Als je in Safari websites wil vertalen wordt de webpagina opnieuw geladen, maar dan in de ‘juiste’ taal. Het werkt helaas nog niet van en naar het Nederlands, maar wel met Engels en andere wereldtalen. Door de ondersteuning voor Engels, komt de functie toch goed van pas. Omdat de lay-out behouden blijft, kun je de pagina bekijken zoals de makers het bedoelen.

Van en naar welke talen kun je vertalen in Safari?

De functie om websites te vertalen bestaat sinds iOS 14 en macOS Big Sur. Omdat het nog relatief nieuw is werkt de vertaalfunctie in Safari alleen met de meest gesproken talen. Nederlands zit daar natuurlijk niet bij, maar we verwachten dat dit in de toekomst wel komt. Het zou ons niet verbazen als dat nog wel een paar jaar duurt.

De vertaalfunctie in Safari is beschikbaar voor de volgende talen:

Engels

Spaans

Chinees

Frans

Duits

Russisch

Braziliaans Portugees

Wil je een website vertalen, dan is het dus belangrijk dat de website geschreven is in één van deze talen (“brontaal”). De ‘nieuwe’ taal moet ook in deze lijst staan (“doeltaal”). Een Franstalige pagina naar het Engels vertalen kan bijvoorbeeld, maar Frans naar Nederlands niet.

De vertaalfunctie is momenteel nog als beta beschikbaar, maar iedereen met de huidige versie van iOS, iPadOS en macOS kan de functie gebruiken.

Websites vertalen met Safari op iPhone en iPad

Allereerst heb je iOS 14 of nieuwer nodig om deze nieuwe functie te kunnen gebruiken. Om een website te vertalen is het belangrijk dat één of meer van de talen die jij spreekt als voorkeurstaal is ingevoerd in de instellingen van je iPhone, iPad en Mac. Dat betekent niet dat je hele toestel meteen op Engels moet zijn ingesteld. Ga hieronder snel naar het onderdeel dat je wil bekijken:

Voorkeurstaal instellen

De voorkeurstaal moet voorkomen in de eerder genoemde lijst van ondersteunende talen. Het gaat om de doeltaal waar je naartoe wil vertalen en niet waarvan je wil vertalen. Om een Franstalige website naar het Engels te vertalen hoeft alleen Engels in je voorkeurstalen te staan.

Volg deze stappen om een voorkeurstaal toe te voegen:

Open de Instellingen-app. Ga naar Algemeen en tik op Taal en regio. Tik op Andere talen of Voeg taal toe en zoek de taal. Kies voor Behoud Nederlands en je toestel start opnieuw op.

Met de laatste stap heb je gezorgd dat je toestel nog op Nederlands blijft staan inclusief alle apps die onze taal ondersteunen. Automatisch staat de taal die je toevoegt dan op de tweede plek.

Websites vertalen

Heb je alle taalvoorkeuren goed ingesteld, dan kun je aan de slag met het vertalen van websites in Safari. Pak je iPhone of iPad erbij en volg deze stappen:

Open de website die je wil vertalen. Je herkent een ondersteunde website aan de Vertaling beschikbaar-tekst bovenin. Tik linksboven op het Aa-symbool en kies voor Vertaal in het Engels of Vertaal website als je meerdere taalopties hebt. Bevestig eventueel dat je de functie in wil schakelen via de pop-up. De website is nu met behoud van de opmaak vertaalt. Klaar met lezen? Tik via het Vertaal-symbool op Toon origineel.

Het gave van de vertaalfunctie in Safari is dat je ook op links kunt tikken waarna de nieuw geopende pagina óók vertaald wordt. In onze ervaringen zijn de vertalingen vrij accuraat, maar er zullen vast en zeker foutjes in zitten. Let op dat teksten in afbeeldingen niet vertaald kunnen worden, zoals te zien in bovenstaande screenshots.

Websites vertalen in Safari op de Mac

Werk je op de Mac en wil je graag een website vertalen, dan kan dat vanaf macOS Big Sur. Net als op de iPhone en iPad moet je Engels eerst toevoegen als voorkeurstaal. Daarna kun je in Safari websites vertalen. Ga snel naar het onderdeel waarover je wil leren:

Voorkeurstaal instellen

Een voorkeurstaal wijzigen op de Mac is eenvoudig. Het betekent niet dat je je hele Mac in een andere taal hoeft te gebruiken. Je voegt als het ware een taal toe die je spreekt zodat je Mac hier rekening mee kan houden. Omdat Nederlands nog niet ondersteund wordt zul je één of meer van de eerder genoemde talen moeten toevoegen. Volg deze stappen:

Open Systeemvoorkeuren (-menu > Systeemvoorkeuren). Ga naar Taal en regio. Klik linksonder op het plusje en voeg een ondersteunde taal toe die jij spreekt. Selecteer Gebruik Nederlands.

Je kunt nu de Systeemvoorkeuren afsluiten. Het is niet nodig om je Mac opnieuw op te starten.

Websites vertalen

Heb je alles ingesteld en ben je klaar om te vertalen? Volg dan deze stappen:

Open de website die je wil vertalen. Je herkent een ondersteunde website aan de Vertaling beschikbaar-tekst bovenin. Klik bovenin op het Vertaal-symbool en kies voor Vertaal in het Engels (of andere taal). Klaar met vertalen? Klik via het Vertaal-symbool op Toon origineel.

Net als op de iPhone kun je doorklikken naar andere pagina’s. Deze worden dan ook automatisch vertaald. Ook handig: de titel in je tabblad-balk wordt ook vertaald. Let wel op dat tekst in afbeeldingen niet vertaald wordt.

Wil je ook onderweg kunnen vertalen? Daarvoor kun je de ingebouwde Vertaal-app op de iPhone gebruiken. Deze app bevat ook nog eens meer talen dan de vertaalfunctie in Safari. Weten hoe het werkt? Bekijk dan onze aparte tip. Liever een vertaal-app die wel Nederlands kan? Check dan onze lijst met de beste vertaal-apps op iPhone en iPad.