 15-serie uit 2023 bestaat wederom uit vier modellen, van de iPhone 15 tot en met de iPhone 15 Pro Max. Vooral het grootste model valt op, want dit biedt als eerste een camera met 5x optische zoom. Download hier de iPhone 15 handleiding alle modellen. Je kunt per model doorklikken naar een specifieke pagina met meer info.

iPhone 14 handleiding (alle modellen)

De iPhone 14-serie uit 2022 bestaat uit vier modellen, met als nieuwkomer de iPhone 14 Plus. Deze serie valt op omdat er maar twee schermformaten zijn: twee modellen met 6,1-inch scherm en twee modellen met 6,7-inch scherm, elk in een gewone en Pro-uitvoering. Ook deze generatie heeft MagSafe, 5G en het platte design dat we van de voorgangers gewend zijn. Download hier de iPhone 14 handleidingen voor alle modellen.

iPhone 13 handleiding (alle modellen)

De iPhone 13-serie uit 2021 bestaat uit vier modellen. De nadruk lag bij deze generatie vooral op verbeteringen voor de camera. Download hier de iPhone 13 handleidingen voor alle modellen. Er is ook een reparatiehandleiding in PDF-formaat voor alle modellen, dus niet alleen de iPhone 13.

iPhone 12 handleiding (alle modellen)

De iPhone 12-serie uit 2020 bestaat uit vier modellen. Deze serie kreeg een nieuw design met platte zijkanten en ondersteunde voor het eerst MagSafe, de magneetring voor opladers en andere accessoires. Bovendien werd voor het eerst ondersteuning voor 5G geboden. Download hier de iPhone 12 handleidingen voor alle modellen (ook als PDF).

iPhone SE gebruikershandleiding

De iPhone SE is er in drie generaties: van het eerste model uit 2016, dat te herkennen is aan de platte zijkanten, tot de opvolgers uit 2020 en 2022, die een wat ronder uiterlijk hebben gekregen. Voor alle modellen kun je de handleiding hier vinden. Ook is er een reparatiehandleiding (PDF) voor de derde generatie.

Oudere iPhones

Apple heeft ook nog iPhone gebruiksaanwijzingen voor courante en oudere iPhones beschikbaar. Zo vind je op de website van Apple bijvoorbeeld de iPhone 7 Plus handleiding, maar ook nog de handleiding voor de eerste generatie iPhone SE of de iPhone 6s gebruiksaanwijzing. Je vindt alle handleidingen op deze pagina. Draait je iPhone op de nieuwste iOS-versie, dan vind je hier ook de iPhone-gebruikershandleiding voor. Daarnaast vind je oudere handleidingen voor iOS 12, iOS 13 enzovoort.

iPhone voor beginners: iPhone in gebruik nemen

Je hebt een nieuwe iPhone en wilt meteen aan de slag gaan? Hieronder zie je hoe het stapsgewijs instellen van de iPhone werkt. We hebben een apart artikel iPhone voor beginners, waarin we vertellen hoe het installeren van apps en dergelijke werkt.

Zodra je de iPhone voor het eerst uit de doos haalt en inschakelt, moet je een aantal stappen volgen. Bij deze stappen maak je bijvoorbeeld verbinding met het draadloze netwerk, stel je je Apple ID in en zorg je dat de taal op Nederlands is ingesteld. We beginnen meteen!

Stap 1: iPhone inschakelen

Schakel de iPhone in door de aan/uitknop even ingedrukt te houden. Deze platte knop vind je meestal aan de zijkant of aan de bovenkant. Je wordt begroet door een Hallo-scherm. Indien van toepassing stop je ook meteen een simkaart in je iPhone.

Stap 2: Taal en regio kiezen

Je wilt je nieuwe iPhone natuurlijk in het Nederlands gebruiken. Tik op de gewenste taal en je gaat door naar de volgende stap, waar je de gewenste regio kunt kiezen, bijvoorbeeld ‘Nederland’.

Stap 3: Verbinding maken en activeren

Voordat je iPhone geactiveerd kan worden, moet je verbinding maken met een draadloos netwerk. Vervolgens geeft Apple wat uitleg over je privacy.

Stap 4: Face ID en code instellen

Om je gegevens goed te kunnen beschermen, kun je twee methoden gebruiken: een gezichtsscan met Face ID of een toegangscode. Voor Face ID volg je de aanwijzingen op het scherm, waarbij je je hoofd twee keer voor de camera moet ronddraaien. De toegangscode is bij voorkeur 6 cijfers lang en is moeilijk te raden. Gebruik dus niet je geboortedatum. Je kunt ook een complexe toegangscode met letters, cijfers en symbolen instellen.

Stap 5: Backup terugzetten of nieuw inrichten?

Is dit je allereerste iPhone? Dan zul je het toestel handmatig voor de eerste keer moeten inrichten. Dit houdt in dat je nog een aantal stappen op het scherm moet uitvoeren. Heb je al eerder een iPhone gehad, dan kun je de back-up terugzetten vanuit iCloud of vanuit een lokale kopie op je computer.

In alle gevallen moet je je Apple ID instellen, zodat Apple je gegevens met iCloud kan synchroniseren. Je hebt een Apple ID nodig om überhaupt een iPhone te kunnen instellen en om gebruik te kunnen maken van de diverse Apple-diensten.

Er volgen nu nog meer stappen, zoals het instellen van locatievoorzieningen en Siri, het delen van statistieken met Apple en het kiezen van de weergave (extra grote iconen, True Tone en dergelijke).

Stap 6: Je bent er klaar voor!

Heb je alle stappen doorlopen, dan is je iPhone klaar om gebruikt te worden. Heb je gekozen voor het terugzetten van een reservekopie via iCloud, dan worden eerst de belangrijkste instellingen teruggezet. Daarna worden de apps opnieuw geïnstalleerd, maar dit ongemerkt op de achtergrond. In de tussentijd kun je je iPhone gewoon blijven gebruiken. Hij kan door al deze achtergrondprocessen wel wat warm en traag worden, maar geen nood: als je het proces rustig z’n gang laat gaan is het binnen een paar uur klaar.

Je kunt je iPhone in de tussentijd wel blijven gebruiken.

Je kunt van start gaan met het aanpassen van wat instellingen van je iPhone of het installeren van wat apps. Wat je nog meer kunt doen, lees je in onze gids iPhone voor beginners.

