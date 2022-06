Dit jaar komt de Weer-app eindelijk ook naar de iPad en Mac. Ook op de iPhone-versie komen fijne verbeteringen die we in dit artikel bespreken. Dit zijn alle vernieuwingen voor de Weer-app in iOS 16 en meer.

Al jaren wordt gevraagd om een Weer-app voor de iPad en worden er grappen gemaakt over krachtige iPads met M1-chips die niet eens de Weer-app kunnen gebruiken. Dit jaar, met iPadOS 16, komt de app dan eindelijk naar de iPad. Ook de Mac krijgt een Weer-app vanaf macOS Ventura. Maar er is nog veel meer nieuw in de Weer-app in iOS 16 en de andere updates.

#1 Weer-app voor de iPad vanaf iPadOS 16

Nadat Apple de Weer-app in iOS 15 op de schop gooide, hoopten we al dat er een jaar later ook een iPad-versie kwam. En dat gebeurt nu! De nieuwe iPad-versie van Weer toont dezelfde informatie als de iPhone-versie, maar dan in een speciaal ontwerp voor het grote scherm. Er is ook een zijbalk waar je in één oogopslag het weer kunt zien van de locaties die je hebt opgeslagen.

Weer werkt ook met Split View, dus je kunt er ook een andere app naast gebruiken en de weergave wordt automatisch aangepast. Het widget voor de Weer-app had de iPad al, maar die is niet veranderd. Je kunt nog steeds een klein, middelgroot en groot widget op je beginscherm plaatsen om ook daar de weersverwachting te kunnen bekijken.

De radarbeelden in de Weer-app op de iPad kun je ook groot afbeelden, zonder dat het helemaal schermvullend wordt. De indeling van de Weer-app is dynamisch, want de informatieblokken met bijvoorbeeld weersvoorspellingen maken dan plaats voor de grotere radarbeelden.

#2 Weer-app voor Mac vanaf macOS Ventura

Ook de Mac krijgt dit jaar een Weer-app. Dit is in feite dezelfde app als op de iPad, maar dan op de Mac. Het enige dat anders is, is het gebrek aan een zijbalk op de Mac. Het is daarmee dus iets lastiger om in één snelle blik het weer op meerdere locaties te bekijken. Je kunt op de Mac ook een widget toevoegen aan het Berichtencentrum om dit op te lossen.



De Weer-app is geopend op de iMac in het midden.

#3 Meer details over de weersverwachting

De Weer-app kreeg in iOS 15 een nieuw ontwerp gebaseerd op tegels met informatie. Deze zijn handig om snel meer te zien over verschillende onderwerpen zoals temperatuur, luchtkwaliteit, wind, luchtdruk en meer. Met de nieuwe update kun je ook op deze tegels tikken voor meer informatie. Zo kun je voor veel onderwerpen per dag en per uur meer informatie vinden.

Dit lost een probleem op waarbij je een paar dagen van tevoren niet kunt zien of het nou in de ochtend, middag of avond gaat regenen. Tik simpelweg op de dag in kwestie en je bekijkt het meteen met duidelijke grafieken erbij. Let op dat de weersverwachting voor over meerdere dagen nog niet altijd heel precies is. Houd het dus wel wat regelmatiger in de gaten als het erg belangrijk voor je is. Naarmate het moment nadert, wordt de voorspelling nauwkeuriger.

#4 Weer-app als animatie op je iPhone-toegangsscherm

Wil je regelmatig op de hoogte worden gehouden van de weersituatie op je huidige locatie? Dan kun je vanaf iOS 16 een Weer-wallpaper instellen. Deze wallpaper laat de weersomstandigheden zien, maar geen tekst en uitleg. Je ziet dus alleen animaties over basale dingen als ‘zon’, ‘regen’, ‘wolken’ et cetera. Regent het, dan stromen de druppels over je scherm. Bij zonneschijn zie je je scherm helder blauw stralen. Behalve op het toegangsscherm, kun je dit doorvoeren naar het beginscherm.

#5 Widgets voor Weer op het iPhone-toegangsscherm

Wie goed oplet, heeft op het bovenstaande screenshot ook al een andere functie gespot. Je kunt namelijk ook widgets toevoegen aan je toegangsscherm, waaronder verschillende Weer-widgets. Zo bekijk je snel de verwachting op je huidige locatie. Er zijn meerdere widgets om uit te kiezen, waaronder maanstand, temperatuur en luchtkwaliteit.

#6 Meldingen voor noodweer

Is er noodweer op komst op één van je opgeslagen locaties of je huidige locatie? Daar krijg je vanaf iOS 16 een melding van, maar alleen als je het van tevoren inschakelt. Het is hiervoor vereist dat je de Weer-app altijd toegang geeft tot je locatie. Zo word je niet pas veel te laat gewaarschuwd voor noodweer.

#7 WeatherKit API voor weersverwachtingen in andere apps

Ook ontwikkelaars van apps kunnen uit de voeten met de vernieuwde Weer-app. Dat kan met de nieuwe WeatherKit API. Een app kan hiermee gegevens uit dezelfde bron putten als Apple’s Weer-app en dit op een stijlvolle manier implementeren. Dit kan op meerdere manieren van pas komen. Een ontwikkelaar kan een eigen weer-app bouwen met een andere insteek dan Apple’s versie, maar wel met dezelfde gegevens. Ook kan een app voor dagjes uit bijvoorbeeld ook het weer bij een attractie tonen zodat je kunt beoordelen of het wel zo’n goed idee is.

#8 Weer-verbeteringen op Apple Watch

Tot slot heeft ook de Apple Watch nog wat verbeteringen voor de Weer-app gekregen. Zo kun je nu maximaal vijftig locaties toevoegen (dit was twintig) en toont de Weer-app op de Apple Watch meer informatie. Je ziet nu namelijk ook de vochtigheid en de zichtbaarheid op je ingestelde locaties.

