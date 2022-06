Apple Pay en de Wallet-app krijgen in iOS 16 weer handige verbeteringen en nieuwe functies. Welke zes verbeteringen gaat Apple dit jaar toevoegen aan Apple Pay en Wallet? We hebben ze voor je op een rij gezet, al kun je ze helaas niet allemaal in Nederland en België gebruiken.

Apple Pay en Wallet in iOS 16

Vorig jaar kreeg de Wallet-app nog een flinke upgrade, met ondersteuning voor deursloten, ID-kaarten en meer. Dit jaar heeft Apple in iOS 16 weer wat nieuws voor Apple Pay en de Wallet-app, al zijn de verbeteringen niet zo groots als de vorige keer. Het zijn voornamelijk kleine verbeteringen die voor ons in Nederland en België interessant zijn. Gebruikers in de VS hebben meer mazzel: die krijgen meer handige nieuwe mogelijkheden erbij.

#1 Apple Pay Later: gespreid betalen met Apple Pay (alleen in de VS)

Apple Pay Later is een nieuwe functie voor online Apple Pay-aankopen voor Amerikaanse gebruikers. Het is een soort variant van Klarna, waarmee je grote aankopen gespreid kunt betalen. Voor de functie heeft Apple een eigen dochteronderneming opgezet, zodat Apple op basis van financiële data kan checken of je hiervoor in aanmerking komt. Met Apple Pay Later wordt een aankoop verspreid over vier gelijkwaardige bedragen, die in een periode van zes weken wordt afgeschreven van je gekozen Apple Pay-kaart. In tegenstelling tot sommige andere diensten, rekent Apple hiervoor geen rente. Doordat Apple alle financiële checks zelf doet, hoeven ze hiervoor niet samen te werken met een bank. Maar voorlopig hebben wij hier niks aan in Nederland en België: het kan alleen gebruikt worden door in aanmerking komende gebruikers in de VS.

#2 Pakjes volgen van online Apple Pay-bestellingen

Als je een online bestelling gedaan hebt, gebruik je misschien wel een app om je pakketje te volgen, bijvoorbeeld de PostNL-app of onze favoriet Parcel. Maar Apple gaat deze functie ook standaard toevoegen aan de Wallet-app. Hierdoor worden bestellingen die je met Apple Pay betaalt bij deelnemende winkels meteen in de Wallet-app gezet, zodat je de status ervan kan volgen. Apple spreekt over ‘deelnemende verkopers’, dus waarschijnlijk zal niet meteen elke verkoper mee doen die Apple Pay ondersteunt. Desalniettemin een handige functie, al vragen wij ons af in hoeverre dit met Nederlandse postbezorgers werkt.

#3 Sleutels delen via apps naar keuze

Het was al mogelijk om autosleutels van Apple’s carkey-functie te delen, bijvoorbeeld als je je auto uit moet lenen. Vanaf iOS 16 werkt dit ook met huissleutels en andere soorten sleutels die je in de Wallet-app opslaat. En bovendien kun je de sleutel eenvoudig delen via een app naar keuze. Behalve de standaard Berichten-app, kan je hem bijvoorbeeld ook versturen via e-mail of WhatsApp. Je kan voor het delen zelf bepalen waar en wanneer de sleutel gebruikt kan worden. Wil je iemand geen toegang geven, dan trek je hem op ieder moment terug.

#4 Vernieuwd betaalscherm op de Mac

Vorig jaar in iOS 15 vernieuwde Apple al het betaalscherm voor online Apple Pay-aankopen op de iPhone en iPad. Met dit nieuwe scherm is het makkelijker om je gegevens te controleren, zoals afleveradres, naam en contactgegevens. In macOS Ventura is ook op de Mac dit scherm aangepast. Je gekozen kaart, contactgegevens en bezorgadres worden nu apart in overzichtelijke blokken weergegeven. Door erop te klikken kun je de gegevens aanpassen. Onderaan zie je duidelijk het totaalbedrag van je aankoop weergegeven.



Persoonlijke gegevens zijn uit de afbeelding verwijderd.

#5 Gebundelde aankopen met één Apple Pay-betaling

Nieuw in iOS 16 is dat Apple zogenaamde gebundelde aankopen voor één Apple Pay-betaling ondersteunt. Dat betekent dat je bij meerdere verkopers een aankoop kan doen en dat deze gezamenlijk in één Apple Pay-betaling afgerekend worden. Apple geeft als voorbeeld een geboekte reis: je vliegtickets, gehuurde auto en hotel boek je allemaal bij verschillende partijen, maar die kun je wel gezamenlijk afrekenen in één Apple Pay betaling. Het is de vraag in hoeverre we dit in Nederland terug gaan zien, want verkopers moeten hiervoor wel het één en ander aanpassen.

#6 ID’s in apps gebruiken (alleen in de VS)

Sinds dit voorjaar bieden enkele staten in de VS gebruikers de optie om een ID zoals een rijbewijs in de Wallet-app te zetten. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden op sommige vliegvelden om je identiteit te controleren. Maar vanaf iOS 16 kunnen ook apps deze gegevens gebruiken. Een app kan je identiteit verifiëren aan de hand van je opgeslagen ID-bewijs in de Wallet-app. Voordat je toestemming geeft, zie je precies welke gegevens gebruikt worden. Het is daarmee een soort van DigiD. Een voorbeeld dat Apple zelf geeft is voor het aanmaken van een account in Uber Eats.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook ons overzicht met de beste iOS 16 functies. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.