Apple heeft een kleine beveiligingsupdate uitgebracht, met versienummer iOS 16.5.1 (a) en iPadOS 16.5.1 (a). Ook is macOS Ventura 13.4.1 (a) verschenen. Het is de tweede keer dat Apple zulke snelle beveiligingsmaatregels uitbrengt.

Naast de reguliere iOS-updates, kan Apple ook korte en snelle beveiligingsupdates uitbrengen. Deze focussen zich specifiek op een beveiligingsprobleem en zijn een stuk sneller te installeren dan een volledige iOS-update. Het installeren en herstarten gaat veel sneller, waardoor je de update in een mum van tijd op je toestel gezet hebt. Ook kunnen dergelijke updates makkelijker automatisch geïnstalleerd worden. Dit worden ook wel de automatische en snelle beveiligingsupdates (in het Engels ook wel Security Response) genoemd. Deze keer gaat het om iOS 16.5.1 (a) en macOS Ventura 13.4.1 (a).



Snelle beveiligingsupdate voor iOS 16.5.1 (a) en macOS Ventura 13.4.1 (a)

Op de speciale pagina laat Apple weten dat de updates een lek dichten in WebKit, de motor van Safari. Met de nieuwe updates voorkomt Apple dat bepaalde webcontent kwaadaardige code kan uitvoeren op je apparaat. Apple is op de hoogte dat dit lek actief misbruikt is, dus het is belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren. Dergelijke updates zijn dan ook vooral bedoeld om beveiligingslekken sneller te dichten, bijvoorbeeld als bekend is dat deze in het wild gebruikt wordt. Hierdoor hoeft Apple geen complete nieuwe iOS-versie intern te testen en uit te brengen.

De update wordt automatisch geïnstalleerd, maar je kunt het ook zelf forceren. Op de iPhone en iPad doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Er verschijnt een melding dat er een beveiligingsmaatregel beschikbaar is, in dit geval iOS/iPadOS-beveiligingsmaatregel 16.4.1 (a). Tik op Download en installeer. Na een snelle download wordt de update geïnstalleerd en het toestel kort herstart.

Voor de Mac volg je deze stappen:

Ga naar Systeeminstellingen > Algemeen > Software-update. Er verschijnt een melding dat er een beveiligingsmaatregel beschikbaar is, in dit geval macOS-beveiligingsmaatregel 13.3.1 (a). Klik op Pas nu toe. Na een snelle download wordt de update geïnstalleerd en het toestel kort herstart.

Om de updates te kunnen zien, moet je wel respectievelijk iOS 16.5.1 of macOS Ventura 13.4.1 draaien.