De VOCOlinc Ripple is een geurverspreider en luchtbevochtiger met HomeKit. Je kunt zelf je geurolie kiezen en de ingebouwde lamp en de luchtbevochtiger via HomeKit afzonderlijk aansturen. In deze review lees je hoe de VOCOlinc ons tijdens het testen is bevallen.

Je herinnert je misschien nog wel de Vocolinc MistFlow, waar we eerder dit jaar een review over hebben geschreven. De VOCOlinc Ripple Mini Aroma Diffuser die we hieronder bespreken kan ook als luchtbevochtiger gebruikt worden, maar heeft eigenlijk een heel ander doel: het verspreiden van geur. Je kunt hiervoor essentiële olie gebruiken met keuze uit heel veel geuren: eucalyptus, pepermunt, lavendel; wat je maar wilt. Met een prijs van 35 euro is de Vocolinc Ripple ook nog eens veel betaalbaarder dan de Rituals geurverspreider, die we ook hebben gereviewd. Een pluspunt is dat deze VOCOlinc met HomeKit werkt.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in december 2021 en bespreekt de situatie op dat moment. De VOCOlinc Ripple is beschikbaar gesteld door de fabrikant.



VOCOlinc Ripple geurverspreider in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de VOCOlinc Ripple:

Geurverspreider met appbediening, werkt ook met HomeKit

Werkt ook met Amazon Alexa en Google Assistent

Tank van 220 ml, voor 8 uur continu gebruik

Diffuser schakelt automatisch uit als de tank leeg is

Geschikt voor ruimtes tot 30m2

Kan ook gebruikt worden als luchtbevochtiger

Ultrasoon, maakt nauwelijks geluid

Slimme functies in VOCOlinc-app

Ingebouwde kleurlamp (moodlight) met 16 miljoen kleuren, ook te bedienen in HomeKit

Werkt op wifi (alleen 2,4GHz)

Te gebruiken met je favoriete geurolie

Hoogte 16 cm, doorsnee 11,2 cm

Verkrijgbaar voor €35,99

Momenteel alleen beschikbaar via de VOCOlinc-shop

VOCOlinc Ripple: design en uiterlijk

Deze geurverspreider is in feite een opvolger van de Vocolinc Flowerbud die voor 60 euro in de winkel ligt. De Ripple is kleiner en goedkoper – en zo voelt ‘ie ook aan. Alle onderdelen zijn van lichtgewicht plastic en bij het uitpakken maakte ik me dan ook even zorgen of ik met iets van de Action te maken had. Bij een officieel HomeKit-product verwacht je iets meer… uitstraling en iets wat lekker zwaar in de hand voelt. Gelukkig is het geen gammele constructie en ziet de Ripple er op afstand prima uit. Je moet alleen niet te dichtbij komen of ‘m oppakken, want dan oogt en voelt het wel wat goedkoop.

De bovenkant van het apparaat moet overigens een golvende zee voorstellen, maar dat zie je alleen als de lamp uit staat en je vrij dichtbij bent:

De VOCOlinc Ripple bestaat uit een waterreservoir, een deksel en een decoratieve huls daaromheen. De meegeleverde stroomadapter steek je aan de achterkant erin. Aan de voorkant vind je knopjes voor verstuiver, timer en licht aan/uit. Je kunt het apparaat bedienen met deze fysieke knoppen, zonder dat je een smartphone nodig hebt. Maar dan mis je wel alle mogelijkheden van HomeKit of de eigen app.

Ingebruikname van de VOCOlinc Ripple

Het gebruik van deze geurverspreider is simpel: je vult het reservoir met water, doet er een paar druppeltjes aroma-olie in en drukt op de knoppen om verstuiver en lamp in te schakelen. Om een indruk te krijgen van de verdere kosten: ik kocht bij Holland & Barrett flesjes van het huismerk De Tuinen in de geuren Eucalyptus, Pepermunt en Relax (30ml voor €5,59 of 10ml voor €3,91). Daar kun je behoorlijke tijd mee doen. Vanwege de oude verpakking was dit flink afgeprijsd. Als je duurdere etherische of essentiële olie wilt is er ook keuze genoeg, bijvoorbeeld die van Kneipp. Het maakt eigenlijk niet uit wat je gebruikt, als het maar geschikt is voor watergebaseerde geurverspreiders.

Uiteraard willen we ook de slimme functies gebruiken. Je kunt daarvoor de VOCOlinc-app installeren en een account aanmaken, maar het is slimmer om het accessoire gewoon aan de Woning-app toe te voegen door de code op de achterkant te scannen. De VOCOlinc Ripple verschijnt daarna als ventilator en moodlight in de Woning-app. Ventilator is eigenlijk wel grappig, want dat is het helemaal niet. De Ripple werkt met ultrasone golven om het water te laten borrelen. Een ventilator of iets met ronddraaiende schoepen komt er niet aan te pas.

Net als bij de VOCOlinc MistFlow kun je kiezen uit HomeKit Mode of Multi-System Mode (voorheen heette dit Performance Mode). Wij kozen voor HomeKit Mode, want daarmee heb je alle HomeKit-functies tot je beschikking en hoef je geen account aan te maken. De Multi-System Mode is handig als je ook Alexa en Google Assistent wilt gebruiken, maar daarbij moet je een account aanmaken en inloggen, waarna je gegevens op de server van VOCOlinc worden bewaard. Dan toch liever HomeKit. Bij het toevoegen aan HomeKit kun je verder aangeven of je de Ripple als één of twee tegels in de Woning-app wilt zien.

Het instellen van de Ripple kost nog geen vijf minuten. Ik heb het als erg simpel ervaren, zeker als je voor HomeKit kiest. De Woning-app stelt zelfs nog wat automatiseringen voor, bijvoorbeeld activeren met een slimme knop (Flic in mijn geval), activeren als de eerste persoon thuiskomt en dergelijke. Dit kun je uiteraard ook nog later doen.

VOCOlinc Ripple in gebruik

Na het vullen van het reservoir start je de bevochtiger (ventilator) en kies je een leuke kleur uit die bij je stemming past. Met de knoppen op het apparaat kun je slechts zes kleuren kiezen, maar via de VOCOlinc-app en de Woning-app zijn het 16 miljoen kleuren.

De app biedt iets meer mogelijkheden, bijvoorbeeld lichteffecten (Flow, Blink of Breathe), het interval en de gewenste helderheid. De combinatie sla je eventueel op als favoriet. In de Woning-app is de Ripple gewoon een lamp, waarvan je de helderheid, kleur en kleurtemperatuur kunt aanpassen en automatiseringen kunt toevoegen. In de VOCOlinc-app heb je wat meer mogelijkheden.

De eigenschappen van de geurverstuiver zijn afzonderlijk in te stellen, alsof het een compleet ander apparaat betreft. De timer en het tijdschema zijn ook apart in te stellen, onafhankelijk van de moodlight. Wat me verder opviel is dat je maar twee standjes voor de verstuiver kunt kiezen (1 of 2) terwijl je bij de Vocolinc MistFlow specifieker kunt aangeven welke luchtvochtigheid je wilt.

De Ripple schakelt uit op basis van ingestelde timer of tijdschema, maar ook als het reservoir leeg is. Ook dit is een verschil met de MistFlow, want die stopt als de gewenste luchtvochtigheid is bereikt. De waterdamp kringelt omhoog zonder dat het neerdaalt op tafel, dus je hoeft niet bang te zijn voor een waterbad of voor schade aan je meubels. Wel had ik graag gezien dat je bij een lege tank een notificatie krijgt van de Woning-app of eigen app, zodat je weet dat je moet bijvullen.

Ripple met en zonder HomeKit bedienen

Je vraagt je misschien af of je via HomeKit alle functies kunt bedienen. Dat is helaas niet zo. Net als bij de eerder besproken Aqara G3-camera vind je de leukste opties in de app van de fabrikant zelf. Het gaat hier om functies die in HomeKit nog helemaal niet mogelijk zijn.

Zo kun je in de VOCOlinc-app kiezen voor de lichteffecten Flow, Blink en Breathe die je niet in de Woning-app tot je beschikking hebt. Bij deze effecten kun je vervolgens zelf de gradientkleuren en de intervallen kiezen waarmee de kleuren elkaar opvolgen. Ook dit is niet in HomeKit te regelen. Je kunt effecten opslaan in de VOCOlinc-app en ze vervolgens vanuit dezelfde app activeren. Handig is ook dat VOCOlinc ondersteuning biedt voor Siri Shortcuts, waardoor je toch sommige handelingen met Siri kunt regelen. Wat de waterverstuiver betreft, kun je in de VOCOlinc de intensiteit instellen en in HomeKit niet. Uiteindelijk gaat het maar om een beperkt aantal functies die alleen via de VOCOlinc-app beschikbaar zijn en als je eenmaal je favoriete instellingen hebt gevonden zul je er niet zoveel meer aan morrelen.

VOCOlinc Ripple als geurverspreider

De grote vraag is natuurlijk: werkt het ook? Bij de Rituals geurverspreider merk je duidelijk als het apparaat inschakelt: je ruikt het huisparfum. Bij de Ripple is het allemaal wat subtieler, ook omdat het niet zozeer draait om het ‘parfumeren’ van je kamer, maar om subtiele geurtjes van pepermunt en rozemarijn. Bijvoorbeeld voor naast je bed of in de badkamer. Ik zou vanwege de heftige geur niet zo snel de Rituals op mijn nachtkastje zetten, maar de Ripple wel. Nog even afgezien van het feit of je het apparaat mooi genoeg vindt om zo prominent neer te zetten.

Eerlijk gezegd: Het is niet zo dat je duidelijk de geur ruikt als je de kamer in komt. Het is niet zo dat je tegen een muur van geur aanloopt. Misschien moet je meer olie gebruiken (ik gebruikte een stuk of vijf druppels) of is het effect bewust heel subtiel, waardoor je onbewust in de juiste mood komt. In plaats van een geurverspreider zou je natuurlijk ook een geurkaars kunnen gebruiken, maar die kun je niet op afstand regelen en heeft nog wat andere nadelen, zoals chemische/schadelijke verbrandingsgassen en risico op brand.

Score 8 VOCOlinc Ripple 35,99 Voordelen + Betaalbaar

Veel mogelijkheden qua lichteffecten en kleuren

Geen speciale cartridges nodig (zoals bij Rituals)

Compact, makkelijk ergens neer te zetten

Werkt goed met HomeKit

Makkelijk te installeren en te gebruiken Nadelen – Iets te goedkoop uiterlijk

Slechts twee verstuiver-standen

Conclusie VOCOlinc Ripple review

De Ripple is een prima geurverspreider die bovendien heel betaalbaar is. Die lage prijs heeft wel tot gevolg dat het allemaal wat goedkoop aanvoelt: het bestaat voornamelijk uit glimmend wit plastic van het soort dat niet erg ‘premium’ oogt. Gelukkig trekken de moodlight en de waterdamp alle aandacht, waardoor het wat minder opvalt. Het feit dat je zowel via HomeKit als via de VOCOlinc-app kunt bedienen en daarbij de functies van de geurverspreider (‘ventilator’) en de moodlight (‘lamp’) apart kunt regelen, vind ik een pluspunt. De bediening en installatie zijn ook erg simpel.

Als grootste verbeterpunt zou ik graag een melding willen hebben als de watertank leeg is. En ik zou best een paar tientjes meer willen uitgeven voor een iets luxer ogende variant. Zeker als je je (niet-technische) partner wilt overtuigen dat je een slim apparaat in huis wilt halen, helpt het als het mooi oogt. De eerder besproken Rituals-geurverspreider zal bij je partner sneller in de smaak vallen.

De VOCOlinc Ripple is alleen verkrijgbaar via VOCOlinc zelf, maar de eerdere modellen vind je ook bij Amazon.nl en Amac. We verwachten dan ook dat de VOCOlinc Ripple daar op termijn ook te koop zal zijn.