Vanaf iOS 16 is het mogelijk om meerdere volglijsten te maken in de Aandelen-app. Zo kun je je effecten makkelijker scheiden. In deze tip lees je hoe je het instelt.

Met volglijsten in de Aandelen-app kun je eenvoudig al je aandelen categoriseren voor een beter overzicht. Dat komt van pas als je bijvoorbeeld een oogje in het zeil wilt houden in een bepaalde sector. Dit is mogelijk vanaf iOS 16 en iPadOS 16. In oudere versies van deze besturingssystemen heb je gewoon één lijst waar alles in staat.

Volglijsten maken in de Aandelen-app

Standaard worden alle effecten die je volgt in één lijst gezet. Deze lijst heet Mijn symbolen. Wil je extra volglijsten maken in de Aandelen-app, bijvoorbeeld specifiek voor tech-aandelen, dan volg je de stappen hieronder. Zo werkt het:

Open de Aandelen-app. Tik op Mijn symbolen en kies voor Nieuwe volglijst. Geef de lijst een naam, bijvoorbeeld Tech. Voeg via de zojuist verschenen zoekbalk de aandelen toe die in deze lijst horen. Je kunt dit later nog bijwerken. Klaar? Tik op Gereed.

Je kunt de bovenstaande stappen herhalen om extra volglijsten aan te maken in de Aandelen-app. Een aandeel toevoegen aan een lijst is eenvoudig. Zorg dat je in de betreffende volglijst van de Aandelen-app zit en gebruik de zoekbalk bovenin om het aandeel toe te voegen. Omdat een volglijst hetzelfde werkt als wat je gewend bent, zul je het vast snel onder de knie krijgen.

Zo beheer je een volglijst in Aandelen

Heb je een foutje gemaakt in de naam, of wil je deze om een andere reden wijzigen? Daarvoor hoef je niet een heel nieuwe lijst aan te maken. Daarnaast kun je ook de volgorde van de volglijsten aanpassen. Volg deze stappen:

Open de Aandelen-app. Tik op Mijn symbolen (of de naam van de volglijst die je op dit moment bekijkt), Kies Beheer volglijsten Tik op het potlood bij een volglijst om de naam aan te passen. Gebruik de drie horizontale strepen om de volgorde aan te passen. Met het rode rondje met het minteken kun je volglijsten verwijderen uit de Aandelen-app.

De Aandelen-app heeft naast volglijsten ook andere handige functies. Zo kun je bijvoorbeeld Bitcoin en andere cryptovaluta toevoegen. Hoe dat werkt, lees je in onze tip. Bovendien vind je daar ook alternatieven voor de Aandelen-app. Dat komt van pas als je écht gefocust bent op de beurs.