Het is weer zover: er komen weer nieuwe functies aan naar je iPhone, iPad, Mac en Apple TV. In iOS 16.2 zitten weer nieuwe functies, waaronder de nieuwe Freeform-app en tal van andere verbeteringen. We nemen ze met je door.

Er waren nog een aantal uitgestelde iOS 16-functies die Apple voor dit najaar beloofd had en die belofte lijkt uit te komen. Uit de beta van iOS 16.2 en meer blijkt dat Apple nog een aantal nieuwe functies gepland heeft. In dit artikel zetten we de nieuwste iOS 16.2 functies voor je op een rij, maar kijken we ook naar de andere verbeteringen in de overige updates, zoals iPadOS 16.2.

Lees meer over de beta’s:

#1 Freeform komt eraan

Beschikbaar op: iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1

Freeform is de eerder aangekondigde Apple-app waarmee je op een digitaal whiteboard kunt samenwerken met anderen. Je kan tekenen, afbeeldingen toevoegen, links invoegen en nog veel meer om samen aan een project te werken. Apple had al beloofd dat de app dit najaar uit zou komen, maar onduidelijk was of dit een aparte download was of dat dit onderdeel werd van een software-update. Dat laatste lijkt nu het geval te zijn, want de app is toegevoegd in de beta van iOS 16.2, iPadOS 16.2 en macOS Ventura 13.1. Als je de app niet wil, kun je hem ook gewoon weer verwijderen.

Bekijk ook Apple's aanstaande Freeform-app voor iPhone, iPad en Mac: alles wat we nu al weten Freeform is een aankomende nieuwe app van Apple. Het is een soort digitaal whiteboard, waarin je met anderen kunt samenwerken aan projecten met tekeningetjes, afbeeldingen, documenten, aantekeningen en nog veel meer.

#2 Nieuwe HomeKit-architectuur komt eraan

Beschikbaar op: iOS 16.2, iPadOS 16.2, watchOS 9.2, macOS Ventura 13.1, tvOS 16.2, HomePod software-update 16.2

Apple had al beloofd dat HomeKit dit najaar een boost krijgt dankzij de nieuwe achterliggende architectuur. Volgens Apple levert dit een snellere reactietijd op bij woningen met veel accessoires en zijn de algehele prestaties beter. De nieuwe architectuur wordt in de Woning-app apart aangeboden als losse update die je dus apart moet installeren. Hiervoor is het wel vereist dat alle apparaten die toegang hebben tot de woning bijgewerkt worden naar de meest recente softwareversies. Dat betekent dus dat oudere apparaten geen toegang meer hebben tot de woning als je de update doorvoert. Bovendien is het dan niet meer mogelijk om een iPad als woninghub te gebruiken.

#3 Ondersteuning externe displays op iPad

Beschikbaar op: iPadOS 16.2 (met M1- en M2-modellen)

Deze functie werd eerder al getest in de beta van iPadOS 16, maar moest helaas worden uitgesteld. Maar in iPadOS 16.2 gaat Apple dit alsnog toevoegen. Dankzij deze functie kun je een iPad met M1- of M2-chip verbinden aan een extern scherm en via Stage Manager aparte vensters op dit tweede scherm tonen. Je breidt je werkruimte van je iPad daardoor flink uit. Er is ook ondersteuning voor hele brede displays. Voorheen was ondersteuning voor externe schermen beperkt tot het spiegelen van je iPad-scherm, maar vanaf iPadOS 16.2 breidt je het scherm dus flink uit.

#4 Siri-stemherkenning op de Apple TV

Beschikbaar op: tvOS 16.2

Zoals eerder aangekondigd, krijgt de Apple TV ook stemherkenning. Dit werkt vergelijkbaar met hoe stemherkenning op de HomePod werkt. Je stemprofiel van Siri op de iPhone wordt gebruikt om je stem op de Apple TV te herkennen. Je kan daardoor automatisch van gebruiker wisselen, maar ook makkelijker je eigen bibliotheek afspelen of persoonlijke aanbevelingen voor films en series krijgen. Zodra je Siri gebruikt op de Apple TV, weet hij meteen wie er spreekt.

Recognise My Voice makes its debut in tvOS 16. Back to that in a little bit… pic.twitter.com/rXgDonMwX8 — Sigmund Judge (@sigjudge) October 25, 2022

#5 Verberg IP-adres uitschakelen per website

Beschikbaar op: iOS 16.2, iPadOS 16.2

Dankzij iCloud Privédoorgifte wordt je IP-adres verborgen voor sites en je internetprovider. Maar dat kan soms problemen geven met een website, waardoor hij niet helemaal goed werkt. Vanaf iOS 16.2 en iPadOS 16.2 kun je per website bepalen of het verbergen van je IP-adres uitgeschakeld moet worden. Je vindt deze instelling bij de Aa-knop in de Safari-adresbalk. Hierdoor is het niet meer nodig om iCloud Private Relay (tijdelijk) uit te schakelen.

#6 Voorkeur aan stille Siri-reactie

Beschikbaar op: iOS 16.2, iPadOS 16.2

Je kan al een tijdje in de instellingen van Siri aangeven hoe de assistent moet reageren op je opdrachten. Voor gesproken reacties waren de opties voorheen Automatisch en Bij voorkeur gesproken reacties, maar in iOS 16.2 voegt Apple daar nog een extra optie aan toe: Bij voorkeur stille reacties. Hierdoor geeft Siri meestal uitsluitend antwoord in tekstvorm, zonder dit uit te spreken. Alleen als het echt nodig is dat Siri praat (bijvoorbeeld als je het handsfree gebruikt in de auto of met oordopjes), hoor je Siri spreken.

#7 Rapporteer ongewenste SOS-noodmeldingen

Beschikbaar op: iOS 16.2

Is het wel eens gebeurd dat je per ongeluk de hulpdiensten gebeld hebt, bijvoorbeeld omdat je de zijknop van je iPhone per ongeluk meermaals ingedrukt hebt of juist langer ingedrukt hebt gehouden? Dan kan je dit vanaf iOS 16.2 aan Apple laten weten. Je krijgt na het per ongeluk bellen een melding of je de functie bewust of per ongeluk geactiveerd hebt. In het scherm dat verschijnt kun je dit rapporteren aan Apple, inclusief bijlages met logbestanden. Deze toevoeging lijkt ook een directe reactie te zijn op het automatisch activeren van de crashdetectie in achtbanen. Met deze nieuwe functie zou Apple het algoritme bijvoorbeeld beter kunnen trainen, door de logbestanden te analyseren.

#8 Live Activiteiten voor sport in de TV-app

Beschikbaar op: iOS 16.2 (alleen in sommige landen)

In landen waar je sportwedstrijden kan volgen in Apple’s TV-app, kunnen Live Activiteiten op je toegangsscherm en in het Dynamic Island de live tussenstand van de wedstrijd tonen. Apple had al beloofd dat dit eraan zat te komen, maar de functie werd telkens uitgesteld. Het werkt onder andere met de NBA, maar dus alleen in landen waar dit ook te kijken is. In Nederland en België kan dat helaas niet.

Alle updates zoals iOS 16.2 en iPadOS 16.2 worden later dit jaar uitgebracht, waarschijnlijk ergens in december. Tot die tijd kunnen ontwikkelaars en publieke testers de beta’s uitproberen. De komende tijd houden we de ontwikkelingen rondom de beta’s in de gaten en werken we dit artikel bij als er meer nieuwe functies en verbeteringen doorgevoerd worden.