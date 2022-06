Vanaf iOS 16 kun je sjablonen maken van je lijsten in de Herinneringen-app. In deze tip leggen we uit waarom je dat zou doen en hoe het werkt.

Sommige herinneringen of taken zijn eenmalig, maar er zijn ook takenreeksen die je met enige regelmaat uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan je koffer inpakken of routines op je werk of in het huishouden. Vanaf iOS 16 kun je daar eenvoudig een sjabloon voor aanmaken. Hierdoor hoef je niet iedere keer opnieuw de taken in te typen.

Sjablonen maken in de Herinneringen-app

Voordat je een sjabloon kunt gebruiken, moet je er één aanmaken. Dat kan op basis van een bestaande takenlijst, maar je kunt ook een nieuwe aanmaken. We leggen uit hoe je een lijst aanmaakt, gevolgd door hoe je daar een sjabloon van maakt.

Lijst maken

Open de Herinneringen-app en zorg dat je in het hoofdmenu terechtkomt. Op de iPad en Mac zie je altijd links het hoofdmenu. Tik onderin het hoofdmenu op Voeg lijst toe. Geef de lijst een herkenbare naam met symbool. De lijst verschijnt in het hoofdmenu. Tik erop. Tik op het scherm om een taak toe te voegen. Herhaal dit voor al je taken.

Je hebt nu een takenlijst aangemaakt. Dit kun je later altijd nog aanpassen. Nu lees je hoe je er een sjabloon van maakt.

Sjabloon maken

Open de takenlijst waar je een sjabloon van wil maken. Tik rechtsboven op de drie puntjes en kies Bewaar als sjabloon. Je sjabloon gebruikt automatisch dezelfde naam als je lijst. Pas dit eventueel aan en tik op Bewaar.

Sjablonen gebruiken in de Herinneringen-app

Nu je een sjabloon of meerdere sjablonen hebt aangemaakt in de Herinneringen-app, is het tijd om ze te gebruiken. Iedere keer als je een sjabloon toevoegt, wordt dezelfde takenlijst opnieuw aangemaakt. Die staat vervolgens los van alle andere keren dat je dat sjabloon hebt gebruikt. Je kunt dus verouderde lijsten verwijderen zonder dat de nieuwe lijsten worden aangetast. Zo voeg je een nieuwe lijst toe op basis van een sjabloon:

Open de Herinneringen-app en zorg dat je in het hoofdmenu terechtkomt. Op de iPad en Mac zie je altijd links het hoofdmenu. Tik onderin het hoofdmenu op Voeg lijst toe. Kies dan bovenin het Sjablonen-tabblad. Kies het juiste sjabloon en pas eventueel de naam aan. Kies dan voor Maak aan. Je vindt je zojuist aangemaakte lijst in het hoofdmenu. Zie je je lijst vaker terugkomen? Dat zijn allemaal individuele lijsten op basis van hetzelfde sjabloon. Klaar met een lijst? Dan kun je hem gewoon verwijderen door op de drie puntjes te tikken en te kiezen voor Verwijder lijst. Het sjabloon blijft bewaard.

Sjablonen in Herinneringen-app delen met anderen

Je kan ook een sjabloon van een lijst in de Herinneringen-app delen met anderen. Het voordeel is dat iemand anders op deze manier niet apart een eigen lijst hoeft te maken, maar dat diegene vanuit jouw sjabloon een takenlijst kan opbouwen. Dit is dus iets anders dan een gedeelde lijst, waar je samen met anderen taken in kan afvinken. Het delen van een sjabloon is zeg maar een kopie, die iedereen na het ontvangen zelf kan gebruiken en aanpassen.

Een sjabloon delen doe je zo:

Open de Herinneringen-app op de iPhone, iPad en Mac. Tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes en kies voor Sjablonen. Achter het sjabloon dat je wil delen tik je op het i’tje, gevolgd door Maak link aan. Het deelmenu wordt geopend. Kies hoe je de link wil delen.

Je kan een link op ieder moment ongedaan maken. Volg de bovenstaande drie stappen en tik dan op Beheer link. Je kan daar de link bijwerken (als je je sjabloon gewijzigd hebt), maar ook opnieuw delen of het delen van de link stoppen.

