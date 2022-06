Traditiegetrouw krijgt ook Memoji een update in Apple's nieuwe grote software-updates iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura. In dit artikel bekijk je de vernieuwingen.

Nieuwe Memoji en verbeteringen in iOS 16

Je houdt ervan of niet, maar met Memoji heeft Apple wel een herkenbare manier ontworpen om jezelf een virtueel gezicht te geven. Deze poppetjes kun je sturen als sticker in chatgesprekken en je kunt er één als profielfoto gebruiken. Er zijn al veel stijlen om uit te kiezen en dat wordt dit jaar weer uitgebreid. Ook wordt de functionaliteit uitgebreid. Het is allemaal beschikbaar in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura.

#1 Nieuwe Memoji stijl voor haar, neus en lippen

We beginnen met de verbetering die voor velen het meest zal opvallen: de stijlen. Je hebt vanaf de nieuwe updates meer keuze uit stijlen om jouw Memoji nog meer op jou te laten lijken. Ook voor anderen komen er meer opties bij om een Memoji te maken van zichzelf. In een notendop zijn dit de veranderingen:

Haar: 17 nieuwe en verbeterde stijlen, waaronder meer soorten krullen en boxvlechten.

Neus: een paar nieuwe neuzen om uit te kiezen.

Lippen: de mogelijkheid om wat neutralere kleuren te kiezen voor lippen.

Hoofddeksel: draag nu ook een bonnet

#2 Extra poses voor Memoji in iOS 16

Naast een ander uiterlijk voor je Memoji, is er vanaf de komende update ook wat nieuws bij gekomen op het gebied van poses. Deze zijn bedoeld voor de stickers die je kunt versturen naar anderen. Zo kun je je reactie op iemands bericht beter laten overkomen. Er is nu een Memoji pose met een geldgebaar, een gaap, een talk to the hand en meer.

Gebruik je liever niet je eigen foto als profielfoto, maar liever een Memoji? Dan ben je vanaf de komende updates niet meer beperkt tot een aantal Memoji stickers. Je kunt dan namelijk álle Memoji stickers instellen als contactafbeelding. Je gebruikt dit als je bijvoorbeeld in iMessage een profielfoto en naam wil instellen. Waarom Apple dit nu pas doet, is een raadsel. Wij zijn er in ieder geval blij mee!

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook onze overzichten met de beste iOS 16 functies én de beste iOS 16 details en ontdekkingen. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De publieke releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.