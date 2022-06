We bespreken deze week allerlei nieuwe functies in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura. Soms is een functie exclusief voor een bepaald platform, maar er is een reeks functies die op alledrie de systemen werken. Die functies komen hier aan bod. Dat een functie beschikbaar is voor alle besturingssystemen, wil overigens niet zeggen dat het op alle toestellen werkt. Bekijk ook ons artikel met iOS 16 functies op oudere iPhones zodat je kunt controleren of alles voor jou gaat werken.

#1 Berichten bewerken, ongedaan maken, SharePlay en meer

In de Berichten-app vinden we veel verbeteringen en nieuwe functies die allemaal op alle platformen werken. Je kunt reeds verzonden berichten bewerken en zelfs helemaal verwijderen uit het gesprek. Heb je een gesprek verwijderd, dan kun je deze in een speciale map terugvinden en binnen 30 dagen nog terugzetten.

Naast berichten bewerken, terugtrekken en verwijderen kun je vanaf de nieuwste updates ook beter samenwerken in Berichten. SharePlay werkt namelijk ook in Berichten waardoor je makkelijk samen naar muziek kunt luisteren of een film kunt kijken. Voorheen moest je hiervoor per se met elkaar FaceTimen. Werk je samen met een groep in een document, dan word je via Berichten op de hoogte gehouden van bewerkingen.

Bekijk ook iMessage-berichten wijzigen vanaf iOS 16 en macOS Ventura doe je zo Je kan vanaf iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura eindelijk reeds verstuurde iMessage-berichten wijzigen. Het aanpassen van iMessage-berichten is een fluitje van een cent, maar je moet wel snel zijn.

#2 Samenwerken in Safari, Pages, Notities, Numbers en Keynote

We noemden het al even, maar via iMessage kun je samenwerken in allerlei apps. Dat werkt ook via FaceTime. Je kunt bijvoorbeeld een presentatie delen in een iMessage groep of FaceTime groepsgesprek. De deelnemers worden automatisch toegevoegd aan het document, zodat je binnen de kortste keren met z’n allen kunt bewerken. Als iemand een bewerking doet, zie je dit bovenin het iMessage groepsgesprek terug. Het gesprek wordt daarmee een essentieel onderdeel van je project.

Deze functie is niet beperkt tot apps van Apple. Ontwikkelaars kunnen met de Collaboration API ook deze functionaliteit inbouwen. We verwachten dat onder meer teken-apps hier gebruik van zullen maken.

#3 iCloud foto’s laat je eenvoudiger delen met je geliefden

Binnen je gezin kun je met de updates van dit najaar een gedeeld fotoalbum maken. Het wordt zo eenvoudig om foto’s te delen met je gezin. Maak je een nieuwe foto, dan gebruik je een nieuwe knop bovenin in de Camera-app om aan te geven of de foto naar het gedeelde album moet of niet. Dat is net zo simpel als het in- en uitschakelen van Live Foto’s.

Ben je ergens aanwezig en maak je foto’s, dan krijg je achteraf ook slimme suggesties voor delen. Als jouw contact(en) ook hier aanwezig waren, kan jouw apparaat dit herkennen en een suggestie doen. Voor gedeelde albums is het mogelijk om regels in te stellen voor welke foto’s je deelt. Dat kan bijvoorbeeld alles vanaf een bepaalde datum zijn of alleen foto’s met bepaalde personen erop.

#4 Apple Kaarten: vernieuwde weergave, tussenstops en meer

Met Apple Kaarten in iOS 16 (en de andere updates) kun je dit jaar eindelijk genieten van de vernieuwde weergave. Hier vind je meer details over de straat en kun je nauwkeuriger navigeren. Over navigeren gesproken: voor autoritten is het mogelijk om echte tussenstops in Apple Kaarten te maken. Dit gaat veel verder dan de al bestaande mogelijkheid om slechts te kiezen uit wat voorgestelde winkels en restaurants.

Bekijk ook Deze verbeteringen komen naar Apple Kaarten in iOS 16 Ook Apple Kaarten krijgt wat aandacht van Apple in iOS 16. Er zitten langverwachte functies in en ook wat kleinere verbeteringen, die écht handig zijn. Lees hier wat er nieuw is.

#5 Passkeys zijn de toekomst van wachtwoorden

Deze functie werkt niet alleen op iOS 16, iPadOS 16 en macOS 13, maar het moet ook op Windows en Android werken. Passkeys zullen wachtwoorden vervangen en zijn onaantastbaar door phishing-scams. Als gebruiker komt het erop neer dat je geen wachtwoord meer hebt en dat je slechts met een Face ID of Touch ID scan kunt inloggen in een app of website. De dienst die je gebruikt, moet hier wel ondersteuning voor implementeren. Wil je meer weten over de achterliggende techniek, dan raden we je aan om onze uitleg van Passkeys te lezen.

Bekijk ook Apple Passkeys vervangen je wachtwoorden: zo werkt het In deze uitleg vertellen we wat Apple Passkeys zijn en hoe ze wachtwoorden gaan vervangen. Apple kondigde passkeys aan als een nieuwe beveiligingsfunctie tijdens WWDC 2022

#6 Tijdens FaceTime wisselen tussen apparaten dankzij Handoff

Ken je dat? Dat je met iemand aan het FaceTimen bent en dat je eigenlijk zou willen overschakelen naar een ander apparaat? Nou, dat kan dus binnenkort! Dankzij Handoff kun je een gesprek zo van je iPhone naar je Mac overzetten en van je iPad naar je iPhone (en andere combinaties). Het werkt met FaceTime en FaceTime Audio.

#7 Compleet vernieuwde Woning-app en nieuwe HomeKit functies

De Woning-app in iOS 16 heeft een nieuw ontwerp gekregen dat veel toekomstbestendiger is. Als je de app opent, zie je meteen het nieuwe design. In het kort zijn er geen tabbladen meer voor kamers en kun je snel categorieën bekijken, zoals verlichting of beveiliging. Daarnaast is het systeem gebouwd op een nieuwe architectuur die vooral bij veel accessoires moet zorgen dat het allemaal sneller werkt. Er is ook ondersteuning voor Matter toegevoegd.

Bekijk ook Dit is er nieuw voor de Woning-app in iOS 16 De Woning-app heeft in iOS 16 en iPadOS 16 een compleet nieuw uiterlijk gekregen met welkome verbeteringen. Ook zijn er nieuwe functies toegevoegd. Lees hier wat er zoal veranderd is.

#8 Mail laat je berichten terugtrekken, inplannen en meer

Het komt niet vaak voor dat de Mail-app veel nieuwe functies krijgt, maar dit jaar kunnen Mail-liefhebbers hun ogen uitkijken. Ongeacht van welke e-mailprovider je gebruikt kun je nu allerlei nieuwe functies gebruiken. Zo kun je een e-mail inplannen voor een later moment. En als je net na het verzenden een foutje ontdekt, kun je de verstuurde e-mail nog ongedaan maken. Daarnaast zitten er handige functies in voor het snel zoeken van berichten en bestanden. Je kunt ook herinneringen krijgen om later op een bericht te reageren. Lees meer over de Mail-app in iOS 16.

Bekijk ook Alle nieuwe functies in de Mail-app voor iOS 16 In dit artikel praten we je bij over de nieuwe functies voor de Mail-app in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura. Het is voor het eerst in lange tijd dat de Mail-app weer veel functies erbij heeft gekregen.

#9 Safari krijgt verbeteringen voor tabgroepen en wachtwoorden

Met Safari tabgroepen kun je verschillende groepen van websites bewaren en van elkaar gescheiden houden. Zo heb je bijvoorbeeld een tabgroep voor je werk, voor privé en voor het plannen van een vakantie. Vanaf het najaar kun je hier meer mee doen. Je kunt tabgroepen delen met anderen en zien welke tabbladen de rest bekijkt. Ook kun je een startpagina instellen voor een tabgroep inclusief eigen achtergrond en favoriete websites.

Bekijk ook Groepeer je tabbladen: zo werken tabgroepen in Safari Met tabgroepen kun je tabbladen zelf indelen in groepen. Handig voor iedereen die altijd veel tabbladen open heeft staan. In deze tip lees je hoe je het gebruikt.

#10 Spotlight kan nu snelle taken uitvoeren

Even snel een timer zetten of een liedje Shazammen kan binnenkort ook vanuit de Spotlight zoekbalk. Ook kun je nu naar afbeeldingen zoeken, maar de mate waarmee je dit kunt doen verschilt wel per toestel. Op de Mac kun je echt zoeken naar afbeeldingen op het internet. Op je iPhone en iPad blijft het beperkt tot afbeeldingen die ooit naar jou zijn gestuurd. Je kunt bijvoorbeeld ‘hond’ intikken om foto’s van een hond te zoeken.

#11 De Weer-app zit eindelijk ook op de iPad en Mac

Eindelijk is het zover: de Weer-app komt naar de iPad en Mac. We hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf iPadOS 16 en macOS Ventura is dat verleden tijd. Maar waarom zetten we het dan in dit artikel waar het juist draait om functies die ook op de iPhone werken? Dat komt omdat er ook nieuwe functies in zitten die je meer informatie bieden over het weer. De tegels met informatie zijn in de Weer-app van iOS 16 interactief. Als je erop tikt of klikt, krijg je meer informatie te zien en kun je beter vooruit plannen met de handige grafieken.

Bekijk ook Weer-app in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura: dit is er nieuw Dit jaar komt de Weer-app eindelijk ook naar de iPad en Mac. Ook op de iPhone-versie komen fijne verbeteringen die we in dit artikel bespreken. Dit zijn alle vernieuwingen voor de Weer-app in iOS 16 en meer.

#12 Nederlands nu toegevoegd aan de Vertaal-app

We hebben al een tijdje een ingebouwde Vertaal-app van Apple, maar voor de Nederlandse taal had je er niks aan. Vanaf het najaar wordt ook Nederlands ondersteund en kun je dus ook via Siri vertalen. Daarnaast kun je ook websites vertalen, wat in onze ervaring erg goed werkt. Safari behoudt de opmaak van een website, maar dan in een andere taal.

#13 Nieuwe Memoji met meer poses en stijlen

Zoals gebruikelijk voegt Apple ook nieuwe Memoji toe op alle platformen. Je kunt nu uit meer poses kiezen en er zijn meer stijlen toegevoegd. Zo is de kleur van de lippen nu neutraler, als je dat wil. Er zijn 17 nieuwe haarstijlen waaronder boxvlechten en krullen. Verder zijn er meer neuzen en kun je nu alle Memoji stickers gebruiken voor je contactfoto in Berichten.

#14 Notities krijgt kleine verbeteringen voor sneller zoeken

In de Notities-app kan het weleens lastig zijn om de juiste notitie te vinden, ook al heb je er de afgelopen dagen nog aan gewerkt. Voor een beter overzicht worden je recente notities nu gegroepeerd in het overzicht op basis van de bewerkdatum. Het zijn groepen voor gisteren, de afgelopen 3 dagen, de afgelopen 7 dagen en meer. Iedere maand wordt apart behandeld. Als notities niet dit jaar zijn gemaakt, worden ze allemaal op één hoop gegooid met andere notities van dat jaar. Je kunt ook een slimme map maken waar notities automatisch belanden op basis van zelfgekozen regels. Dit jaar zijn er meer regels toegevoegd aan deze functie.

#15 Herinneringen krijgt sjablonen, opgemaakte tekst en verbeterde lijsten

Voer je weleens dezelfde taak uit, dan kun je hier een sjabloon voor aanmaken. Dat kan bijvoorbeeld een inpaklijst zijn voor reizen. Deze sjablonen kun je delen met anderen. Als je het hebt uitgevoerd kun je met de nieuwe updates ook een speciale lijst bekijken met informatie over voltooide taken. Je ziet dan bijvoorbeeld hoe laat je het hebt uitgevoerd. Verder kun je tekst nu dik of schuin maken voor extra duidelijkheid. Deel je een lijst met herinneringen, dan krijg je een notificatie bij wijzigingen of als taken worden afgevinkt.

#16 Met de Freeform-app kun je samen tekenen en schetsen

Bel met een groep op FaceTime en teken er samen op los: dat is wat je met de nieuwe Freeform-app kunt doen. Voor vergaderingen en groepsprojecten kan het goed van pas komen om je ideeën te visualiseren. Naast tekeningen kun je ook bestanden toevoegen, zoals geluidsfragmenten, video’s, PDF-bestanden, afbeeldingen en weblinks. Deze app komt later dit jaar beschikbaar.

#17 Maak volglijsten en krijg herinneringen van resultaten met Aandelen

Volg je graag de koers van bedrijven of cryptomunten? Vanaf iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura wordt dat makkelijker met Aandelen. Je kunt dan volglijsten maken en zelf bepalen welke koersen je in een lijst ziet. Zo kun je er bijvoorbeeld een voor tech-aandelen maken en een voor cryptomunten. Verder heb je de mogelijkheid om een herinnering te ontvangen als een bedrijf de resultaten publiceert.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook ons overzicht met de beste iOS 16 functies. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.